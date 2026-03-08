El mensaje 8M de Sasha Sokol a cuatro años de denunciar abuso de Luis de Llano: “Vuelvo a alzar la voz”

Sasha Sokol exige la disculpa pública de Luis de Llano tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Foto: Instagram)

La cantante Sasha Sokol reiteró la urgencia de recibir la disculpa pública que exige a Luis de Llano, cuatro años después de denunciarlo por abuso y tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo obliga a reconocer su responsabilidad.

De Llano no solo ha evitado la disculpa, sino que tampoco ha pagado la indemnización ordenada, argumentando que no quiere “revictimizar” a la artista. Para Sokol, el silencio perpetúa la injusticia y retrasa el cumplimiento de la sentencia.

Luis de Llano incumple sentencia de la Suprema Corte y evita la disculpa pública

Hasta el momento, Luis de Llano no ha ofrecido la disculpa pública estipulada ni ha abonado la suma establecida en concepto de reparación del daño. Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, expuso que el productor mexicano continúa sin admitir los hechos a pesar de que la sentencia de la Suprema Corte validó su reclamo en todas las instancias judiciales.

“Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto. Su pretexto es que no quiere ‘revictimizarme’ al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo”.

El mensaje de Sasha Sokol por el Día Internacional de la Mujer destaca la importancia de romper el silencio frente al abuso

La intérprete considera que el caso solo se cerrará cuando De Llano asuma públicamente la responsabilidad de sus actos y, al hacerlo, contribuya a estabilizar la verdad. Explicó asimismo que su objetivo nunca fue alcanzar un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino conseguir que quien la dañó asuma la gravedad de sus acciones.

“¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa? Porque al reconocer sus actos se estabiliza la verdad. ¿Por qué no me es suficiente el fallo de la SCJN? Porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad”, agregó la cantante.

El impacto de la denuncia pública y el riesgo del silencio

La demanda social para que Luis de Llano cumpla con lo dictaminado por la justicia surge a raíz de la denuncia que Sasha Sokol hizo en marzo de 2022, cuando narró cómo el productor aprovechó su posición de poder para mantener una relación asimétrica e inapropiada mientras ella era menor de edad.

La sentencia de la Suprema Corte validó el reclamo de Sasha Sokol en todas las instancias judiciales sin lograr aún la disculpa pública (Infobae México)

El caso se visibilizó a partir de una entrevista concedida por De Llano a Yordi Rosado, donde el productor admitió su relación con Sokol y minimizó la duración del vínculo, pese a que era de dominio público en el medio artístico.

En su mensaje por el Día Internacional de la Mujer en 2026, Sokol señaló el desgaste que implica repetir su historia, pero reafirmó que la persistencia es indispensable para romper el silencio.

“Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos, mostrar pruebas, esperar la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los responsables. Pero como el silencio jamás cambiará las cosas aquí estoy, nuevamente, nombrando los hechos”, manifestó la exTimbiriche.

El productor Luis de Llano no ha cumplido con la indemnización ni ha admitido responsabilidad pese a la orden judicial

La artista subrayó, además, que continuar la lucha no solo responde a su caso personal, sino también por las miles de mujeres que han enfrentado situaciones similares sin visibilidad pública y que, como ella, buscan justicia.

“Así que aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”, concluyó Sokol.