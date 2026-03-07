El Sistema de Movilidad por Cable entre los proyectos estrella de infraestructura turística en Puebla

En la 67ª Asamblea General Ordinaria de ASETUR se proyectaron grandes eventos y oportunidades que impulsarán la llegada de visitantes y el desarrollo de nuestros destinos Foto: Asetur

La ciudad de Puebla fue sede de la 67ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), donde autoridades federales y estatales expusieron nuevas estrategias para fortalecer el turismo nacional e internacional. El encuentro se realizó en un contexto marcado por la preparación del Tianguis Turístico 2027, evento que posicionará al estado como eje central del sector en los próximos años.

Durante la inauguración, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, presentó detalles del Sistema de Movilidad por Cable proyectado para Puebla. Esta infraestructura tendrá más de 10 kilómetros de extensión y contará con estaciones ubicadas en zonas de interés cultural, gastronómico y patrimonial. Rodríguez Zamora subrayó que la obra busca ampliar la conectividad y mejorar la experiencia de quienes visitan tanto desde otros puntos del país como del extranjero. “Puebla es una joya turística de México”, afirmó la funcionaria, quien resaltó que más del 70 por ciento de los Pueblos Mágicos de la entidad se consideran entre los más consolidados del país.

El presidente de ASETUR, Bernardo Cueto Riestra, sostuvo que la inversión en movilidad y conectividad es fundamental para el crecimiento turístico. Señaló que el Sistema de Movilidad por Cable facilitará el acceso a la riqueza cultural y natural de Puebla, incrementando la competitividad del destino. “Estas acciones generan mejores condiciones para que visitantes nacionales e internacionales accedan al patrimonio del estado”, indicó Cueto Riestra.

Desde Tlaxcala, el secretario de Turismo local, Fabricio Mena Rodríguez, calificó a Puebla como un destino innovador debido a la implementación de proyectos que modernizan el sector. Reconoció la política turística federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la propia secretaria Rodríguez Zamora, orientada a mantener a México entre los países más visitados del mundo.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, recibió en la ciudad a los titulares del sector de las 32 entidades federativas, destacando que el estado comparte con el resto del país una vasta riqueza cultural, natural y gastronómica. Armenta enfatizó que su administración impulsa una estrategia turística coordinada con la federación y otras entidades para proyectar a México en los principales mercados internacionales. Destacó el papel de ASETUR y el liderazgo de Josefina Rodríguez Zamora en la promoción nacional, así como el esfuerzo conjunto para fortalecer la imagen del país ante el mundo.

Durante la asamblea, la secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López-Malo, enfatizó que la entidad atraviesa un proceso de consolidación en materia turística. Explicó que el impulso de la administración estatal ha permitido que Puebla ocupe el cuarto lugar nacional en llegada de turistas a cuartos de hotel. Además, mencionó la creciente atracción de eventos tanto nacionales como internacionales, así como la promoción de rutas y experiencias que diversifican la oferta para los visitantes.

Uno de los temas centrales en la agenda fue la preparación de Puebla para albergar el Tianguis Turístico 2027, evento que pretende ampliar la visibilidad internacional de la entidad y proyectar su oferta cultural y económica. Las autoridades estatales y federales coincidieron en que este tipo de encuentros son clave para articular políticas públicas y atraer inversiones destinadas a la infraestructura turística.

En el transcurso de la asamblea se abordaron también estrategias de promoción turística para los años 2026 y 2027, incluyendo mecanismos que faciliten la llegada de visitantes internacionales. Entre estas acciones, sobresale la digitalización de trámites migratorios, medida orientada a agilizar el ingreso de turistas extranjeros y mejorar el flujo de viajeros. Además, se discutieron los preparativos de coordinación de cara al próximo Mundial de Fútbol, una oportunidad que podría incrementar el volumen de visitantes y favorecer la diversificación de destinos en el país.

Durante las intervenciones, representantes estatales subrayaron la importancia de la colaboración regional y de la innovación en las políticas de movilidad turística. El diálogo permitió identificar puntos de convergencia para seguir desarrollando el sector como motor económico y social. “La coordinación entre estados y federación es clave para impulsar el desarrollo económico y proyectar la riqueza cultural de México”, puntualizó Alejandro Armenta Mier ante sus homólogos.

Con la presencia de autoridades federales y estatales, la 67ª Asamblea General Ordinaria de ASETUR consolidó acuerdos estratégicos para fortalecer el turismo en México, con énfasis en la promoción, la conectividad y la diversidad de experiencias. El compromiso de los participantes es mantener el crecimiento del sector y garantizar que el turismo siga siendo una de las principales actividades económicas del país.

