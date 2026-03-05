Gobierno de la CDMX presentó avance en seguridad: aseguró baja de homicidios previo al Mundial

la jefa de gobierno de la Ciudad de México se reunió con el gabinete de seguridad para informar la disminución en delitos de alto impacto Foto: Captura de pantalla video institucional

En conferencia de prensa el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, informó que hubo una disminución en delitos de alto impacto previo al Mundial, que comienza con el partido inaugural México-Sudáfrica el 11 de junio.

Se mostró una disminución en delitos de alto impacto del 1 de enero al 28 de febrero, se redujeron en 8% de 2025 y en comparación a 2019 la disminución fue del 70%.

En homicidios fue del 22% de febrero de 2025, mientras que en periodo comparado en 2019 fue de 56%.

“Hemos logrado reducir el promedio diario de homicidios, en febrero registramos 1.8 homicidios diarios, es decir, menos de 2 homicidios, es el mejor resultado desde que inició esta administración, no se alcanzaba esta cifra desde 2022, que fue el año de menor disminución en delitos en toda la ciudad”, dijo Brugada.

“El robo de vehículo con y sin violencia también es el otro delito al que le hemos dado mucho seguimiento en el gabinete. En el mes de febrero, se registraron 359 casos, significa una disminución del 28% con respecto al año pasado al 2025, y una reducción del casi 70% al 2019. Cuando inicio nuestro gobierno en diciembre de 2024 se cometían 23 robos de vehículos al día, pasamos de 23 a 13 robos al día en el mes de febrero de este año, es decir que durante este gobierno ha disminuido 43 por ciento. Y si analizamos el robo de vehículo con violencia, este ha disminuido de una manera más significativa, este ha disminuido 44% con respecto a 2025. Es muy importante esta disminución en delitos de alto impacto. Ayer informé que en todas las alcaldías disminuyeron los delitos en comparación con 2025 y 2024, es decir que vamos bien en la estrategia de seguridad", abundó.

Estrategia por alcaldías

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la instalación del Gabinete de Coordinación de Alcaldías y Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial de Futbol FIFA 2026. El encuentro reunió a los 16 alcaldes y alcaldesas de la capital, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional de acciones en infraestructura, seguridad, movilidad, turismo y atención ciudadana ante el mayor evento deportivo del mundo.

“Los ojos del mundo nos estarán viendo. México tiene gastronomía, historia, cultura y arte, pero sobre todo, nos tenemos a nosotros, los mexicanos, que sabemos coordinarnos para que las cosas salgan adelante”, expresó Gutiérrez, quien aseguró que al estar frente a las expectativas de 200 millones personas que tendrán la vista puesta sobre el país, “es nuestra gran oportunidad de mostrar que México es el gran hub turístico del mundo”.

Catean en CDMX 5 vehículos de lujo que fueron robados en Estados Unido (SSC)

Por su parte, Brugada destacó que el gobierno de la CDMX trabaja de manera conjunta con las alcaldías para tener lista a la ciudad para el Mundial, pero que los esfuerzos se realizan con visión de largo plazo y con el compromiso de mejorar los servicios e infraestructura no solo para los visitantes sino para la ciudadanía.

Refirió que los trabajos del gobierno de la CDMX se enfocan a la atención integral de los siguientes ámbitos:

<b> Infraestructura y Servicios Públicos</b>

Obras de agua, drenaje y acciones preventivas para enfrentar la temporada de lluvias y garantizar servicios básicos en toda la ciudad.

Pavimentación de alrededor de 250 km de calles en diversas alcaldías.

Renovación de escuelas y canchas deportivas con enfoque comunitario.

Modernización del Tren Ligero con nuevos trenes y mejoras en estaciones.

Avances en la Línea 2 del Metro , con inversión enfocada a movilidad y accesibilidad.

Iluminación y ambientación del Centro Histórico con video mapping.

Más de 2 mil obras de mejoramiento en mercados públicos y recuperación de espacios públicos en territorios.

<b>Gobierno y Seguridad</b>

Estrategias de seguridad integradas con más de 90 mil policías desplegados en toda la ciudad.

Coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para proteger tanto a residentes como a visitantes.

Operativos especiales antes, durante y después de cada evento, con vigilancia aérea y terrestre.

Programa de seguridad específica para el Centro Histórico , con acciones focalizadas que se anunciarán en los próximos días.

Refuerzo de la vigilancia en puntos clave como el Estadio y áreas de alto tránsito turístico.

<b>Movilidad</b>

Preparación de infraestructura vial para temporadas de lluvia y flujo vehicular intenso.

Ordenamiento vial en zonas estratégicas, incluyendo el entorno del Estadio y principales avenidas.

Herramientas tecnológicas con información en varios idiomas para mejorar la experiencia de visitantes y residentes.

Coordinación con el sector transporte para garantizar acceso eficiente a estadios y zonas turísticas durante el Mundial.

<b>Turismo y Atención al Comercio</b>

Promoción de la CDMX como ciudad con una amplia oferta cultural, gastronómica e histórica.

Restauración y ambientación de atractivos emblemáticos como Xochimilco, la Basílica de Guadalupe, Garibaldi, Zona Rosa y el Zócalo.

Programas coordinados para ordenar comercios, mercados y tianguis, con especial atención a zonas de alta afluencia.

Esfuerzos en recuperación de espacios públicos y mejoramiento del entorno urbano en distintas alcaldías.

<b>Actividades Deportivas y Culturales</b>

Festivales futboleros en distintos puntos de la ciudad para promover la cultura deportiva.

Torneos comunitarios infantiles y eventos deportivos locales antes del Mundial.

El 15 de marzo se realizará “la clase de fútbol más grande del mundo” , con participación de todas las alcaldías.

Eventos como rodada mundialista y mosaicos humanos para fomentar la participación ciudadana.

Gran festival futbolero en el Zócalo capitalino, dentro de las actividades previas a la justa internacional.

Brugada aseguró que instalación de este Gabinete ratifica el compromiso de la CDMX para coordinar esfuerzos territoriales que permitan ofrecer seguridad, infraestructura y servicios de calidad a residentes y visitantes durante la temporada mundialista.