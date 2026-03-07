Ellas hicieron historia en el futbol femenil en México en el mundial de 1971: ahora son reconocidas

Ellas son algunas de las mujeres pioneras en el futbol femenil del torneo de 1971 en México, considerado el primer mundial Foto: Secretaría de Gobierno CDMX

La Ciudad de México rindió homenaje a las futbolistas mexicanas pioneras que en 1971 desafiaron las normas e hicieron historia en el Estadio Azteca. Aquel año, un grupo de mujeres de distintas regiones del país participó en el Torneo Internacional de Selecciones Femeniles, considerado el primer gran mundial femenino de fútbol, y alcanzó el subcampeonato ante miles de aficionados. Esta hazaña, largamente ignorada en los registros formales, transformó la percepción social sobre la presencia de las mujeres en el deporte y pavimentó el camino a las generaciones actuales.

El acto de reconocimiento fue encabezado por Clara Brugada, titular del Gobierno de la Ciudad de México, quien destacó la importancia de visibilizar y reivindicar la trayectoria de aquellas deportistas. Según Brugada, las jugadoras de 1971 “cambiaron el destino del fútbol femenil y nunca debieron permanecer en el olvido”. El homenaje se inscribe en un año clave para la capital, que se prepara para ser una de las sedes del Mundial de Futbol 2026 y que desarrolla políticas para impulsar la igualdad de género en todos los ámbitos.

La administración local ha colocado a las mujeres en el centro de la agenda pública, consolidando en 2025 un Sistema Público de Cuidados que busca garantizar que las tareas de cuidado no se traduzcan en renuncias a proyectos personales y profesionales. Se han ampliado los apoyos económicos dirigidos especialmente a jefas de familia y se han reforzado las acciones para combatir la violencia de género, con énfasis en la prevención, la atención jurídica y el acompañamiento integral, además de la iluminación de calles y la recuperación de espacios públicos en zonas históricamente marginadas.

El impulso a la autonomía económica de las mujeres se traduce en programas de capacitación, financiamiento y vinculación para emprendedoras, así como en el reconocimiento de líderes que han abierto camino en distintos sectores, desde el deporte hasta la cultura. Las autoridades han promovido la participación activa de mujeres en festivales, ferias y espacios públicos, subrayando la necesidad de garantizar visibilidad y oportunidades en todos los ámbitos.

La campaña institucional por el 8 de marzo de 2026, enmarcada en estos avances, reconoce los logros alcanzados en materia de derechos de mujeres y niñas, pero también señala los desafíos pendientes para construir una sociedad más equitativa. La Ciudad de México se presenta como un espacio donde la articulación de mujeres en diferentes esferas ha permitido transformar narrativas y modificar realidades.

El reconocimiento público a las exfutbolistas mexicanas de 1971 busca subsanar la deuda histórica que mantuvo su gesta fuera de los circuitos oficiales. Aquellas jugadoras, a pesar de la falta de estructura, recursos y respaldo institucional, mostraron un nivel competitivo que atrajo a multitudes y demostró la profundidad del talento femenil mexicano. El subcampeonato obtenido fue celebrado por miles de asistentes, pero sus nombres y su historia apenas figuraron en los archivos hasta décadas después.

En el contexto actual, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso con políticas orientadas a la igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres. El deporte se presenta como uno de los pilares de esta agenda, tanto en el fomento del fútbol femenino como en el respaldo a figuras que han contribuido a la transformación social.

El 8 de marzo se consolida como una fecha de memoria y reconocimiento colectivo, en la que se honra a quienes abrieron puertas y se acompaña a quienes hoy impulsan el cambio. Las autoridades capitalinas insisten en su objetivo de construir una ciudad donde todas las mujeres puedan vivir libres, seguras y con plenos derechos, y donde sus contribuciones sean valoradas y preservadas en la memoria pública.

