México

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de marzo

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Costos y horarios del Metrobús

Línea 4 del Metrobús. (Metrobús
Línea 4 del Metrobús. (Metrobús CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

Más Noticias

Pensión del Bienestar 2026: quién recibe su pago este viernes 6 de marzo

El programa federal continúa la dispersión del apoyo económico correspondiente al bimestre marzo-abril con depósitos organizados por orden alfabético

Pensión del Bienestar 2026: quién

‘La Mañanera de Sheinbaum’ de hoy viernes 6 de marzo - EN VIVO

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

‘La Mañanera de Sheinbaum’ de

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 6 de marzo

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Predicción del estado del tiempo

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de marzo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cazzu revela cómo lidia con las controversias tras su ruptura con Nodal: “El mundo no gira alrededor mío”

La cantante también compartió detalles de cómo es su vida con su hija Inti

Cazzu revela cómo lidia con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muerte de “El Mencho” desata

Muerte de “El Mencho” desata boom de imágenes falsas generadas con IA en redes sociales

Guerreros Buscadores de Jalisco revira a la FGR por Rancho Izaguirre: “La verdad debe decirse completa”

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

Ataque contra elementos de seguridad en Yuriria, Guanajuato, deja un agresor abatido y dos policías heridos

Fuerzas Armadas derriban tres drones del crimen organizado que sobrevolaban en Navolato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cazzu revela cómo lidia con

Cazzu revela cómo lidia con las controversias tras su ruptura con Nodal: “El mundo no gira alrededor mío”

¿Quién es Rafael González, vocalista de Los Recoditos acusado de violencia por su esposa?

Reviven video de Ángela Aguilar y Nodal en Monterrey: el momento en que el cantante se arrodilló antes de hacer pública su relación

Capi Pérez se une a los Mascabrothers como parte del equipo cómico del Mundial 2026

Los Mascabrothers aclaran controversia con Eugenio Derbez tras acusaciones de Fredy Ortega por plagios

DEPORTES

Christian Martinoli, el Doctor García

Christian Martinoli, el Doctor García y Jorge Campos narrarán el Mundial 2026 junto a Iker Casillas y Jorge Valdano

En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

Entrenador mexicano y sobrino del 'Piojo' Herrera relata como ha vivido el conflicto en medio oriente

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?