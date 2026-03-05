Secretaría de las Mujeres advierte que la gordofobia es violencia y limita derechos de las mexicanas

Gordofobia - Perú - 04 de marzo (Neopraxis)

La Secretaría de las Mujeres advirtió que la gordofobia constituye un tipo de violencia que impacta a toda la sociedad y limita la autonomía y los derechos de las mujeres en México y el mundo.

Al conmemorar el Día Mundial Contra la Gordofobia, la dependencia subrayó en su cuenta oficial de X que ninguna persona debe ser violentada por su apariencia física y que la discriminación basada en el peso corporal persiste como una problemática estructural.

La Secretaría de las Mujeres puntualizó que la gordofobia ha afectado históricamente con mayor intensidad a las mujeres, restringiendo su acceso a oportunidades y su participación plena en ámbitos laborales, médicos y sociales.

De acuerdo con el mensaje difundido, los comentarios que excluyen o refuerzan estereotipos de belleza y salud en función del peso son considerados una forma de violencia.

“Discriminar, excluir, criticar o hacer comentarios hirientes sobre los cuerpos, NO es normal, es violencia”, expresó la dependencia en diversas infografías.

En sus publicaciones, la Secretaría definió la gordofobia como discriminación y denunció que históricamente los cuerpos “delgados” o “esbeltos” han recibido mayor reconocimiento y acceso a oportunidades, mientras que los cuerpos que no se ajustan a esos parámetros enfrentan barreras y exclusión.

“Gordofobia es discriminación. Se impone así una idea única de éxito, bienestar y salud, lo que constituye una carga social que excluye a cuerpos que no encajan en esa visión”, señaló la dependencia.

La institución resaltó que este tipo de violencia refuerza la percepción de que solo ciertos cuerpos merecen vivir libres de discriminación en espacios públicos, laborales y académicos.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a no participar en burlas ni emitir comentarios sobre cuerpos ajenos, y a promover entornos donde la diversidad corporal exista sin críticas ni discriminación.

“Construyamos espacios donde la diversidad de cuerpos existan sin críticas, sin discriminación y sin violencia”, convocó la Secretaría.

El mensaje de la Secretaría de las Mujeres se difundió bajo los hashtags #NoEsNormal y #EsViolencia, en un esfuerzo por visibilizar una problemática que, según la dependencia, sigue vigente y requiere acciones para erradicar toda forma de exclusión o violencia basada en el peso corporal.

Gordofobia: sistema de opresión que genera sufrimiento

La investigadora Patricia Matus Alonso, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, afirmó que la gordofobia es un sistema de opresión que regula conductas, moldea cuerpos y genera sufrimiento.

Explicó que este fenómeno constituye una red de violencias normalizadas presentes en todos los ámbitos sociales y no se limita a un grupo específico. Destacó que la gordofobia se entrelaza con dinámicas de violencia y racismo, al promover un único tipo de cuerpo y excluir la diversidad corporal.

En el Istmo de Tehuantepec, la investigadora documentó que, aunque la gordura se asocia tradicionalmente con bienestar y belleza entre mujeres mayores, esa percepción se modifica entre generaciones jóvenes, influenciadas por discursos globales.

El intento por encajar en estándares de belleza genera malestar físico y emocional y vulnera la dignidad individual.

En el ámbito sanitario, la búsqueda de salud muchas veces se traduce en control corporal, lo que profundiza el sufrimiento y ocasiona afectaciones emocionales y mentales.

La normalización de prácticas como la industria del fitness, la moda y el uso de medicamentos para adelgazar refuerza la idea de que el cuerpo debe corregirse de manera constante, lo que lleva a muchas personas a ocultar su cuerpo por miedo a la discriminación.

Los datos reportan una prevalencia nacional de obesidad en adultos de 37.1% entre 2020 y 2023, con el porcentaje más alto en el grupo de 40 a 59 años. El incremento de obesidad grado III fue de 211% en varones y 96% en mujeres.