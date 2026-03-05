Detienen a dos mujeres y un hombre peruanos tras robo en la CDMX: eran buscados por asaltar a una canadiense

Las autoridades señalaron que fueron detenidos tras realizar un nuevo atraco en la colonia Roma Sur. Crédito: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó este 4 de marzo la detención de tres ciudadanos peruanos -dos mujeres y un hombre- luego de que realizaran un asalto en la colonia Roma Sur y se les vinculara con otro más en el que la víctima fue una mujer canadiense.

Según datos oficiales, su detención fue realizada en la alcaldía Cuauhtémoc, derivado de las vigilancias referentes al robo previo, ocurrido el 25 de febrero en un restaurante de la colonia Hipódromo Condesa.

Autoridades resguardaron una réplica de arma de fuego, teléfonos móviles, dinero en efectivo y un vehículo, el mismo que había sido identificado por las cámaras de seguridad en el robo previo.

Cómo fue el robo en Hipódromo Condesa

El reporte oficial detalla que el pasado 25 de febrero, la SSC recibió el reporte de un robo dentro de un restaurante en la colonia Hipódromo Condesa.

En el sitio, una mujer de nacionalidad canadiense fue despojada de su bolso por tres personas.

Las autoridades refirieron que la cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Centro permitieron identificar a dos mujeres y un hombre que salieron del establecimiento y abordaron un vehículo blanco, lo que ayudó a iniciar el seguimiento.

Posteriormente, elementos capitalinos vigilaron en la zona y revisaron los registros relacionados con el automóvil identificado.

Detención tras otro robo

Elementos de la SSC realizaron la detención. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades relataron que mientras realizaban patrullajes preventivos en la colonia Roma Sur, elementos de la SSC fueron alertados de un robo.

La víctima, una mujer de 27 años, explicó que tres individuos la habían interceptado y, tras mostrarle lo que parecía ser una pistola, le arrebataron sus pertenencias.

La mujer habría señalado a las personas que se encontraban a pocos metros en un automóvil blanco, por lo que rápidamente fueron interceptados por elementos de la SSC.

Al acercarse los elementos, los tres individuos dijeron ser ciudadanos peruanos.

Posteriormente se les realizó una revisión preventiva conforme al protocolo, encontrando una réplica de arma de fuego corta, tres teléfonos celulares, un pasaporte, una cartera negra y dinero en efectivo.

Las mujeres detenidas tienen 48 y 33 años, mientras que el sujeto dijo tener 44 años de edad.

Según el reporte: “tras observar a las personas señaladas, se dieron cuenta que, junto con el automóvil, coincidían con las involucradas en el robo a la persona extranjera”, refiriéndose al asalto contra la mujer canadiense, ocurrido el pasado 25 de febrero.

Procedimiento policial y puesta a disposición

Tras la revisión y aseguramiento de los objetos, los tres detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales.

La SSC los trasladó junto con todos los artículos asegurados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

La identificación y arresto de los presuntos responsables se logró mediante la utilización de tecnología de videovigilancia y la coordinación entre distintas áreas operativas de la SSC.

El vehículo y los objetos incautados permanecen bajo resguardo de las autoridades mientras avanza la investigación sobre su posible relación con otros hechos delictivos registrados en la alcaldía Cuauhtémoc.