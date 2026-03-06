Clima en México: frente frío 39 provocará lluvias, fuertes vientos y posibles torbellinos este 6 de marzo

La interacción del sistema frontal con una vaguada polar y corrientes en chorro generará condiciones atmosféricas inestables en varias regiones de México.

El clima en México para este jueves 6 de marzo estará marcado por la influencia del frente frío número 39, que se desplazará sobre el noroeste y norte del territorio nacional, generando lluvias, fuertes rachas de viento y un descenso en las temperaturas en varias entidades.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema frontal interactuará con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con una línea seca en el noreste, lo que provocará condiciones atmosféricas inestables en diversas regiones del país.

Entre los efectos más relevantes del sistema destacan:

Fuertes rachas de viento en el norte del país

Lluvias y chubascos en diversas regiones

Posible formación de torbellinos en Coahuila

Contraste de temperaturas entre regiones del país

Estas condiciones se presentarán principalmente durante la tarde y noche del jueves.

Autoridades meteorológicas prevén lluvias fuertes en el sureste y chubascos en el noreste y centro del país durante este jueves. Crédito: Cuartoscuro

Lluvias fuertes y chubascos en varias entidades del país

Para este 6 de marzo, el pronóstico indica precipitaciones de distinta intensidad en diversas regiones del territorio nacional, principalmente en el sureste, noreste y centro del país.

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Estados con intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Yucatán

Estados con lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Ciudad de México

Tabasco

Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas zonas.

Riesgos asociados a lluvias intensas: deslaves e inundaciones

El SMN alertó que las precipitaciones fuertes o muy fuertes podrían provocar diversos riesgos, especialmente en zonas urbanas o montañosas.

Las lluvias intensas previstas para este jueves podrían provocar deslaves en zonas montañosas del país.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Encharcamientos en zonas urbanas

Inundaciones repentinas

Deslaves en regiones montañosas

Reducción de visibilidad por bancos de niebla

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y extremar precauciones al conducir o transitar por carreteras.

Torbellinos y fuertes rachas de viento en el noreste

Otro fenómeno relevante para este jueves será la presencia de vientos intensos en el norte y noreste del país, generados por la interacción de sistemas atmosféricos.

Vientos más intensos

Rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua , Durango , Nuevo León y Tamaulipas

Probabilidad de torbellinos en el norte de Coahuila

Rachas de 40 a 60 km/h en Baja California , Sonora y Zacatecas

Rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y Sinaloa

Las autoridades advierten que las rachas fuertes podrían derribar árboles, estructuras ligeras y anuncios publicitarios, por lo que recomiendan tomar precauciones.

Persistirá onda de calor en varios estados del país

A pesar de la presencia del frente frío, en otras regiones continuará la onda de calor, especialmente en zonas del Pacífico y sur del país.

A pesar del avance del frente frío 39, una onda de calor persistirá en varias regiones del país.

Temperaturas máximas previstas

40 a 45 °C : Oaxaca (zona del Istmo)

35 a 40 °C : Sinaloa , Nayarit , Jalisco , Colima , Michoacán , Guerrero , Chiapas , Coahuila , Nuevo León , Tamaulipas , San Luis Potosí , Veracruz , Puebla , Morelos , Tabasco , Campeche , Yucatán

30 a 35 °C: Durango (oeste), Estado de México (suroeste), Quintana Roo

Estas condiciones mantendrán ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en gran parte del país.

Heladas y bajas temperaturas en zonas montañosas

Mientras algunas regiones registrarán calor intenso, otras experimentarán temperaturas muy bajas durante la madrugada.

Temperaturas mínimas previstas

-10 a -5 °C con heladas : sierras de Chihuahua y Durango

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California , Sonora , Zacatecas , Estado de México , Hidalgo y Puebla

0 a 5 °C: zonas altas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca

Este contraste térmico refleja las marcadas diferencias climáticas entre regiones del país.

Clima en el Valle de México: lluvias aisladas y ambiente templado

Para la Ciudad de México y el Estado de México, el pronóstico indica condiciones variables a lo largo del día.

El pronóstico indica lluvias aisladas en diversas entidades del país, principalmente en el centro y norte del territorio. (AEMET). SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press

Condiciones previstas

Cielo parcialmente nublado por la mañana

Ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas

Lluvias aisladas en la Ciudad de México

Chubascos en el Estado de México durante la tarde

Posibles descargas eléctricas

Temperaturas previstas

Ciudad de México : mínima de 8 a 10 °C , máxima de 22 a 24 °C

Toluca: mínima de 3 a 5 °C, máxima de 20 a 22 °C

El viento será del sur y suroeste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Autoridades mantienen vigilancia meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional informó que continúa el monitoreo del frente frío número 39, debido a los efectos que podría provocar en diversas regiones del país.

Las autoridades recomiendan a la población:

Mantenerse informada a través de reportes meteorológicos oficiales

Tomar precauciones ante lluvias intensas

Evitar zonas propensas a inundaciones o deslaves

Asegurar objetos que puedan ser derribados por vientos fuertes

El pronóstico señala que las condiciones meteorológicas podrían variar en las próximas horas, por lo que se sugiere seguir las actualizaciones del clima emitidas por las autoridades.