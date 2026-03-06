México

Reviven video de Ángela Aguilar y Nodal en Monterrey: el momento en que el cantante se arrodilló antes de hacer pública su relación

El video de los cantantes en un concierto vuelve a circular en redes sociales y alimenta los rumores sobre la cercanía entre ambos artistas durante la ruptura del cantante con Cazzu

El video de los cantantes en un concierto vuelve a circular en redes sociales y alimenta los rumores sobre la cercanía entre ambos artistas durante la ruptura del cantante con Cazzu. (Instagram)

La aparición de un video en redes sociales que muestra a Ángela Aguilar y Christian Nodal compartiendo escenario en un concierto de Monterrey ha reavivado el interés público sobre la cronología de su relación. El registro, difundido en redes sociales, corresponde a la presentación del 25 de mayo de 2024, cuando la hija de Pepe Aguilar fue invitada especial en el espectáculo del intérprete sonorense.

La conversación digital cobró fuerza después de que usuarios de TikTok retomaran este 2026 rumores sobre un supuesto contrato de confidencialidad firmado por una empleada de un cine en Monterrey. Según los comentarios publicados en la cuenta conocida como “La vecina Jessi”, una exsubgerente de la cadena reveló que ambos artistas acudieron juntos a una función privada en mayo de aquel año. La usuaria aseguró que Christian Nodal habría solicitado que el personal no portara teléfonos móviles durante la visita y que, en ese momento, el cantante aún sostenía públicamente una relación con Cazzu ya que de acuerdo al testimonio de la internauta habría sido el 15 de mayo.

Los intérpretes de regional mexicano cantaron 'Dime como quieres'.

Estas declaraciones se suman a la serie de especulaciones que surgieron tras el anuncio de la ruptura entre Nodal y Julieta Cazzuchelli el 23 de mayo de 2024. Un día después de la confirmación del fin de su relación, Ángela Aguilar subió al escenario junto al sonorense para interpretar la colaboración “Dime cómo quieres”, lo que captó la atención de los asistentes y generó un amplio debate en redes sociales sobre la cercanía entre ambos artistas.

Durante ese fin de semana, las cámaras y fanáticos reportaron la llegada conjunta de Nodal y Aguilar al hotel donde se hospedaron en el municipio de San Pedro Garza García, en el área metropolitana de Monterrey. Imágenes publicadas por asistentes muestran a la cantante descendiendo primero de una camioneta, resguardada por un equipo de seguridad y cubierta con una sudadera negra, seguida pocos segundos después por Christian Nodal, quien evitó hacer declaraciones.

Angela Aguilar y Christian Nodal captados el 30 der mayo en un aeropuerto. (Captura de pantalla/Tiktok Angela Aguilar y Christian Nodal)

La presencia de Ángela Aguilar en el concierto coincidió con la publicación de fotografías en redes sociales, donde una amiga de la cantante compartió imágenes en Monterrey y posteriormente en Roma.

La presentación en la Arena Monterrey marcó la segunda ocasión en que el sonorense se presentaba en el recinto durante ese mes. La participación de Aguilar no solo atrajo la atención por el dueto musical, sino también por el ambiente de “coqueteo” que algunos asistentes y seguidores destacaron en sus comentarios en redes sociales. El episodio ha quedado registrado como uno de los momentos que antecedieron a la confirmación pública de la relación entre ambos cantantes, cuya exposición sigue generando reacciones y debates en plataformas digitales.

