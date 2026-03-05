México Deportes

Sheinbaum lanza convocatoria para “rifar” su boleto en la inauguración del Mundial 2026: cómo y quiénes pueden participar

La mandataria informó que regalará su entrada a una niña o mujer de escasos recursos que sea apasionada al futbol

FIFA reafirma su confianza en
FIFA reafirma su confianza en México y el gobierno de Sheinbaum para realizar el Mundial 2026 (REUTERS)

Claudia Sheinbaum lanzó la convocatoria para rifar su boleto en la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca.

Durante La Mañanera del Pueblo de este jueves 5 de marzo, la presidenta de la República Mexicana dio a conocer los detalles de cómo se rifará la entrada que le regaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino hace unos meses.

Cabe recordar que desde hace varias semanas, la mandataria había informado que le obsequiaría su entrada a una niña o mujer de escasos recursos que sea apasionada al futbol.

Mexico's President Claudia Sheinbaum shows
Mexico's President Claudia Sheinbaum shows the card reading Mexico during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

¿Cómo y quiénes pueden participar en la convocatoria de Sheinbaum para ganar su boleto en la inauguración de la Copa del Mundo?

La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres de entre 16 y 25 años que residan en México y tengan recursos limitados. Para concursar, las interesadas deben subir un video del lunes 9 de marzo al viernes 10 de abril a la página oficial mundialsocial.gob.com.

En este video debe mostrar su pasión por el fútbol, hacer el mayor número de dominadas posibles y explicar por qué merecen asistir a la ceremonia de apertura.

Cabe señalar que Sheinbaum también señaló que está analizando regalar otros boletos para el segundo y tercer lugar.

“A ver si conseguimos otros boletos. A lo mejor ya no es el 0001. Vamos a ver, estamos en esas, a ver si podemos darle al segundo y tercer lugar”, comentó Sheinbaum.

¿Quiénes son el jurado para ganar el boleto de Sheinbaum?

El proceso de selección se realizará a través de un jurado especializado. Este comité estará conformado por la futbolista Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández.

Ellas serán las responsables de revisar los videos y decidir quién recibirá el pase para el evento inaugural.

Detalles de la inauguración y contexto

Una coincidencia histórica marcará el inicio de la Copa Mundial 2026: México y Sudáfrica se enfrentarán el 11 de junio en el Estadio Banorte. Este duelo repetirá el cruce inaugural que ambas selecciones protagonizaron en 2010, durante la Copa del Mundo celebrada en territorio sudafricano.

El evento representa un momento esperado para el país anfitrión, ya que oficializa el arranque de la máxima competencia futbolística en México. La organización del torneo ha recibido el respaldo explícito de la FIFA, que manifestó su confianza en las capacidades logísticas tanto del país como del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

En el recuerdo de muchos aficionados permanece aquel primer enfrentamiento mundialista entre México y Sudáfrica. Ahora, 16 años después, ambas selecciones volverán a ocupar el centro de la escena global en una ceremonia que inaugura el certamen más seguido del planeta.

Claudia SheinbaumMundial 2026Copa del Mundo 2026Inauguración del Mundial 2026BoletosEstadio AztecaEstadio BanorteEstadio Ciudad de MéxicoLa Mañaneramexico-noticiasmexico-deportes

