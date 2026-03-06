México

¿Por qué se escalda la lengua y cómo se alivia? Esto explica la ciencia

Aunque este efecto no suele ser grave, llega a ser molesto por los síntomas que presenta, tales como la sensación de ardor

De la piña al café
De la piña al café caliente: causas comunes de la lengua escaldada. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La sensación de lengua escaldada es una molestia común que puede aparecer después de consumir alimentos o bebidas muy calientes, o incluso al comer ciertas frutas que contienen enzimas capaces de irritar temporalmente la superficie de la lengua.

Aunque generalmente no es grave, puede provocar ardor, sensibilidad e incomodidad al comer o beber.

La lengua está recubierta por una mucosa delicada llena de papilas gustativas. Estas estructuras son sensibles al calor, a los ácidos y a algunas enzimas presentes en ciertos alimentos.

Cuando se exponen a temperaturas muy altas o a sustancias irritantes, pueden inflamarse o dañarse superficialmente, generando esa sensación de ardor o “lengua escaldada”.

La lengua es muy sensible
La lengua es muy sensible por las papilas y mucosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué ocurre?

La causa más frecuente es consumir alimentos o bebidas demasiado calientes. Sopas, café, té o alimentos recién salidos del horno pueden provocar pequeñas quemaduras en la superficie de la lengua. Cuando esto ocurre, el calor daña temporalmente las papilas gustativas y la capa externa de la mucosa oral.

Los síntomas suelen incluir:

  • Ardor o dolor leve en la lengua
  • Sensibilidad al comer alimentos salados, ácidos o picantes
  • Sensación de lengua áspera o inflamada

En la mayoría de los casos, la lengua se recupera sola en unos días porque las células de la mucosa oral se regeneran con rapidez.

Algunas frutas también pueden causar una sensación similar a una escaldadura. Un ejemplo muy conocido es la piña. Esta fruta contiene bromelina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas. Cuando se consume, esta sustancia puede empezar a “descomponer” ligeramente las proteínas de la superficie de la lengua y de la mucosa oral.

Por eso, después de comer piña fresca, algunas personas sienten hormigueo, ardor o una ligera irritación. Algo similar puede ocurrir con otras frutas que contienen enzimas digestivas naturales, como la papaya, que posee papaína.

En general, estas reacciones son temporales y desaparecen poco después de comer. Curiosamente, la cocción de estas frutas reduce o inactiva muchas de estas enzimas, por lo que suelen causar menos irritación cuando se consumen cocinadas o en conserva.

Algunas bebidas y alimentos muy
Algunas bebidas y alimentos muy calientes pueden provocar la sensación de lengua escaldada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo aliviar la lengua escaldada?

Cuando aparece esta molestia, existen algunas medidas simples que pueden ayudar a reducir la irritación y favorecer la recuperación:

  • Beber agua fría o chupar hielo para disminuir la inflamación.
  • Evitar alimentos muy calientes, picantes, ácidos o muy salados durante uno o dos días.
  • Consumir alimentos suaves como yogur, leche o purés.
  • Mantener una buena hidratación.

También es recomendable evitar bebidas alcohólicas y enjuagues bucales con alcohol mientras la lengua esté sensible, ya que pueden aumentar la irritación.

La lengua escaldada suele mejorar en pocos días. Sin embargo, si el dolor dura más de una semana, aparecen ampollas grandes o la molestia es intensa, lo mejor es consultar a un dentista o médico para descartar otras afecciones.

En la mayoría de los casos, no obstante, se trata de una irritación pasajera causada por el calor o por sustancias naturales presentes en algunos alimentos. Con un poco de cuidado y tiempo, la lengua se regenera rápidamente y vuelve a la normalidad.

