UNAM explica la importancia de la psicología en el deporte

Una adecuada preparación emocional permite que quienes practican deporte gestionen la presión, recuperen la confianza tras una falla y establezcan objetivos realistas

La psicología del deporte potencia el rendimiento de atletas y protege la salud mental frente a presiones competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicología del deporte se consolida como un elemento esencial en el desarrollo de cualquier atleta, ya que no solo potencia el rendimiento deportivo, sino que también previene problemas psicológicos vinculados al alto nivel de exigencia.

Esta disciplina, cuya función va más allá del tratamiento de crisis o bloqueos, aspira a optimizar el desempeño físico y emocional, protegiendo la salud mental frente a presiones competitivas, lesiones o el retiro, según explicó Omar Estrada Contreras, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el programa “Con-ciencia. Psicología y sociedad”, una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología, citado por UNAM Global.

En el actual panorama deportivo, la psicología aplicada al deporte ha dejado de ser una herramienta exclusiva de atletas de élite; su adopción sistemática beneficia a cualquier practicante de actividad física.

Beneficios de la psicología en un deportista

Técnicas psicológicas como la visualización y la regulación emocional son clave para alcanzar el estado ideal de rendimiento en el deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los objetivos del entrenamiento mental se incluyen la gestión de la presión, la concentración plena en el presente, la recuperación después de un error y el sostenimiento del rendimiento sin sacrificar el bienestar emocional. Estrada Contreras subrayó que estos aprendizajes permiten enfrentar situaciones de ansiedad, crítica, lesiones y expectativas autoimpuestas, factores presentes tanto en el deporte profesional como en el amateur.

La psicología deportiva cuenta con más de un siglo de evolución, iniciando en 1898 cuando el investigador Norman Triplett identificó el fenómeno de la facilitación social en ciclistas que mejoraban su rendimiento en presencia de otros. Desde entonces, la disciplina se ha enriquecido con el estudio de la motivación, el control emocional, la toma de decisiones bajo presión y la gestión del estrés.

El entrenamiento mental, de acuerdo con Estrada Contreras, comprende técnicas como la visualización, la regulación emocional, el control de ansiedad y la repetición de rutinas precompetitivas. El dominio de estas herramientas permite a los atletas acceder al “estado ideal de rendimiento”: un nivel de activación óptima que evita la ansiedad excesiva y la apatía, comprometiéndose solo con el momento presente y bloqueando presiones externas.

Entre las habilidades desarrolladas destacan la concentración en objetivos clave, la motivación ligada a metas alcanzables, la respuesta constructiva ante el error y la cohesión grupal en deportes colectivos.

Acompañamiento de la psicología en momentos críticos de una carrera, como una lesión

El entrenamiento mental incrementa la resiliencia y previene riesgos como la ansiedad, el agotamiento emocional y conductas de dopaje en atletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de las intervenciones psicológicas se extiende más allá de la competencia. El deporte, a pesar de sus beneficios para la salud mental —como la liberación de endorfinas y la mejora general del bienestar, según Estrada Contreras citado por UNAM Global—, puede acarrear riesgos cuando la autoexigencia se intensifica o la identidad del deportista gira exclusivamente en torno al rendimiento.

Entre los peligros detectados se encuentran la ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, agotamiento emocional, el sobreentrenamiento y conductas de dopaje.

El trabajo preventivo y acompañante de la psicología deportiva es especialmente relevante en etapas críticas de la carrera del atleta. Cuando debe enfrentar una lesión o anticipar el retiro competitivo, el apoyo profesional permite redefinir proyectos de vida, aceptar la transición y mantener la estabilidad emocional.

Estrada Contreras remarcó en Radio UNAM que, ante lesiones que interrumpen la carrera, la intervención psicológica facilita la aceptación de la pérdida y contribuye a reconstruir nuevas metas, alejadas del ámbito deportivo.

