México

Taxista arrastra a policía tras intentar evadir Alcoholímetro en Iztapalapa, fue detenido

En la unidad se encontraron varias latas de bebidas alcohólicas, en tanto, el oficial fue trasladado a un hospital

Guardar
Chofer intenta huir del Alcoholímetro
Chofer intenta huir del Alcoholímetro y arrastra a oficial varios metros en Iztapalapa. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae/Ilustrativa)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a un hombre que intentó evadir un punto de revisión del programa Conduce sin Alcohol, luego de acelerar su vehículo y arrastrar a un oficial varios metros en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en un punto de control del programa conocido como Alcoholímetro, instalado en la esquina de las avenidas Avenida Javier Rojo Gómez y Avenida Luis Hidalgo Monroy, en la colonia San Pablo, Iztapalapa, Ciudad de México.

En ese lugar, un oficial de la SSC se aproximó al conductor de un vehículo con cromática de taxi, color blanco con rosa, con el objetivo de realizarle la entrevista preventiva correspondiente, como parte del protocolo del programa que busca detectar a conductores que manejan bajo los efectos del alcohol.

El programa Conduce Sin Alcohol
El programa Conduce Sin Alcohol busca reducir incidentes vehiculares relacionados al consumo de bebidas alcohólicas. Foto: (Archivo Infobae)

Sin embargo, el chofer hizo caso omiso a la indicación del uniformado y, de manera repentina, aceleró la marcha del automóvil con la intención de evitar la revisión. Durante la maniobra, el oficial quedó sujetado de la puerta del conductor y fue arrastrado varios metros mientras el vehículo avanzaba.

De acuerdo con el informe, el policía se sostuvo de la unidad para evitar caer y poner en riesgo su integridad física, mientras sus compañeros solicitaron apoyo inmediato a otros elementos que se encontraban en la zona. La situación derivó en una persecución para detener al conductor.

La localización del vehículo fue posible gracias al apoyo de un ciudadano que circulaba en motocicleta por el lugar. El motociclista, al percatarse de lo ocurrido, brindó información a los policías y señaló la dirección que había tomado el taxi, lo que facilitó ubicar la unidad y darle alcance metros más adelante.

Una vez que el oficial logró descender del vehículo y se encontraba sobre la acera, sus compañeros solicitaron el apoyo de servicios médicos para su valoración. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de gravedad.

El conductor fue detenido, en
El conductor fue detenido, en tanto su vehículo fue asegurado. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

En tanto, el conductor, un hombre de 59 años de edad, fue detenido por los elementos de seguridad. Durante una revisión preventiva y la inspección del vehículo, los policías encontraron varias latas de bebidas alcohólicas en el interior de la unidad.

Tras informarle sus derechos, el hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el vehículo asegurado, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

El programa Conduce sin Alcohol se implementa de manera permanente en distintos puntos de la capital del país con el objetivo de prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y promover una conducción responsable entre los automovilistas.

Las autoridades reiteraron que los puntos de revisión se instalan de forma aleatoria en diversas vialidades de la ciudad y forman parte de las estrategias para reducir incidentes de tránsito y proteger la seguridad de peatones, conductores y elementos de seguridad que participan en los operativos.

Temas Relacionados

SSCCDMXIztpalapaDetenciónAlcoholímetromexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 7 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Laura Itzel Castillo llama a abrir el debate sobre la reforma electoral: “está más viva que nunca”

La propuesta podría votarse en comisiones la próxima semana; en tanto, la presidenta del Senado pide no cerrar el diálogo

Laura Itzel Castillo llama a

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 6 de marzo

El sorteo Melate se lleva a cabo tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los resultados del sorteo 4183 dados a conocer por la lotería mexicana

Resultados del sorteo Melate, Revancha

DT del Al-Nassr habla sobre la gravedad de la lesión de Cristiano, pese a confirmación en México sobre su asistencia al Estadio Azteca

El astro portugués enfrenta una lesión muscular más grave de lo previsto, mientras la FMF mantiene la esperanza de contar con él en la reinauguración del Coloso

DT del Al-Nassr habla sobre

Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Chispazo se celebra dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Chispazo: los números que dieron
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Marce”, líder de

Cae “El Marce”, líder de la organización social ULIDEPS, vinculada con extorsiones y secuestros en Edomex

Captan a policías de CDMX empujando un taxi con dos cuerpos hacia los límites con Naucalpan

Detienen a dos personas por el multihomicidio en financiera de Coatzacoalcos, Veracruz

Arrestan a 3 policías estatales de San Luis Potosí tras enfrentamiento que dejó dos civiles muertos y uno herido

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Difunden video de la ex

Difunden video de la ex del vocalista de Los Recoditos autolesionándose previo a denunciarlo por violencia

Acusan a Bellakath y Osmanito por la presunta desaparición de Barnabi, hombre que sale en sus videos de TikTok

Cuánto dinero tiene Belinda, la ex de Gonzalo Hevia Baillères, ahora novio de Emma Watson

Corey Harrison, figura de “El precio de la historia”, solicita apoyo económico tras sufrir un accidente en Tulum

“A Hermione le gustan los gatos”: la indirecta sobre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères que se volvió viral en redes

DEPORTES

DT del Al-Nassr habla sobre

DT del Al-Nassr habla sobre la gravedad de la lesión de Cristiano, pese a confirmación en México sobre su asistencia al Estadio Azteca

Ellas hicieron historia en el futbol femenil en México en el mundial de 1971: ahora son reconocidas

Yareli Acevedo gana el oro en la Copa del Mundo en Australia y consolida su lugar en la élite del ciclismo

Rachel García es expulsada después de que se encontrara sustancia en su guante: LMS aclara la sanción

Luis Urías causa baja para México en pleno inicio de Clásico Mundial