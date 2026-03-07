Cfe y secretaría de las mujeres colaboran para fortalecer la igualdad en el sector eléctrico

Foto: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de las Mujeres formalizaron un acuerdo de colaboración enfocado en fortalecer la igualdad sustantiva en el sector eléctrico. El acto, realizado en el Centro Nacional de Capacitación Ing. Gilberto Muñoz Arango, reunió a autoridades y trabajadoras de la empresa, quienes abordaron los desafíos y avances en la inclusión de mujeres en un entorno históricamente masculinizado. El convenio contempla la difusión masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres mediante un código QR impreso en los recibos bimestrales de consumo eléctrico, lo que permitirá que millones de hogares accedan a información sobre derechos y centros de atención.

Durante el evento “Todas podemos ser lo que queramos”, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, coincidieron en la importancia de articular acciones concretas que lleven a la práctica las reformas constitucionales sobre igualdad. Hernández Mora subrayó que el convenio representa un avance estratégico para que los marcos legales tengan impacto real en la vida laboral de las mujeres. “La impresión de los recibos nos permite llegar a millones de hogares con la posibilidad de que se descargue la Cartilla de Derechos de las Mujeres y se ubiquen los Centros LIBRE”, afirmó la secretaria, quien destacó la magnitud de la difusión que alcanzará la iniciativa.

Como parte de los compromisos adquiridos, se presentó el primer modelo para la atención y combate del hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral de la empresa. Hernández Mora señaló que el objetivo es “traducir los protocolos en acompañamiento efectivo para que ninguna mujer se sienta sola en su propio lugar de trabajo”. De acuerdo con el convenio, este modelo buscará garantizar la seguridad, el respeto y la equidad al interior de la organización, así como promover el liderazgo femenino en puestos de toma de decisiones.

Calleja Alor, primera mujer en la historia al frente de la CFE, afirmó que la empresa vive un momento de transformación, alineada con las recientes conquistas de las mujeres mexicanas en la esfera pública. “Hoy con nuestra llegada les digo que somos visibles. Hablo de un tiempo que muchas que estamos aquí lo soñamos: un México con la primera mujer Presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene por primera vez una Secretaría dedicada a las mujeres; una secretaria de Energía, Luz Elena González, y con más mujeres ocupando puestos que antes parecían imposibles”, expresó la directiva. Calleja Alor anunció que la empresa impulsa acciones en tres ejes: cuidado, bienestar y desarrollo del talento femenino.

En el conversatorio participaron diversos perfiles que han desafiado las barreras de género en el sector eléctrico. Leslie Arlette Castellanos Guzmán, liniera en línea viva de la División de Distribución Valle de México Centro, compartió su experiencia enfrentando prejuicios al integrarse a un equipo tradicionalmente masculino. “Cuando llegamos, somos incómodas. Todas las miradas están en nosotras. Transformé ese miedo en valor”, relató. A su testimonio se sumaron la jefa de Departamento Divisional del Centro de Atención Regional más grande del país, Ma. Eugenia Goñi Motilla, y la jefa de Oficina de Control de la Subgerencia Regional de Comunicaciones y Control en la Gerencia Regional de Transmisión Valle de México, Lourdes Larios Herberth, quienes coincidieron en que la presencia femenina en la industria eléctrica ha comenzado a consolidarse.

El director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, detalló que más de 33 mil mujeres forman parte de las áreas de Generación, Transmisión, Distribución y Seguridad Física de la CFE. Su gestión, según explicó, se basa en tres pilares: seguridad y equidad, respeto hacia las trabajadoras y fomento al desarrollo técnico y de liderazgo para el ascenso femenino en la empresa.

La directora de Administración, Yesica Luna Espino, recordó la importancia del legado intergeneracional de las mujeres mexicanas y planteó el compromiso de construir nuevas oportunidades para las generaciones que siguen. En este contexto, la CFE promoverá el fútbol como espacio de empoderamiento para las mujeres en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será país sede.

Durante el evento se realizó una actividad simbólica en la que se colocaron listones en un árbol, cuyas raíces y tronco evocan la lucha histórica de las mujeres, mientras que los listones representan los frutos de ese legado. La jornada incluyó un partido exhibición de fútbol femenino y la participación de autoridades sindicales, como la secretaria de Previsión Social del CEN, María del Carmen Ortega Zúñiga, y la titular de la Unidad de Equidad de Género del SUTERM, Gabriela Wartenweiler Pavón.

Para la titular de la Unidad de Género e Inclusión, Marisol Duarte Martínez, la igualdad sustantiva implica no solo acceso a los puestos, sino la garantía de condiciones reales para el desarrollo y liderazgo de las mujeres, especialmente en sectores técnicos y estratégicos como el eléctrico.

Puntos clave del acuerdo:

El convenio entre CFE y Secretaría de las Mujeres incluye un modelo pionero para atender y combatir hostigamiento y acoso sexual laboral en la empresa.

Se utilizará un código QR en los recibos de luz para difundir derechos y centros de atención a millones de hogares.

Más de 33 mil mujeres participan en áreas operativas de la CFE y el acuerdo busca fortalecer su desarrollo profesional y liderazgo.