Arrestan a 3 policías estatales de San Luis Potosí tras enfrentamiento que dejó dos civiles muertos y uno herido

Reportes indican que uno de los fallecidos era un bombero de Matehuala

Foto: Guardia Civil Estatal San Luis Potosí

Tres elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí (GCE) fueron detenidos luego de que se vieran involucrados en el homicidio de dos personas tras un enfrentamiento en el municipio de Matehuala.

El hecho se registró durante la madrugada de este viernes 6 de marzo en la comunidad de Tanque Colorado, en la región del Altiplano potosino, cuando los agentes atendían un reporte de agresión armada contra una patrulla de la Guardia Civil Estatal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado informó que durante la intervención se ubicó una camioneta relacionada con dicho reporte, así como un vehículo sedán que circulaba en el mismo trayecto.

Los primeros reportes indican que se registró un intercambio de disparos, lo que generó después una persecución de ambos vehículos.

Como resultado, dos personas fallecieron y una resultó lesionada. Con el objetivo de realizar investigaciones y deslindar responsabilidades, tres elementos de la Guardia Civil Estatal que participaron en la intervención fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado en la capital.

Imagen ilustrativa | Foto: SSP SLP

María Manuela García Cázarez, fiscal general del estado, informó que fue durante la mañana que le informaron de la puesta a disposición de los tres agentes de la Guardia Civil Estatal.

Sin embargo, refirió que no se tenía claro la manera en que sucedió la agresión armada debido a que aún revisaba el Informe Policial Homologado, por lo que será en las próximas horas que se brinden más detalles.

Una de las víctimas era bombero de Matehuala

Bomberos Voluntarios de Matehuala A.C. lamentó el fallecimiento de uno de sus compañeros, identificado como Yair Herrera García, quien se desempeñaba como bombero y auxiliar de guardia.

“Hoy despedimos no solo a un excelente elemento de nuestra institución, sino a una persona que dejó huella en nuestros corazones por su amistad, compañerismo y vocación”, escribieron en sus redes sociales.

Foto: Bomberos de Matehuala

Durante una conferencia de prensa, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Matehuala, Manuel Mauricio Flores Morales, detalló que la muerte del joven se registró tras el enfrentamiento de la madrugada en el que se vieron involucrados tres elementos de la Guardia Civil Estatal.

De acuerdo con reportes de medios locales, el comandante informó que Yair Herrera no se encontraba en servicio cuando ocurrieron los hechos.

“En el momento en que suceden los hechos él no estaba en servicio, no andaba en una unidad, no traía el uniforme”, comentó ante medios.

También detalló que la segunda persona que murió en los hechos no era la esposa del bombero, tal y como se informó en algunos medios.

Además, recordó que dentro de la corporación era uno de los más jóvenes, pues tenía 23 años de edad: “Era el más joven de este grupo de los de base, por su aspecto físico entre broma le decíamos el niño o el bebé, que se dejara el bigote para verse más grande”, comentó.

