Comemos Todos Quintana Roo: estas son las fechas para registrarse si ya eres beneficiario

Quienes ya formaron parte del programa en 2025, deben actualizar su datos del 9 al 18 de marzo

Conoce cómo registrarte al programa Comemos Todas y Todos en Quintana Roo Foto: X/@MaraLezama

El programa Comemos Todas y Todos de Quintana Roo, el cual contempla un apoyo bimestral de mil 490 pesos a través de una tarjeta electrónica, abrió un período de registro para quienes ya fueron beneficiarios en 2025.

En caso de querer continuar recibiendo este apoyo impartido por el gobierno de Quintana Roo, es necesario actualizar los datos a través del sitio oficial del programa: sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos/

Durante los días 9 al 18 de marzo, las personas interesadas deberán ingresar a la página para garantizar la continuidad del programa.

En conferencia de prensa, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa destacó que este programa nació con el objetivo de respaldar a madres y padres de familia, personas cuidadoras que tienen a su cargo niñas, niños, adultos mayores o familiares con alguna enfermedad o discapacidad, ayudándoles a cubrir parte de sus gastos básicos.

Destacó que el alcance del programa ha crecido cada año. En 2023 inició con 50 mil beneficiarios, en 2024 aumentó a 55 mil y en 2025 llegó a 57 mil familias; para este 2026, el gobierno estatal ampliará la cobertura para beneficiar a 60 mil familias quintanarroenses.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse por primera vez?

Por otro lado, quienes quieren formar parte del programa por primera vez, deben contar con los siguientes documentos:

  • Identificación oficial del Estado de Quintana Roo
  • CURP en caso de que el INE no la contenga
  • Comprobante de domicilio (no más de 3 meses de antigüedad). En caso de no contar con él, imprimir y llenar el Formato de comprobación de domicilio (Anexo V)
  • CUIS debidamente requisitado (Anexo X)
  • Formato, Solicitud de Inscripción al Programa (Anexo I)

Los anexos se descargan en el siguiente sitio: sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos/

Los registros se realizan en línea y de manera presencial el 6 de marzo de 9:00 a 17:00 horas, y estos son los múdulos disponibles:

  • Bacalar: Domo Dep. De la Colosio, ubicado en calle 21 entre calles 36 y 38, de la Colonia Colosio.
  • Benito Juárez: Domo Dep. Jacinto Canek, ubicado en Calle He-Zaba 351.
  • Cozumel: Domo Unidad Dep. Bicentenario: Av. 65 Sur Bis No. 1676, Colonia Maravilla.
  • Felipe Carrillo Puerto: Domo Doble, Cecilio, ubicado en calle 63.
  • Isla Mujeres: CDC Zona Insular, ubicada en Isla Contoy 1222, La Gloria.
  • Isla Mujeres: CDC Zona Continental, ubicada en SM2, mz 16, lt. 1.
  • José Ma. Morelos: Domo San Juan, ubicado Calle 49 Jacinto Canek.
  • Lázaro Cárdenas: Dirección de Desarrollo Social, ubicado en Calle Rafael E. Melgar con 5 de Febrero.
  • Othón P. Blanco: CDC Hábitat III, ubicado en Calle Chachalaca con Yaxcopoil, Colonia Payo Obispo.
  • Playa del Carmen: CDC Colosio, ubicado en 25 Av. Norte, Colonia Luis Donaldo Colosio.
  • Puerto Morelos: INP Cordero del Dios Vivo, ubicado en Reg 17, mz 25, lt 01, Calle Ciricote, Colonia Joaquín Zetina Gasca.
  • Puerto Morelos: Delegación Leona Vicario, ubicada en calle Leona Vicario, mz 77 lt 2.
  • Tulum: ICAT, ubicado en calle Alfa Norte.

Es importante mencionar que ninguno de estos registros tiene costo, por lo que las autoridades del estado invitan a tener precaución con información falsa que no esté publicada en los sitios oficiales.

