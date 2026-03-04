Detienen a hombre por presunto robo de tráiler en Gustavo A. Madero: el vehículo quedó asegurado

SSC recupera vehículo de carga robado en San Juan de Aragón. Foto: (iStock Ilustrativa)

Como parte de las acciones para combatir la incidencia delictiva en la alcaldía Gustavo A. Madero, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a un hombre que posiblemente robó un vehículo de transporte de carga que se encontraba estacionado en calles del Pueblo de San Juan de Aragón.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia en dicha colonia, cuando fueron requeridos por un ciudadano en la esquina de las calles Juan Francisco y Puerto Ensenada. El denunciante informó que su tráiler color blanco estaba estacionado frente a su domicilio particular; sin embargo, escuchó el motor encendido, lo que llamó su atención.

Al salir para verificar la situación, el propietario observó que un sujeto abordó la unidad y se la llevaba con dirección hacia el Estado de México, por lo que solicitó el apoyo inmediato de los oficiales. Tras recabar las características del vehículo y del probable responsable, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda y localización en la zona.

La SSC de la CDMX reiteró su compromiso por salvaguardar la integridad de los ciudadanos. (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

Minutos más tarde, los efectivos ubicaron el tráiler que coincidía con la descripción proporcionada por el afectado sobre la avenida 412, a la altura de la avenida 699, en la colonia San Juan de Aragón Sexta Sección. En el lugar le dieron alcance a la unidad y marcaron el alto al conductor para realizar una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial.

Durante la intervención, el hombre, de 27 años de edad, no pudo acreditar la legal posesión del vehículo ni presentar documentación que justificara su traslado. Ante estos hechos, los oficiales procedieron a su detención, le informaron sus derechos de ley y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación por el probable delito de robo de vehículo.

El tráiler fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial para los trámites legales conducentes y su posterior devolución al propietario, una vez que se concluyan las diligencias.

Implementan operativo y detienen a presunto ladrón de transporte de carga. Foto: (iStock)

Cabe señalar que, tras realizar un cruce de información en las bases de datos institucionales, se tuvo conocimiento de que el posible implicado cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno registrado en 2024 por el delito de robo y otro en 2026 por homicidio culposo.

La SSC reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia de reforzamiento de la seguridad en la alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de inhibir el robo de vehículos y otros delitos de alto impacto. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa de manera inmediata a través de los canales oficiales de denuncia, lo que permite una reacción oportuna por parte de las autoridades.

Con este aseguramiento, la dependencia capitalina subrayó su compromiso de mantener presencia operativa en puntos identificados como prioritarios y de actuar de manera coordinada para salvaguardar el patrimonio y la integridad de los habitantes de la Ciudad de México.