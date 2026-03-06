México

Cómo usar romero con vinagre para trapear y eliminar gérmenes sin la necesidad de químicos

Una preparación sencilla te permite mantener la casa libre de olores y gérmenes mientras disfrutas una alternativa ecológica para la limpieza diaria

Una fórmula natural elimina manchas,
Una fórmula natural elimina manchas, aporta aroma agradable y es suave con las personas y mascotas que viven en el espacio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limpiador de vinagre con romero se ha convertido en una alternativa popular para el cuidado de los pisos del hogar.

Esta mezcla destaca por su capacidad para desinfectar, eliminar olores y aportar un aroma natural, sin recurrir a productos químicos agresivos.

Su uso permite mantener los ambientes limpios y frescos, al tiempo que ofrece una opción ecológica y accesible para la limpieza cotidiana.

El limpiador de vinagre con
El limpiador de vinagre con romero es una alternativa ecológica y eficaz para el cuidado de los pisos del hogar.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer un limpiador de vinagre con romero para trapear

Para preparar un limpiador de vinagre con romero para trapear, sigue los pasos a continuación:

Ingredientes

  • 1 taza de vinagre blanco
  • 1 taza de agua
  • 2 o 3 ramas frescas de romero (o 2 cucharadas de romero seco)
  • 1 frasco de vidrio con tapa
  • 1 botella con atomizador (opcional)

Instrucciones

  1. Preparar la infusión: Coloca las ramas de romero en el frasco de vidrio.
  2. Agregar el vinagre: Vierte la taza de vinagre blanco sobre el romero.
  3. Macera la mezcla: Tapa el frasco y deja reposar durante 7 días en un lugar fresco y oscuro, para que el vinagre absorba el aroma y las propiedades del romero. Puedes agitar el frasco cada día.
  4. Filtrar: Pasado el tiempo de maceración, cuela la mezcla para retirar el romero.
  5. Mezclar con agua: Mezcla una parte de vinagre infusionado con una parte igual de agua (por ejemplo, una taza de cada una).
  6. Almacenar: Vierte el líquido en una botella con atomizador o en el recipiente que prefieras.

Uso

  • Diluye el limpiador en agua para trapear pisos. Puede utilizarse en pisos de cerámica, baldosas o vinilo, pero evita su uso en mármol o superficies sensibles al vinagre.
  • Este limpiador ayuda a desinfectar, eliminar olores y dejar un aroma fresco.

Este limpiador natural es una opción ideal para reducir el uso de químicos en el hogar. (@Fb: Jess Guarin Tips de Belleza)

Cuáles son los beneficios de un limpiador de romero con vinagre para trapear los pisos del hogar

El uso de un limpiador de romero con vinagre para trapear los pisos del hogar ofrece varios beneficios:

  • Desinfección natural: El vinagre posee propiedades antimicrobianas que ayudan a eliminar bacterias y gérmenes de las superficies.
  • Aroma fresco: El romero aporta un aroma herbal que ayuda a neutralizar olores y deja una sensación agradable en el ambiente.
  • Eliminación de manchas y suciedad: La acidez del vinagre facilita la remoción de residuos y marcas en pisos de cerámica, baldosas o vinilo.
  • Ausencia de químicos agresivos: Es una alternativa ecológica que no incluye fragancias sintéticas ni detergentes fuertes, lo que reduce el riesgo de irritaciones en personas sensibles y mascotas.
  • Repelencia de insectos: Algunas fuentes señalan que el romero puede ayudar a ahuyentar insectos como hormigas y mosquitos.
Pocas personas saben que el
Pocas personas saben que el romero tiene un gran poder desinfectante y aromatizante para el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de limpiador resulta adecuado para quienes buscan opciones de limpieza más sostenibles y menos contaminantes para el hogar.

