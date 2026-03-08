8M: Mujeres destacan en desempeño, pero reciben menos promociones y aumentos salariales, según estudio

Sigue la desigualdad laboral a pesar del alto desempeño de las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Día Internacional de la Mujer el día 8M en el país, continuan las desigualdades en el entorno laboral, donde las mujeres siguen siendo poco promovidas a pesar que son mejores en rendimiento.

Las mujeres registran niveles de desempeño laboral ligeramente superiores a los de los hombres, aún enfrentan desventajas en materia de ascensos y aumentos salariales dentro de las organizaciones, de acuerdo con los resultados del más reciente estudio Factor Wellbeing 2025.

El informe elaborado por el Instituto del Propósito y Bienestar Integral (IPBI) de Tecmilenio, revela que, aunque los indicadores de productividad y compromiso son similares entre hombres y mujeres, las oportunidades de crecimiento y recompensas económicas siguen favoreciendo a los varones.

Esta situación pone en evidencia que las políticas de reconocimiento laboral todavía no están plenamente alineadas con los resultados obtenidos por las y los trabajadores.

La directora general del Instituto del Propósito y Bienestar Integral, Rosalinda Ballesteros, explicó que los datos muestran una desconexión entre el rendimiento laboral y las decisiones de promoción dentro de las empresas.

“Los hallazgos del Instituto muestran que el cumplimiento de metas y los altos puntajes en las evaluaciones de desempeño no están operando como un motor de ascenso equitativo. Aunque los registros de productividad son consistentes en ambos géneros, la estructura de promociones y ajustes salariales mantiene una tendencia favorable hacia los varones”, señaló.

Datos del estudio

Las mujeres obtienen resultados buenos o sobresalientes en sus evaluaciones de desempeño en las empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el estudio, el 91.18% de las mujeres en el país, obtienen resultados buenos o sobresalientes en sus evaluaciones de desempeño, cifra ligeramente mayor que la de los hombres, que alcanzan el 90.15%.

Asimismo, el 94.47% de las mujeres afirmó estar dispuesta a dar su máximo esfuerzo para cumplir con los objetivos de la organización, mientras que en los hombres esta proporción fue de 92.33%.

Sin embargo, estos resultados no se reflejan en las oportunidades de crecimiento profesional. El informe señala que en el último año 19.47% de los hombres recibió un aumento salarial superior al 5%, mientras que solo 16.84% de las mujeres reportó un incremento similar.

Además, más de la mitad de las personas encuestadas, tanto hombres como mujeres, aseguró no haber recibido ningún aumento salarial.

Pocas promociones laborales

El 42.61% de los hombres en las empresas subieron de puesto, más de 4.5 puntos que las mujeres (Andina)

En cuanto a las promociones dentro de las empresas, la brecha también es evidente. El 42.61% de los hombres ha sido promovido al menos una vez dentro de su organización, cifra que supera en 4.5 puntos porcentuales al 38.1% de las mujeres.

El estudio también identificó diferencias en el índice de ausentismo por motivos de salud. Mientras que el 6.85% de los hombres reportó ausentarse cuatro o más veces al año, entre las mujeres la cifra fue de 10.89%, es decir, cuatro puntos porcentuales más.

Para Rosalinda Ballesteros, esta diferencia no debe interpretarse únicamente desde el ámbito laboral, ya que responde a factores sociales que influyen en la vida cotidiana de las trabajadoras.

“El mayor índice de ausentismo en mujeres no debe leerse de forma aislada; es un síntoma de la carga de cuidados y trabajo no remunerado que aún recae desproporcionadamente en ellas”, explicó.

La especialista subrayó que mientras las empresas continúen privilegiando el presentismo —es decir, la permanencia física en el lugar de trabajo— sobre el cumplimiento de objetivos, las brechas de crecimiento profesional entre hombres y mujeres difícilmente se cerrarán.

Otro de los hallazgos del estudio está relacionado con la permanencia laboral. El 55.1% de las mujeres encuestadas aseguró que no está dispuesta a cambiar de trabajo o que solo lo haría si recibiera un aumento salarial mayor a 10 mil pesos, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de 59.01%.

El reporte del IPBI subraya que, aunque los avances en materia de igualdad laboral han sido relevantes en los últimos años, todavía existen retos estructurales que limitan el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo profesional y remuneración.

Especialistas consideran que para reducir estas brechas es necesario que las empresas adopten modelos de evaluación y reconocimiento que prioricen los resultados, el talento y la productividad, dejando de lado sesgos históricos que afectan principalmente a las mujeres.