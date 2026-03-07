Hallazgo en Sinaloa: rastreadoras descubren otra fosa clandestina y logran identificar a una víctima

Integrantes de colectivos de búsqueda localizaron una nueva fosa clandestina en Concordia, Sinaloa. (Foto cortesía PNC)

Integrantes de colectivos de búsqueda localizaron una nueva fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde fue encontrado el cuerpo de una persona que posteriormente fue identificada. El hallazgo se suma a una serie de descubrimientos recientes en la región que han revelado múltiples enterramientos ilegales.

El cuerpo corresponde a Isabel Hernández, de 58 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el 14 de diciembre de 2025 en la cabecera municipal de Concordia.

El hallazgo fue difundido por integrantes de los colectivos “Hasta Traerlos a Casa” y “Buscándote Luis Alán SM”, grupos integrados principalmente por familiares de personas desaparecidas que realizan jornadas de búsqueda en distintas zonas del estado.

Estas agrupaciones de rastreadoras llevan a cabo exploraciones en campo utilizando herramientas básicas, como palas y varillas metálicas, con las que detectan posibles irregularidades en la tierra que podrían indicar la presencia de fosas clandestinas.

Zona con múltiples fosas clandestinas

El hallazgo ocurrió en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, un punto que en las últimas semanas ha sido objeto de intensos operativos de búsqueda por parte de colectivos y autoridades federales.

La comunidad de El Verde se ha convertido en un punto clave en las búsquedas de personas desaparecidas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta misma región se han localizado varias fosas clandestinas con múltiples cuerpos, lo que ha encendido las alertas sobre la magnitud de la violencia en la zona serrana del sur de Sinaloa.

Las investigaciones federales en el área comenzaron luego de la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, quienes fueron secuestrados en enero de 2026 mientras se encontraban en un campamento minero en la sierra de Concordia.

Posteriormente, autoridades federales y colectivos de búsqueda localizaron varios cuerpos en fosas clandestinas cercanas a la presa Tecolote y otras comunidades rurales de la región. Algunos de estos restos han sido identificados como pertenecientes a los mineros desaparecidos.

Trabajo de los colectivos de búsqueda

El hallazgo reciente fue realizado por integrantes de colectivos ciudadanos que continúan realizando labores de rastreo en campo, muchas veces con recursos limitados y enfrentando riesgos de seguridad.

En México, los grupos conocidos como “rastreadoras” o “madres buscadoras” surgieron ante la falta de resultados en la localización de personas desaparecidas, por lo que familiares comenzaron a organizarse para realizar búsquedas por cuenta propia en terrenos baldíos, montes o zonas rurales donde se sospecha que podrían existir fosas clandestinas.

Estas brigadas suelen trabajar en coordinación con autoridades de búsqueda o fiscalías, aunque en muchos casos también han denunciado retrasos o falta de acompañamiento institucional durante las jornadas de campo.

Crisis de desapariciones en la región

El municipio de Concordia y otras zonas de Sinaloa han sido escenario de diversos hallazgos de fosas clandestinas en los últimos años.

Los colectivos de búsqueda han insistido en que la zona serrana de Concordia podría albergar más enterramientos clandestinos, por lo que han solicitado ampliar las investigaciones y continuar con los operativos de búsqueda.

Mientras tanto, familiares de personas desaparecidas mantienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos, vivos o al menos recuperar sus restos para darles sepultura digna.