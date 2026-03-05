México

El Gran Carnaval de Ensenada 2026 tendrá a Alicia Villarreal, Paty Cantú, Banda MS y Yuridia

La celebración más esperada de Baja California confirmó una cartelera artística de lujo, con grandes figuras musicales y espectáculos familiares que prometen llenarle de ritmo y color las calles del puerto durante seis días

La Secretaría de Turismo del
La Secretaría de Turismo del Gobierno de México presentó el plana realizar para el evento. (FB/Secretaría de Turismo de México)

Más de 400 mil asistentes se espera que lleguen durante seis días en el Gran Carnaval de Ensenada 2026, uno de los eventos culturales y turísticos de mayor convocatoria en Baja California.

Según la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, esta edición promete despliegues artísticos, gastronómicos y familiares que buscan consolidar a Ensenada como un referente regional en materia de recreación y fomento de la identidad local.

Mariana del Carmen Díaz y Maxil, directora general de Profesionalización y Competitividad Turística, señaló que el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno será determinante para garantizar la organización integral del evento.

Fuentes municipales agregaron que el incremento en la complejidad de las actividades requerirá estrategias especiales de manejo de multitudes y supervisión sanitaria, puntos que suelen impactar la experiencia de los asistentes, garantizando su bienestar.

El Gran Carnaval de Ensenada
El Gran Carnaval de Ensenada promete optimas condiciones para los asistentes. (FB/Secretaría de Turismo de México)

Estos son los días que estarán los artistas

Los organizadores han programado tres desfiles principales: el 14, 15 y 17 de marzo, para recorrer las calles del puerto, con la inclusión de comparsas y espectáculos culturales.

Además, la cartelera artística estará encabezada por figuras de la música popular, entre las que destacan:

  • La Parranda Tour 2026: 20 Recargada (12 de marzo)
  • Alicia Villarreal (13 de marzo)
  • Paty Cantú (14 de marzo)
  • Banda MS (15 de marzo)
  • Miguel y Miguel, Lorenzo de Monteclaro y Raúl Hernández (16 de marzo)
  • Yuridia (17 de marzo)

Y más artistas por anunciar.

Paty Cantú será una de
Paty Cantú será una de las artistas que encabece el Carnaval. (FB/Paty Cantú)

El Gran Carnaval de Ensenada, que celebrará su próxima edición del 12 al 17 de marzo, se remonta a 1981 y ha evolucionado hasta posicionarse como una plataforma para la proyección del patrimonio local y la promoción turística de la región.

Voceros del ayuntamiento subrayaron que uno de los ejes de la edición 2026 será la revitalización del sentido de pertenencia a través de propuestas renovadas, como carros alegóricos de mayor elaboración y desfiles con participación comunitaria.

Las autoridades de Ensenada remarcaron que la edición 2026 aspira a fortalecer el tejido social mediante espacios de recreación para habitantes y visitantes, al tiempo que consolida la ciudad como un destino de elección en el noroeste del país.

La presidenta municipal, Claudia Agatón, reiteró que la festividad contribuye tanto a la economía local como a la proyección nacional e internacional de la riqueza cultural de la entidad.

Innovación en propuestas escénicas y legado cultural

Desde la Secretaría de Turismo federal informaron que el Carnaval ha incorporado innovaciones como la diversificación en comparsas y la renovación de su propuesta escénica.

Estas acciones responden a una estrategia para hacer de la celebración un escaparate integral en el que conviven música, tradición y gastronomía, elementos que, de acuerdo con análisis sectoriales, inciden de manera directa en el posicionamiento turístico y la calidad de vida local.

La cartelera artística contará con
La cartelera artística contará con presentaciones de Alicia Villarreal, Paty Cantú, Banda MS y Yuridia. (FB/Secretaría de Turismo de México)

Protocolo para la edición 2026

La llegada de más de 400 mil visitantes requerirá una logística reforzada, tanto en infraestructura como en medidas de seguridad y protocolos sanitarios.

Autoridades destacaron que la experiencia previa en la organización de eventos masivos, junto con la coordinación interinstitucional, será decisiva para atender posibles contingencias y asegurar la sostenibilidad del evento a largo plazo.

Temas Relacionados

Gran Carnaval de Ensenada 2026Gran Carnaval de EnsenadaBaja CaliforniaEnsenada Baja CaliforniaSecretaría de Turismo Méxicomexico-noticias

