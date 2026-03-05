México

‘La Mañanera de Sheinbaum’ de hoy jueves 5 de marzo: noticias falsas por IA, reforma electoral, entre los temas relevantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

En pocas líneas:

15:05 hsHoy

Sheinbaum asegura que tiempos dictados en la reforma electoral solo serán en el periodo de campaña

14:54 hsHoy

Brecha salarial en el fútbol: hombres ganan 5 veces más

La futbolista mexicana, Charlyn Corral Ang aseguró que se necesitan condiciones optimas para las jugadoras desarrollen de manera optima su profesión.

“Todo el tema del sueldo, yo no tengo duda de que va ir mejorando. También es cierto que se tienen que hacer iniciativas para que hayan más patrocinios y para que nos conozcan más a las jugadoras”, afirmó la deportista.

14:27 hsHoy

Gabriela Cuevas asegura que FIFA liberó reservas en hoteles de las tres ciudades sede

Gabriela Cuevas aseguró que FIFA liberó las reservaciones que había hecho con antelación en los hoteles de las tres sedes mundialistas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), tras vencer el plazo de apartado.

“Fue solamente liberar habitaciones, no es realmente un problema porque hay mucho interés de venir a nuestro país”, declaró la funcionaria.

14:19 hsHoy

Sheinbaum da mensaje de aliento a las mujeres de México

“El mensaje es que las niñas y las mujeres podemos soñar con ser lo que queramos ser”, dijo la mandataria mexicana.

Aseguró que el concurso es un símbolo de representación, donde una joven será portavoz de todas las mujeres del país.

14:05 hsHoy

Claudia Sheinbaum anuncia el concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó los detalles para la rifa de su boleto para la inauguración del Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Las concursantes deberán tener un rango de edad de 16 a 25 años. A través de un video enviado a la página oficial de Mundial Social, se elegirá a la ganadora.

14:03 hsHoy

Romel Pacheco adelanta detalles del “Mundialito”

Romel Pachecho, Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México presentó el desarrollo del proyecto “Mundialito de Fútbol”.

13:55 hsHoy

Avanza construcción de 265 canchas como parte de los preparativos para el Mundial 2026

La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, Edna Vega informó que hasta el momento hay 265 canchas en construcción en 23 entidades, las cuales se espera que estén terminadas en las próximas semanas.

13:49 hsHoy

Construcción de 1200 canchas rumbo al Mundial 2026

Gabriela Cuevas, Coordinadora de los trabajos del Mundial 2026 del Gobierno de México, anunció que actualmente se están construyendo 1200 canchas, de la mano de SEDATU y la CONADE.

“Es una herramienta fundamental de construcción de paz, de hacer comunidad y de transmitir los valores que tiene el fútbol”, expresó la funcionaria.

13:43 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía e informó que el día de hoy informará sobre los avances del Mundial 2026.

12:30 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraLa Mañanera del PuebloPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

André Jardine admite que “las cosas no están saliendo” tras la derrota del América ante Juárez

El estratega brasileño aseguró que el grupo mantiene la confianza en poder cambiar el rumbo del torneo

André Jardine admite que “las

Ana María Alvarado revela el último mensaje que le mandó a Daniel Bisogno antes de que muriera: “Aunque no seamos amigos...”

Gestos breves y sinceros sellaron el final de una rivalidad prolongada

Ana María Alvarado revela el

“FIFA no canceló reservaciones en hoteles de CDMX”, afirma Gobierno de Sheinbaum

Lo que sucedió en CDMX y en las otras ciudades sedes del Mundial 2026 con las habitaciones de hotel, fue que FIFA las liberó, no fueron cancelaciones

“FIFA no canceló reservaciones en

México queda fuera de la cumbre “Escudo de las Américas” organizada por Trump en Miami

Donald Trump reunirá en Miami a líderes de doce países latinoamericanos para fortalecer un bloque aliado de Washington y limitar la influencia china en la región

México queda fuera de la

Pink Tax en México: el sobreprecio oculto en productos y servicios dirigidos a mujeres

Especialistas indicaron que excluir ciertos artículos femeninos de los beneficios fiscales mantiene la desigualdad económica

Pink Tax en México: el

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuáles son los síntomas del

Cuáles son los síntomas del hígado graso y qué alimentos hay que evitar, según los especialistas

Trabajo si hay: las estafa del “empleo fácil” que vacía cuentas bancarias bajo promesas de dinero rápido

Sebastián Menescaldi, economista de EcoGo: “El crédito para las familias se agotó”

Javier Milei le tomará juramento a Juan Bautista Mahiques en el Salón Blanco de Casa Rosada

Los looks de La Joaqui en México: del bikini animal print al estilo urbano y canchero

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto gana un trabajador de

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal visitó a un adolescente paralizado en Georgia y le entregó una experiencia soñada

El gobierno de Trump firma compromiso con siete gigantes tecnológicos para evitar impacto en tarifas eléctricas residenciales

Estados Unidos pide posponer viajes a Chipre tras ataque con dron y aumento de la tensión

Britney Spears fue arrestada en California por conducir en estado de ebriedad

DEPORTES

Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

Gorra de Boca, la prueba del mate a una cronista y el divertido diálogo por el mono Punch: el show de Colapinto antes del GP de Australia de F1

Directo al Puskas: un futbolista argentino anotó un golazo desde atrás de mitad de cancha para la victoria de Millonarios ante Atlético Nacional

Faustino Oro rozó la hazaña de ser el gran maestro más joven de la historia, pero un error lo dejó sin récord: el punto de inflexión en su partida

Martín Anselmi cruzó a Oscar Ruggeri tras la irónica reacción que tuvo ante su conferencia a pura estadística que se hizo viral en Porto