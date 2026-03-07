Taxista arrastra a policía tras intentar evadir Alcoholímetro en Iztapalapa, fue detenido

Chofer intenta huir del Alcoholímetro y arrastra a oficial varios metros en Iztapalapa. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae/Ilustrativa)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a un hombre que intentó evadir un punto de revisión del programa Conduce sin Alcohol, luego de acelerar su vehículo y arrastrar a un oficial varios metros en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en un punto de control del programa conocido como Alcoholímetro, instalado en la esquina de las avenidas Avenida Javier Rojo Gómez y Avenida Luis Hidalgo Monroy, en la colonia San Pablo, Iztapalapa, Ciudad de México.

En ese lugar, un oficial de la SSC se aproximó al conductor de un vehículo con cromática de taxi, color blanco con rosa, con el objetivo de realizarle la entrevista preventiva correspondiente, como parte del protocolo del programa que busca detectar a conductores que manejan bajo los efectos del alcohol.

El programa Conduce Sin Alcohol busca reducir incidentes vehiculares relacionados al consumo de bebidas alcohólicas. Foto: (Archivo Infobae)

Sin embargo, el chofer hizo caso omiso a la indicación del uniformado y, de manera repentina, aceleró la marcha del automóvil con la intención de evitar la revisión. Durante la maniobra, el oficial quedó sujetado de la puerta del conductor y fue arrastrado varios metros mientras el vehículo avanzaba.

De acuerdo con el informe, el policía se sostuvo de la unidad para evitar caer y poner en riesgo su integridad física, mientras sus compañeros solicitaron apoyo inmediato a otros elementos que se encontraban en la zona. La situación derivó en una persecución para detener al conductor.

La localización del vehículo fue posible gracias al apoyo de un ciudadano que circulaba en motocicleta por el lugar. El motociclista, al percatarse de lo ocurrido, brindó información a los policías y señaló la dirección que había tomado el taxi, lo que facilitó ubicar la unidad y darle alcance metros más adelante.

Una vez que el oficial logró descender del vehículo y se encontraba sobre la acera, sus compañeros solicitaron el apoyo de servicios médicos para su valoración. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de gravedad.

El conductor fue detenido, en tanto su vehículo fue asegurado. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

En tanto, el conductor, un hombre de 59 años de edad, fue detenido por los elementos de seguridad. Durante una revisión preventiva y la inspección del vehículo, los policías encontraron varias latas de bebidas alcohólicas en el interior de la unidad.

Tras informarle sus derechos, el hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el vehículo asegurado, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

El programa Conduce sin Alcohol se implementa de manera permanente en distintos puntos de la capital del país con el objetivo de prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y promover una conducción responsable entre los automovilistas.

Las autoridades reiteraron que los puntos de revisión se instalan de forma aleatoria en diversas vialidades de la ciudad y forman parte de las estrategias para reducir incidentes de tránsito y proteger la seguridad de peatones, conductores y elementos de seguridad que participan en los operativos.