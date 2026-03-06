México

Peso Pluma le niega foto a fan y lo abuchean de inmediato

El cantante provocó una ola de reacciones luego de apartar a una seguidora que quería una foto durante el juego de los Golden State Warriors

Peso Pluma fue abucheado durante un partido de baloncesto en el Chase Center de San Francisco tras rechazar con un gesto molesto la solicitud de una foto por parte de una fan. El momento, captado en video y difundido en TikTok por la usuaria “Jessica”, ocurrió antes del encuentro entre los Golden State Warriors y los Los Angeles Clippers.

La reacción del cantante, quien apartó con la mano a la joven seguidora mientras se encontraba en la cancha, generó reacciones polarizadas en redes sociales, donde algunos criticaron su actitud y otros salieron en su defensa.

La grabación se volvió viral en las últimas horas, y en el audio del clip se perciben abucheos dirigidos a Peso Pluma por parte de algunos asistentes.

Entre los comentarios destacados en plataformas digitales, usuarios señalaron que la fan se habría aproximado de forma abrupta, poniendo el teléfono cerca del rostro del artista sin solicitar permiso, lo que para varios justificaría la incomodidad del cantante y su negativa.

El cantante dividió opiniones con su actitud

En el video, difundido posteriormente por el influencer de espectáculos Eddy Nieblas, se multiplicaron opiniones divididas: “Excelente, ella le puso el celular en la cara sin antes preguntar”, “Respeto al espacio personal” y “No está obligado a siempre tomarse fotos con todos”, son algunas de las frases que ilustran el debate.

Peso Pluma, aficionado al baloncesto, había acudido al evento precisamente para encontrarse con el jugador Stephen Curry de los Golden State Warriors.

¿Peso Pluma trata mal a sus fans?

No existen reportes concretos de que Peso Pluma haya sido grosero directamente con sus fans en eventos recientes. En marzo de 2024, durante un concierto en Austin, Texas, el artista realizó declaraciones polémicas dirigidas a la prensa, utilizando expresiones subidas de tono, pero enfatizó que estaba presente “para ustedes”, refiriéndose al público.

No hay evidencia pública de que haya insultado o tratado mal a sus seguidores en ese contexto.

La reacción de Peso Pluma
La reacción de Peso Pluma ante una fan enfurece y divide a las redes (Instagram)

La mayor parte de la controversia en torno a Peso Pluma ha girado en torno a su vida personal, rumores de infidelidad, cancelaciones de conciertos por razones de seguridad y enfrentamientos con la prensa, pero no se registran incidentes de grosería o maltrato hacia sus fans de manera directa en los reportes recientes.

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, nació en Zapopan, Jalisco, México, en 1999. Es un cantante y compositor mexicano que se ha destacado en el género de los corridos tumbados, fusionando música regional mexicana con influencias urbanas.

Saltó a la fama internacional en 2022 con temas como “Ella Baila Sola” y “PRC”, colaborando con artistas como Eslabón Armado y Natanael Cano. Su estilo y letras han generado debate y lo han posicionado como una figura central en la nueva ola de música mexicana.

