Olga Lidia Juárez, General de Brigada, es la primera mujer con el rango más alto en las Fuerzas Armadas

El Ejército Mexicano se fundó el 19 de febrero de 1913, sin embargo, solo 21 años después las mujeres pudieron enlistarse de manera oficial.

En 1934 se registró la primera alta de una mujer, quien perteneció a la dependencia de Intendencia General del Ejército. Posteriormente, en 1938, se creó la Escuela para Enfermeras del Ejército. Esa fue la primera escuela donde se admitió únicamente a mujeres.

A partir de entonces comenzaría una integración progresiva donde cada vez más mujeres formarían parte de las filas del Ejército Mexicano.

Sin embargo, los múltiples avances en materia de género dentro del Ejército, durante más de cien años no había ocurrido el nombramiento de una General de Brigada.

La primera en tener este cargo estando en activo, es Olga Lidia Juárez Patiño, una médica militar que ahora es la directora del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología.

¿Por qué es tan relevante este cargo?

En la estructura jerárquica del Ejército Mexicano, el rango de General de Brigada se ubica entre los de mayor autoridad dentro de la escala militar.

Los rangos se agrupan en cuatro categorías principales: tropa, oficiales, jefes y generales. La categoría de generales, reservada para los mandos superiores, incluye varios niveles que se distinguen por insignias específicas y funciones estratégicas dentro de la institución.

El primer rango dentro de los generales es el de General Brigadier o General de Grupo. Este grado se identifica por portar una insignia compuesta por el Águila del Escudo Nacional acompañada de una estrella.

El siguiente escalón es el de General de Brigada, cuyo emblema está formado por el Águila del Escudo Nacional y dos estrellas.

Este grado implica la responsabilidad de mando sobre una brigada, lo que significa la dirección de varios miles de efectivos y la toma de decisiones operativas de alto nivel.

En la cima de la jerarquía se encuentra el General de División, portador de un emblema con el Águila del Escudo Nacional y tres estrellas. Los generales de división tienen bajo su cargo divisiones completas y participan directamente en la planeación y ejecución de estrategias militares a gran escala.

Por encima de estos rangos, únicamente se encuentra el rango que corresponde al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien porta una insignia con cuatro estrellas.

Este puesto, el de secretario de la Defensa Nacional, representa la máxima autoridad militar en México, con atribuciones sobre la totalidad del Ejército y la Fuerza Aérea.

La General Olga Juárez, al ostentar el grado de General de Brigada, se sitúa a solo un rango de alcanzar el puesto de secretaria de la Defensa Nacional, lo que resalta la relevancia de su posición dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas y abre la posibilidad a tener una secretaria mujer dentro de esta institución.