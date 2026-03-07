México

Tacos de setas con crema baja en grasa: receta ligera y deliciosa para Cuaresma

Disfruta de esta opción vegetariana para sorprender a tus seres queridos

El platillo es perfecto para
El platillo es perfecto para cuaresma (Gemini)

Las setas, con su sabor sutil y textura carnosa, son protagonistas en la cocina saludable mexicana. Incorporarlas al menú es una forma deliciosa de disfrutar platillos bajos en grasa sin sacrificar el gusto ni la tradición. Esta receta es perfecta para quienes buscan equilibrio entre nutrición y placer.

Las setas con crema baja en grasa ofrecen una alternativa ligera y sabrosa para cualquier comida. Puedes servirlas como plato principal vegetariano o como guarnición para carnes magras. El toque de queso oaxaca y la suavidad de la crema las convierten en una opción reconfortante, ideal para quienes cuidan su salud.

Receta de setas con crema baja en grasa

El platillo consiste en setas salteadas con cebolla, ajo y un toque de aceite de oliva, todo bañado con crema agria baja en grasa y queso oaxaca. La técnica principal es el salteado y el uso de crema ligera para reducir calorías sin perder cremosidad.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 200 gramos de setas frescas
  2. 1 crema agria baja en grasa
  3. ¼ de cebolla
  4. 1 tortilla de maíz
  5. 1 diente de ajo
  6. 1 cucharadita de aceite de oliva
  7. 30 gramos de queso oaxaca
Cómo hacer setas con crema baja en grasa, paso a paso

  1. Lava y desinfecta las setas. Corta en tiras gruesas para conservar su textura.
  2. Pica la cebolla y el ajo finamente.
  3. En una sartén, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  4. Agrega las setas y saltea por 5 minutos, moviendo ocasionalmente para dorarlas ligeramente.
  5. Incorpora la crema agria baja en grasa y mezcla bien. Cocina 5 minutos más a fuego bajo.
  6. Añade el queso oaxaca desmenuzado y deja que se funda.
  7. Calienta la tortilla de maíz y sirve las setas sobre ella, para acompañar o disfrutar como taco saludable.

Consejos técnicos: No sobrecargues la sartén para evitar que las setas suelten demasiada agua; utiliza crema realmente baja en grasa; funde el queso justo al final para mantener la textura cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar las setas con crema en refrigeración hasta por 2 días, en un recipiente hermético. Recalienta en sartén o microondas antes de consumir.

