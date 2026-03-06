“Las mujeres son constructoras y mediadoras de paz”: canciller De la Fuente

En Tecámac, Estado de México, el canciller Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández y la gobernadora Delfina Gómez del estado de México, presentaron los centros LIBRE a más de 60 integrantes del cuerpo diplomático Foto: SRE

En el municipio de Tecámac, en el Estado de México, autoridades federales y estatales presentaron este viernes los centros LIBRE, un programa diseñado para promover la libertad, igualdad, bienestar, redes comunitarias y emancipación de mujeres mexicanas. El evento congregó a más de 60 integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, quienes conocieron de primera mano el funcionamiento y los objetivos de esta iniciativa.

La ceremonia contó con la presencia del canciller Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Los funcionarios detallaron que LIBRE busca convertirse en un espacio seguro y transversal que atiende las múltiples dimensiones de la vida de las mujeres mexicanas, con especial énfasis en el acceso a igualdad de oportunidades y a servicios integrales.

Durante su intervención, Juan Ramón de la Fuente enfatizó el papel de las mujeres en la construcción de la paz tanto en el ámbito nacional como internacional. Señaló que organismos multilaterales han documentado que la participación femenina en procesos de mediación contribuye a la creación de acuerdos más sólidos y duraderos entre las partes. “La evidencia que se tiene es contundente: el papel formidable que tienen las mujeres al interior de los países y en el contexto internacional como constructoras de la paz es innegable”, afirmó el titular de la cancillería. Subrayó que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer resulta propicia para reflexionar sobre el aumento de espacios para mujeres mediadoras, cuya labor se vincula directamente con la consolidación y el mantenimiento de la paz.

Por su parte, Delfina Gómez, quien encabeza el gobierno estatal, compartió su perspectiva sobre el origen y el impacto de los centros LIBRE. Recordó su experiencia como docente y explicó que estos espacios brindan atención integral y profesional, lo que transforma positivamente la vida de miles de mujeres en el territorio mexiquense. La mandataria mencionó que existen 678 Centros LIBRE funcionando en distintas regiones del país, una cifra que refleja el alcance de la estrategia.

A lo largo del evento, usuarias y trabajadoras del centro ubicado en Tecámac conversaron con los diplomáticos invitados. Expusieron los distintos servicios y programas ofrecidos, así como testimonios sobre el acompañamiento recibido y los beneficios obtenidos a través de la asesoría jurídica, psicológica y la canalización a instancias de justicia. Además, presentaron actividades de capacitación, talleres y propuestas deportivas orientadas al desarrollo personal y la construcción de redes de apoyo entre mujeres.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, explicó que el marco constitucional de México garantiza la igualdad sustantiva y que los centros LIBRE representan una de las políticas públicas más relevantes en materia de género. Subrayó que estos espacios no solo atienden situaciones de violencia, sino que también contribuyen a la prevención y al empoderamiento femenino mediante la educación y el fortalecimiento de la comunidad.

Como parte de la jornada, la Cancillería y la Secretaría de las Mujeres formalizaron un convenio de colaboración cuyo propósito es promover la igualdad sustantiva, dar seguimiento a compromisos internacionales, impulsar la capacitación con perspectiva de género y fortalecer la política exterior feminista de México. Delfina Gómez firmó como testigo de honor en esta alianza institucional.

El evento en Tecámac se enmarca en los esfuerzos nacionales por garantizar el acceso de las mujeres mexicanas a derechos, servicios y oportunidades, tanto dentro del país como en el exterior. El programa LIBRE, impulsado desde la presidencia, busca consolidarse como un modelo replicable para la atención y el acompañamiento de mujeres en diferentes contextos sociales y geográficos.

