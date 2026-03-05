Rojo de la Vega arremete contra la Reforma Electoral: “el diablo está en los detalles”

Alessandra Rojo de la Vega advierte que el recorte del 25% en financiamiento afecta principalmente a la oposición y genera desigualdad política. Crédito: Alcaldía Cuahtémoc

La iniciativa de Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Congreso de México ha suscitado cuestionamientos por sus potenciales efectos en el sistema democrático, según expone la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en un mensaje difundido este 5 de marzo en sus redes sociales.

Aunque el proyecto se ha promocionado por sus impulsores bajo el lema de que “ahorrará recursos y modernizará las elecciones”, el análisis difundido por Rojo de la Vega advierte que, de aprobarse en sus términos actuales, consolidaría el poder de Morena y reduciría los contrapesos institucionales, tanto en el financiamiento de la oposición como en la representación legislativa y en los mecanismos de control sobre la discusión pública.

Según los planteamientos que aparecen en el documento oficial de la reforma y que analiza Rojo de la Vega, uno de los puntos más relevantes es el recorte del 25% en el financiamiento a los partidos políticos.

Este recorte, en palabras de la alcaldesa, afecta de manera asimétrica a la oposición, porque “Morena no necesita ese dinero, porque ellos tienen el gobierno entero haciéndoles propaganda gratis”. De acuerdo con su explicación, la reducción no impactaría el aparato de difusión gubernamental, pero sí marginaría económicamente a las fuerzas políticas que no controlan el Ejecutivo ni los gobiernos locales, generando desigualdad en la competencia electoral.

Rojo de la Vega critica la representación propuesta por la Reforma Electoral

Rojo de la Vega también señala que la iniciativa oficial no atiende el desequilibrio actual en la representación legislativa, donde el partido mayoritario ocupa más curules de las que le corresponden por votos.

Por el contrario, destaca la intención de suprimir las 32 senadurías de representación proporcional, mecanismo contemplado en la Constitución para permitir la presencia de minorías en el Senado. Si esa figura desaparece, como advierte la alcaldesa, “el Senado se convierte en un monólogo de quien gane más distritos”, lo que cancelaría la pluralidad política en la cámara alta y debilitaría la voz de los partidos pequeños.

Falta de claridad de la Reforma para regular la IA y los bots

La iniciativa de reforma plantea la prohibición de bots y la regulación de inteligencia artificial, pero carece de definiciones y mecanismos claros de vigilancia. CRÉDITO: Cuartoscuro

En materia de regulación tecnológica, la iniciativa propone la prohibición de bots y la regulación de la inteligencia artificial en elecciones y campañas.

Si bien en el documento oficial se presenta como una actualización en línea con las tendencias actuales, Rojo de la Vega advierte que “no dice cómo, no dice quién lo vigila, no define qué es un bot”.

La falta de precisión normativa, sostiene, abre la posibilidad de que bajo el argumento de combatir bots, las autoridades puedan “censurar cuentas críticas o controlar la conversación pública en redes sociales”, lo que, en sus palabras, equivaldría a dar al gobierno “un botón de silenciar”.

El proyecto también prevé la adopción del voto electrónico para consultas populares, referéndums y revocaciones de mandato. Aunque el discurso oficial resalta la practicidad de este mecanismo, Rojo de la Vega subraya que “sin reglas claras, sin árbitros independientes y sin recursos”, lo que, según su explicación, podría convertir los ejercicios de votación en “una caja negra donde nadie pueda verificar nada”.

De acuerdo con Rojo de la Vega, la reforma se negoció y redactó “por subordinados del gobierno”, sin consulta ciudadana, debate público ni espacios de deliberación. El único insumo divulgado antes del texto completo fue una presentación que, según relata, omitía los puntos de mayor impacto.

En su mensaje, la alcaldesa concluye: “Una democracia donde la reforma electoral se cocina a puerta cerrada no es una democracia (...) El diablo está en los detalles y esta iniciativa tiene todos los ingredientes para dejar a nuestra democracia en peores condiciones de lo que ya se tiene.”