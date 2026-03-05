‘La Mañanera de Sheinbaum’ de hoy jueves 5 de marzo: noticias falsas por IA, reforma electoral, entre los temas relevantes

La futbolista mexicana, Charlyn Corral Ang aseguró que se necesitan condiciones optimas para las jugadoras desarrollen de manera optima su profesión.
“Todo el tema del sueldo, yo no tengo duda de que va ir mejorando. También es cierto que se tienen que hacer iniciativas para que hayan más patrocinios y para que nos conozcan más a las jugadoras”, afirmó la deportista.
Gabriela Cuevas aseguró que FIFA liberó las reservaciones que había hecho con antelación en los hoteles de las tres sedes mundialistas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), tras vencer el plazo de apartado.
“Fue solamente liberar habitaciones, no es realmente un problema porque hay mucho interés de venir a nuestro país”, declaró la funcionaria.
“El mensaje es que las niñas y las mujeres podemos soñar con ser lo que queramos ser”, dijo la mandataria mexicana.
Aseguró que el concurso es un símbolo de representación, donde una joven será portavoz de todas las mujeres del país.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó los detalles para la rifa de su boleto para la inauguración del Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.
Las concursantes deberán tener un rango de edad de 16 a 25 años. A través de un video enviado a la página oficial de Mundial Social, se elegirá a la ganadora.
Romel Pachecho, Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México presentó el desarrollo del proyecto “Mundialito de Fútbol”.
La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, Edna Vega informó que hasta el momento hay 265 canchas en construcción en 23 entidades, las cuales se espera que estén terminadas en las próximas semanas.
Gabriela Cuevas, Coordinadora de los trabajos del Mundial 2026 del Gobierno de México, anunció que actualmente se están construyendo 1200 canchas, de la mano de SEDATU y la CONADE.
“Es una herramienta fundamental de construcción de paz, de hacer comunidad y de transmitir los valores que tiene el fútbol”, expresó la funcionaria.
