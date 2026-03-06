México

Profeco recupera más de 2 millones de pesos para afectados por compra fallida de autos en Saltillo

Ex empleado habría solicitado pago anticipado a consumidores, lo que derivó en seis quejas que se resolvieron en conciliación con la empresa

Guardar
Profeco logra acuerdo por más
Profeco logra acuerdo por más de 2.2 millones de pesos tras quejas contra agencia en Saltillo. Foto: (Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) logró la recuperación de 2 millones 250 mil 20 pesos a favor de seis personas consumidoras que presentaron quejas por irregularidades en la compra de vehículos en la agencia Changan Saltillo.

De acuerdo con la dependencia federal, las personas afectadas denunciaron que, tras realizar pagos por la adquisición de automóviles nuevos, nunca recibieron las unidades prometidas, debido a que los depósitos fueron hechos a la cuenta personal de un excolaborador de la agencia, quien presuntamente engañó a los compradores.

Las inconformidades fueron presentadas ante la Profeco, lo que derivó en la apertura de procedimientos de conciliación para resolver el conflicto entre las personas consumidoras y la empresa automotriz.

Según la información oficial, los pagos se realizaron directamente a la cuenta bancaria de un exempleado de la agencia, quien convenció a los compradores de depositar los recursos bajo el argumento de agilizar el proceso de compra. Sin embargo, los montos no fueron reconocidos por la empresa, ya que no ingresaron a las cuentas oficiales del establecimiento.

Engaño en compra de autos
Engaño en compra de autos termina en conciliación: consumidores recuperan 2.2 millones de pesos. Credito: cuartoscuro

Ante esta situación, personal de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) en Coahuila intervino para analizar los casos y mediar entre las partes involucradas. Como resultado de las negociaciones, se logró una conciliación favorable para las seis personas afectadas.

Gracias a este acuerdo, la agencia entregó los vehículos correspondientes, cuyo valor total asciende a 2,250,020 pesos, lo que permitió resarcir el daño económico sufrido por los compradores.

La Profeco destacó que este tipo de casos evidencian la importancia de verificar que los pagos relacionados con compras o servicios se realicen únicamente a las cuentas oficiales o a la razón social del proveedor, con el fin de evitar fraudes o malos manejos de recursos.

La institución también subrayó que, cuando se realizan transacciones comerciales de alto valor —como la compra de un automóvil—, es fundamental solicitar comprobantes oficiales, contratos firmados y facturas que respalden la operación.

Compradores depositaron a cuenta personal
Compradores depositaron a cuenta personal y no recibieron autos; Profeco interviene y logra acuerdo. Foto: (iStock)

Asimismo, recordó que las personas consumidoras cuentan con mecanismos para denunciar irregularidades o prácticas que vulneren sus derechos. En ese sentido, la dependencia mantiene activos diversos canales de atención para recibir quejas y brindar asesoría en caso de conflictos comerciales.

Entre las opciones disponibles se encuentra el Teléfono del Consumidor, al que se puede llamar al 55 5568 8722 en la Ciudad de México o al 800 468 8722 desde el resto del país. También es posible solicitar orientación a través del correo electrónico asesoria@profeco.gob.mx.

De igual forma, la procuraduría ofrece atención mediante sus redes sociales oficiales, donde las personas pueden consultar información sobre sus derechos como consumidores o reportar posibles irregularidades en establecimientos comerciales.

Finalmente, la Profeco reiteró su compromiso de proteger los derechos de las y los consumidores, así como de intervenir en casos donde existan conflictos derivados de transacciones comerciales, con el objetivo de garantizar soluciones justas y evitar que este tipo de situaciones afecten el patrimonio de la población.

Temas Relacionados

ProfecoCoahuilaConsumidoresDenunciasChanganmexico-noticias

Más Noticias

¿Cuáles son los medicamentos más agresivos para el corazón si se automedica?

El uso sin control de algunos fármacos puede generar problemas cardiacos que incluso pueden llegar a infartos y arritmias severas

¿Cuáles son los medicamentos más

¿Quién es Rafael González, vocalista de Los Recoditos acusado de violencia por su esposa?

El vocalista de Los Recoditos fue acusado públicamente por su esposa de violencia física, psicológica y emocional

¿Quién es Rafael González, vocalista

Reviven video de Ángela Aguilar y Nodal en Monterrey: el momento en que el cantante se arrodilló antes de hacer pública su relación

El video de los cantantes en un concierto vuelve a circular en redes sociales y alimenta los rumores sobre la cercanía entre ambos artistas durante la ruptura del cantante con Cazzu

Reviven video de Ángela Aguilar

Tercer caso de desaparición en la UAEM: buscan a Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición

La estudiante fue reportada como desaparecida tras perder contacto con su familia al trasladarse de Cuautla a Cuernavaca

Tercer caso de desaparición en

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muerte de “El Mencho” desata

Muerte de “El Mencho” desata boom de imágenes falsas generadas con IA en redes sociales

Guerreros Buscadores de Jalisco revira a la FGR por Rancho Izaguirre: “La verdad debe decirse completa”

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

Ataque contra elementos de seguridad en Yuriria, Guanajuato, deja un agresor abatido y dos policías heridos

Fuerzas Armadas derriban tres drones del crimen organizado que sobrevolaban en Navolato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Rafael González, vocalista

¿Quién es Rafael González, vocalista de Los Recoditos acusado de violencia por su esposa?

Reviven video de Ángela Aguilar y Nodal en Monterrey: el momento en que el cantante se arrodilló antes de hacer pública su relación

Capi Pérez se une a los Mascabrothers como parte del equipo cómico del Mundial 2026

Los Mascabrothers aclaran controversia con Eugenio Derbez tras acusaciones de Fredy Ortega por plagios

Mi Amigo el Sol: la nueva película de animación mexicana que explora la mitología prehispánica

DEPORTES

Christian Martinoli, el Doctor García

Christian Martinoli, el Doctor García y Jorge Campos narrarán el Mundial 2026 junto a Iker Casillas y Jorge Valdano

En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

Entrenador mexicano y sobrino del 'Piojo' Herrera relata como ha vivido el conflicto en medio oriente

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?