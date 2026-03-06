Clima en México: frente frío 39 provocará lluvias, fuertes vientos y posibles torbellinos este 6 de marzo

El clima en México para este jueves 6 de marzo estará marcado por la influencia del frente frío número 39, que se desplazará sobre el noroeste y norte del territorio nacional, generando lluvias, fuertes rachas de viento y un descenso en las temperaturas en varias entidades.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema frontal interactuará con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con una línea seca en el noreste, lo que provocará condiciones atmosféricas inestables en diversas regiones del país.
Entre los efectos más relevantes del sistema destacan:
- Fuertes rachas de viento en el norte del país
- Lluvias y chubascos en diversas regiones
- Posible formación de torbellinos en Coahuila
- Contraste de temperaturas entre regiones del país
Estas condiciones se presentarán principalmente durante la tarde y noche del jueves.
Lluvias fuertes y chubascos en varias entidades del país
Para este 6 de marzo, el pronóstico indica precipitaciones de distinta intensidad en diversas regiones del territorio nacional, principalmente en el sureste, noreste y centro del país.
Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
Estados con intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Estado de México
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Yucatán
Estados con lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Tabasco
Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas zonas.
Riesgos asociados a lluvias intensas: deslaves e inundaciones
El SMN alertó que las precipitaciones fuertes o muy fuertes podrían provocar diversos riesgos, especialmente en zonas urbanas o montañosas.
Entre los principales riesgos se encuentran:
- Incremento en niveles de ríos y arroyos
- Encharcamientos en zonas urbanas
- Inundaciones repentinas
- Deslaves en regiones montañosas
- Reducción de visibilidad por bancos de niebla
Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y extremar precauciones al conducir o transitar por carreteras.
Torbellinos y fuertes rachas de viento en el noreste
Otro fenómeno relevante para este jueves será la presencia de vientos intensos en el norte y noreste del país, generados por la interacción de sistemas atmosféricos.
Vientos más intensos
- Rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas
- Probabilidad de torbellinos en el norte de Coahuila
- Rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora y Zacatecas
- Rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y Sinaloa
Las autoridades advierten que las rachas fuertes podrían derribar árboles, estructuras ligeras y anuncios publicitarios, por lo que recomiendan tomar precauciones.
Persistirá onda de calor en varios estados del país
A pesar de la presencia del frente frío, en otras regiones continuará la onda de calor, especialmente en zonas del Pacífico y sur del país.
Temperaturas máximas previstas
- 40 a 45 °C: Oaxaca (zona del Istmo)
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán
- 30 a 35 °C: Durango (oeste), Estado de México (suroeste), Quintana Roo
Estas condiciones mantendrán ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en gran parte del país.
Heladas y bajas temperaturas en zonas montañosas
Mientras algunas regiones registrarán calor intenso, otras experimentarán temperaturas muy bajas durante la madrugada.
Temperaturas mínimas previstas
- -10 a -5 °C con heladas: sierras de Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla
- 0 a 5 °C: zonas altas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca
Este contraste térmico refleja las marcadas diferencias climáticas entre regiones del país.
Clima en el Valle de México: lluvias aisladas y ambiente templado
Para la Ciudad de México y el Estado de México, el pronóstico indica condiciones variables a lo largo del día.
Condiciones previstas
- Cielo parcialmente nublado por la mañana
- Ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas
- Lluvias aisladas en la Ciudad de México
- Chubascos en el Estado de México durante la tarde
- Posibles descargas eléctricas
Temperaturas previstas
- Ciudad de México: mínima de 8 a 10 °C, máxima de 22 a 24 °C
- Toluca: mínima de 3 a 5 °C, máxima de 20 a 22 °C
El viento será del sur y suroeste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Autoridades mantienen vigilancia meteorológica
El Servicio Meteorológico Nacional informó que continúa el monitoreo del frente frío número 39, debido a los efectos que podría provocar en diversas regiones del país.
Las autoridades recomiendan a la población:
- Mantenerse informada a través de reportes meteorológicos oficiales
- Tomar precauciones ante lluvias intensas
- Evitar zonas propensas a inundaciones o deslaves
- Asegurar objetos que puedan ser derribados por vientos fuertes
El pronóstico señala que las condiciones meteorológicas podrían variar en las próximas horas, por lo que se sugiere seguir las actualizaciones del clima emitidas por las autoridades.