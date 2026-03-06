Violencia de género en México 2026: estas son las cifras rumbo al 8 de marzo

El 54.7% de los feminicidios reportados en el inicio de año sucedieron en 20 municipios, principalmente del centro y norte del país. (FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM)

En enero de 2026, México reportó 54 feminicidios a nivel nacional, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aunque la cifra representa una baja respecto al mismo periodo del año 2025, los registros confirman que la violencia de género sigue afectando a mujeres en todo el país.

El informe más reciente del SESNSP detalla que casi el 39% de los casos se concentraron en cuatro entidades: en Sinaloa se documentaron ocho feminicidios, en la Ciudad de México cinco, y tanto en Estado de México como en Tamaulipas se reportaron cuatro víctimas en cada uno. De las 54 mujeres asesinadas, 43 tenían más de 18 años, mientras que en Michoacán y Tamaulipas se reportó al menos una víctima menor de 12 años por entidad. Además, el organismo identificó que en la Ciudad de México y en Jalisco, un caso en cada estado corresponde a una adulta mayor.

El SESNSP señaló que el 54,7% de los feminicidios registrados en enero tuvieron lugar principalmente en 20 municipios, ubicados en su mayoría en el centro y norte del país. El año pasado, la cifra total de feminicidios en México alcanzó los 725 casos, de los cuales 65 ocurrieron en enero.

Autoridades documentaron que la mayoría de las víctimas eran mayores de edad; también se reportaron casos de menores y adultas mayores. Imagen: Infobae México / Jovani Pérez

Acerca del homicidio doloso de mujeres, el Secretariado Ejecutivo expuso una tendencia ascendente desde 2015, cuando se registraron mil 733 víctimas. A partir de ese año, el número se incrementó anualmente: 2 mil 186 en 2016, 2 mil 532 en 2017, 2 mil 758 en 2018 y 2 mil 873 en 2019. En 2020 la cifra fue de 2 mil 804. El periodo de mayor incidencia se ubicó entre 2020 y 2022, con cifras superiores a las 2 mil 800 víctimas por año. El máximo semestral se alcanzó en enero de 2019, con 277 víctimas.

Desde 2023, los registros comenzaron a descender: 2 mil 581 víctimas en ese año, 2mil 559 en 2024 y 2 mil 073 en 2025. Para enero de 2026, el dato más actualizado indica 128 homicidios dolosos de mujeres. Los valores semestrales mínimos y máximos en la última década corresponden a 104 víctimas en julio de 2015 y 277 en enero de 2019.

Casos recientes de desapariciones y feminicidios marcan los primeros días de marzo

Durante los primeros días de marzo de 2026 se han mantenido las denuncias y reportes relacionados con mujeres no localizadas. Entre los casos recientes figura Ana Karen Nute, de 19 años, quien fue vista por última vez tras solicitar un mototaxi en el Estado de México; su cuerpo fue hallado en Metepec y el conductor detenido por presunto feminicidio. También se encuentra el caso de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de 18 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuyo cuerpo fue localizado en Cuernavaca después de que se informara sobre su ausencia desde el 20 de febrero. En Mazatepec, la joven Karol Toledo Gómez fue encontrada sin vida el 5 de marzo, días después de que se notificara su extravío.

Ante este contexto, diversas entidades y la capital del país se preparan para la jornada de movilizaciones que tendrá lugar el domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Los casos recientes de Ana Karen Nute, Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez han activado nuevas movilizaciones y demandas de justicia en vísperas del Día Internacional de la Mujer. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Puntos críticos con más delitos

Culiacán, Sinaloa, con 6 delitos

Municipios con dos delitos reportados

Juárez, Chihuahua

Reynosa, Tamaulipas

Venustiano Carranza, Ciudad de México

Victoria, Tamaulipas

Municipios con un delito registrado

Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca

Agua Dulce, Veracruz

Anáhuac, Nuevo León

Autlán de Navarro, Jalisco

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

Cintalapa de Figueroa, Chiapas

Cosoleacaque, Veracruz

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Cuautitlán, Estado de México

Cuernavaca, Morelos

Cuerámaro, Guanajuato

Emiliano Zapata, Morelos

Epitacio Huerta, Michoacán

García, Nuevo León

Guasave, Sinaloa