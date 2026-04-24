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La verdad sobre la ley que prohíbe llamadas spam: sí pueden llamarte si aceptaste esto

Aunque en México existen leyes que buscan frenar las llamadas de telemercadeo, no todas están prohibidas

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Aunque en México existen leyes que buscan frenar las llamadas de telemercadeo, no todas están prohibidas
Aunque en México existen leyes que buscan frenar las llamadas de telemercadeo, no todas están prohibidas

En los últimos años, la molestia por las llamadas publicitarias ha ido en aumento. Ofertas de tarjetas, seguros, paquetes de telefonía o créditos llegan a cualquier hora, incluso cuando los usuarios creen estar protegidos por la ley. Sin embargo, la idea de que estas comunicaciones están completamente prohibidas es incorrecta.

En México, tanto la Ley Federal de Protección al Consumidor como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establecen límites claros a las empresas.

En esencia, prohíben que se realicen llamadas con fines publicitarios sin autorización del titular de los datos. No obstante, esa misma condición abre una puerta: si existe consentimiento previo, el contacto es legal.

Consentimiento previo: la clave que lo cambia todo

El concepto de consentimiento previo es el eje de la regulación. Significa que una empresa puede comunicarse contigo para fines comerciales si previamente aceptaste recibir ese tipo de información.

Infografía comparando llamadas de telemarketing legales e ilegales en México, con una balanza que representa la Ley Federal y símbolos de consentimiento, registro y prohibición.
Este gráfico ilustra cómo la ley mexicana diferencia las llamadas publicitarias legales de las ilegales, enfatizando la importancia del consentimiento previo y el registro en el REPEP para proteger al consumidor

El problema radica en cómo se obtiene ese permiso. En la práctica, suele ocurrir en situaciones cotidianas:

  • Al registrarte en una aplicación
  • Al contratar un servicio de telefonía o internet
  • Al participar en promociones o sorteos
  • Al aceptar términos y condiciones sin leerlos

En muchos casos, el consentimiento está oculto en cláusulas poco visibles o redactadas de forma ambigua. Esto provoca que miles de usuarios autoricen el uso de sus datos para marketing sin ser plenamente conscientes.

Cuándo las llamadas sí están prohibidas

La legislación mexicana también contempla escenarios donde las llamadas comerciales son ilegales. Por ejemplo:

  • Cuando el usuario nunca otorgó consentimiento
  • Cuando se ejerció el derecho de oposición al uso de datos
  • Cuando el número está inscrito en el Registro Público para Evitar Publicidad

El REPEP, administrado por autoridades de protección al consumidor, permite a las personas registrar su número telefónico para evitar recibir publicidad de empresas. Una vez inscrito, las compañías deben abstenerse de realizar llamadas promocionales, salvo excepciones previamente autorizadas.

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La “letra chiquita”: el origen del problema

Especialistas coinciden en que el mayor obstáculo no es la falta de regulación, sino la forma en que las empresas obtienen el consentimiento. El uso de casillas preseleccionadas, textos extensos o avisos de privacidad complejos facilita que los usuarios acepten condiciones sin comprender su alcance.

Así, lo que parece una simple acción —dar clic en “Aceptar”— puede traducirse en una autorización legal para recibir llamadas comerciales de una empresa y, en algunos casos, de sus socios o terceros.

Cómo evitar las llamadas spam de forma efectiva

Frente a este escenario, los expertos recomiendan tomar medidas concretas:

  • Leer los avisos de privacidad antes de aceptar
  • Desmarcar casillas relacionadas con publicidad o marketing
  • Ejercer el derecho de oposición ante la empresa
  • Registrar el número en el REPEP

Estas acciones permiten recuperar el control sobre los datos personales y reducir significativamente la cantidad de llamadas no deseadas.

Las leyes mexicanas no prohíben todas las llamadas de telemercadeo. La diferencia entre lo legal y lo ilegal depende de un elemento clave: el consentimiento previo. Sin él, las llamadas están prohibidas; con él, las empresas pueden contactar al usuario.

El verdadero reto no está en la ausencia de normas, sino en la forma en que se aceptan. En un entorno digital donde predomina la rapidez, detenerse a leer antes de dar clic puede marcar la diferencia entre la privacidad y la saturación de llamadas comerciales.

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