Día Internacional de la Mujer: estas son algunas medidas de seguridad para asistir a la marcha del 8M

Toma en cuenta estas medidas de seguridad para asistir a la marcha el próximo domingo 8 de marzo de 2026. (crédito Lina Gasca/Colprensa)

El próximo domingo 8 de marzo de 2026, cientos de miles de mujeres participarán en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en distintos estados del país y en la Ciudad de México. La movilización del 8M representa un espacio de protesta y exigencia de derechos, por lo que organizaciones y colectivas han insistido en tomar en cuenta las recomendaciones para quienes planean asistir.

En este artículo te compartimos las medidas de seguridad más destacadas que podrían ser de utilidad en caso de que se presente algún incidente, ya sea que acudas sola o acompañada, estas recomendaciones podrían ayudar al colectivo en general.

Recomendaciones antes de salir de casa

La planeación previa resulta clave para una asistencia más segura, es así que antes de salir de casa es relevante revisar la ruta, los horarios oficiales de la marcha y las estaciones de transporte disponibles. Compartir la ubicación en tiempo real con una persona de confianza puede ser útil durante el trayecto. Además, se sugiere fotografiar la vestimenta y señas particulares antes de salir, así como enviar la imagen a algún familiar o amiga.

Entre los objetos esenciales, las colectivas recomiendan llevar:

Identificación oficial y celular con batería suficiente

Agua y snacks ligeros

Protector solar, gorra o sombrilla

Pañuelo o alguna tela ligera

Solo lo indispensable, evitando objetos de valor o mochilas grandes

En caso de acudir sola a la marcha, puedes ubicar un contingente para unirte a la protesta, así como definir puntos de reunión en caso de que el grupo se separe. Aunque asistir en solitario no te pone en riesgo, es necesario, por cuidado personal y hacia las demás, saber las medidas a retomar en caso de represión o percances en el trayecto de la protesta.

Medidas de seguridad para las asistentes

Durante el recorrido, es importante mantenerse alerta, caminar en grupo y evitar confrontaciones. Cabe destacar que ninguna autoridad puede fotografiar a las asistentes de manera directa (Artículo 16 constitucional). En caso de detención, se aconseja gritar el nombre completo para que otras asistentes puedan puedan registrarlo y dar aviso.

Las colectivas también recomiendan:

No mostrar tatuajes que permitan identificar fácilmente

Comer antes de la marcha , ya que el trayecto puede extenderse varias horas

Llevar anotado algún contacto de emergencia

La presencia de brigadas de apoyo y derechos humanos puede ofrecer respaldo ante situaciones de riesgo.

(Imagen: Coordinación 8M)

Cómo actuar ante gases lacrimógenos

Frente a la posibilidad de uso de gas lacrimógeno, las organizaciones sugieren portar sustancias que ayudan a contrarrestar sus efectos, como un atomizador con pepto bismol diluido en agua, una coca-cola o agua con bicarbonato. Si el gas entra en contacto con la boca, es mejor realizar gárgaras con alguna de estas soluciones sin ingerirlas. No se recomienda frotar la sustancia sobre la piel o los ojos.

El Día Internacional de la Mujer es una jornada de expresión colectiva y demanda social. Participar de manera informada y organizada permite que la experiencia sea más segura para todas quienes deciden sumarse a la marcha.