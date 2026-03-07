México

Olga Lidia Juárez, General de Brigada, es la primera mujer con el rango más alto en las Fuerzas Armadas

Su nombramiento representa un hito en la igualdad de género dentro de las Fuerzas Armadas y abre nuevas puertas para futuras generaciones

Guardar
La General Olga Juárez, al
La General Olga Juárez, al ostentar el grado de General de Brigada, se sitúa a solo un rango de alcanzar el puesto de secretaria de la Defensa Nacional (Captura de Pantalla)

El Ejército Mexicano se fundó el 19 de febrero de 1913, sin embargo, solo 21 años después las mujeres pudieron enlistarse de manera oficial.

En 1934 se registró la primera alta de una mujer, quien perteneció a la dependencia de Intendencia General del Ejército. Posteriormente, en 1938, se creó la Escuela para Enfermeras del Ejército. Esa fue la primera escuela donde se admitió únicamente a mujeres.

A partir de entonces comenzaría una integración progresiva donde cada vez más mujeres formarían parte de las filas del Ejército Mexicano.

Sin embargo, los múltiples avances en materia de género dentro del Ejército, durante más de cien años no había ocurrido el nombramiento de una General de Brigada.

La primera en tener este cargo estando en activo, es Olga Lidia Juárez Patiño, una médica militar que ahora es la directora del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología.

En la estructura jerárquica del
En la estructura jerárquica del Ejército Mexicano, el rango de General de Brigada se ubica entre los de mayor autoridad dentro de la escala militar. (X: @EJTO_FAM_GN)

¿Por qué es tan relevante este cargo?

En la estructura jerárquica del Ejército Mexicano, el rango de General de Brigada se ubica entre los de mayor autoridad dentro de la escala militar.

Los rangos se agrupan en cuatro categorías principales: tropa, oficiales, jefes y generales. La categoría de generales, reservada para los mandos superiores, incluye varios niveles que se distinguen por insignias específicas y funciones estratégicas dentro de la institución.

El primer rango dentro de los generales es el de General Brigadier o General de Grupo. Este grado se identifica por portar una insignia compuesta por el Águila del Escudo Nacional acompañada de una estrella.

El siguiente escalón es el de General de Brigada, cuyo emblema está formado por el Águila del Escudo Nacional y dos estrellas.

Este grado implica la responsabilidad de mando sobre una brigada, lo que significa la dirección de varios miles de efectivos y la toma de decisiones operativas de alto nivel.

En la cima de la jerarquía se encuentra el General de División, portador de un emblema con el Águila del Escudo Nacional y tres estrellas. Los generales de división tienen bajo su cargo divisiones completas y participan directamente en la planeación y ejecución de estrategias militares a gran escala.

Por encima de estos rangos, únicamente se encuentra el rango que corresponde al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien porta una insignia con cuatro estrellas.

Este puesto, el de secretario de la Defensa Nacional, representa la máxima autoridad militar en México, con atribuciones sobre la totalidad del Ejército y la Fuerza Aérea.

La General Olga Juárez, al ostentar el grado de General de Brigada, se sitúa a solo un rango de alcanzar el puesto de secretaria de la Defensa Nacional, lo que resalta la relevancia de su posición dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas y abre la posibilidad a tener una secretaria mujer dentro de esta institución.

Temas Relacionados

SEDENA8MDía Internacional de la MujerFuerzas ArmadasEjército MexicanoGeneral de Brigadamexico-noticias

Más Noticias

Gobierno realizará programa piloto de la estrategia nacional contra el embarazo infantil y matrimonio forzado en Chiapas

La secretaria Citlalli Hernández destacó que el embarazo adolescente disminuyó 30 por ciento en la última década

Gobierno realizará programa piloto de

Sinaloa lidera casos de feminicidio en lo que va de 2026: estos son los estados con más casos de violencia contra la mujer

El Secretariado Ejecutivo indicó que en enero de este año se registraron 54 casos de feminicidio a nivel nacional

Sinaloa lidera casos de feminicidio

Gobierno de la CDMX reporta la reducción del 35% del delito de feminicidio

“Hoy de los casos que se tienen de feminicidio en CDMX el 95% de los responsables tienen ordenes de aprehensión”, aseguró Clara Brugada

Gobierno de la CDMX reporta

Fuerte golpe a Los Viagras en Michoacán

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar) desplegaron acciones coordinadas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, logrando el aseguramiento de droga, armamento, vehículos y equipo táctico

Fuerte golpe a Los Viagras

Qué firmó Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos

El gobierno de Estados Unidos anunció una estrategia integral para erradicar a los cárteles y organizaciones terroristas extranjeras que operan en el Hemisferio Occidental, movilizando recursos inéditos y una coalición militar regional

Qué firmó Donald Trump respecto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué firmó Donald Trump respecto

Qué firmó Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos

En 30 segundos, hombres armados despojan de camioneta a familia con niños en gasolinera de Veracruz

Hallazgo en Sinaloa: rastreadoras descubren otra fosa clandestina y logran identificar a una víctima

Laboratorio clandestino con 300 kilos de metanfetamina fue desmantelado en Guerrero

Cae “El Donas”, presunto sicario de la Fuerza Antiunión y objetivo prioritario en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Sin Bandera hace sold out

Sin Bandera hace sold out en la Arena CDMX con “Escenas Tour” y revive sus grandes éxitos

Fernanda Redondo acusa al vocalista de Los Recoditos de romperle el celular: “Tenía todas las pruebas”

Esposa del vocalista de Los Recoditos reacciona tras ser llamada ‘mentirosa’ por supuesta autolesión: “Ya está la demanda”

CD9 detiene actividades de Freddy tras polémica en redes sociales

“Hay cosas que no se miden en números”: Ballet de Monterrey a Timothée Chalamet tras decir que a ‘nadie le importa’ ese arte

DEPORTES

Penta Zero Miedo cumple el

Penta Zero Miedo cumple el sueño de Andy, el pequeño fan que ahorraba peso a peso para comprar su figura oficial

Árbitros varados en Qatar regresan a México: “Nos despertaba a veces los sonidos de las bombas”

Isaac del Toro ha historia y logra el tercer lugar en la Strade Bianche 2026

Arly Velásquez sufre caída en su debut en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganan bronce para México en la Madison de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Australia