México

Desaparece otra estudiante en Morelos: UAEM pide a las autoridades localizar a Karol Toledo Gómez

La institución hizo un llamado a realizar acciones inmediatas y coordinadas

Guardar
No se conoce su paradero
No se conoce su paradero desde el 2 de marzo (Fiscalía de Morelos)

A través de un comunicado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) solicitó a las autoridades la localización de una de sus alumnas: Karol Toledo Gómez.

La información fue publicada el 4 de marzo, un día después de que la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el hallazgo del cuerpo de a Kimberly Joselyn Ramos Beltrán, de 18 años, buscada desde el 20 de febrero y cuya muerte es investigada bajo perspectiva de protocolo de género.

Karol Toledo forma parte de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, también de 18 años y de quien no se conoce su paradero desde el 2 de marzo pasado.

“La UAEM hace un enérgico llamado a las autoridades competentes para que se realicen acciones inmediatas, eficaces y coordinadas que permitan avanzar en su pronta localización, así como para que se agoten todas las líneas de investigación y búsqueda correspondientes”, es parte del comunicado de la institución educativa.

Por la no localización de la mujer, la Fiscalía de Morelos compartió una ficha de búsqueda bajo el denominado Protocolo Alba. Es descrita como una persona de 1.48 metros, de piel blanca y con ojos negros y pequeños.

Personas bloquearon vialidades para exigir
Personas bloquearon vialidades para exigir la localización de Karol (X/@RedMorelos_N)

Tiene el pelo rizado y largo, además de que que tiene un tatuaje de corazón en la mano izquierda y un lunar en la parte izquierda del rostro. Llevaba un pantalón de mezclilla y una blusa con rayas.

El comunicado de la UAEM destaca que personal de la institución ha acompañado a la familia y ha dado un seguimiento en las instancias que realizan las investigaciones en el caso.

Por su parte, la Fiscalía del estado inició la búsqueda de la mujer a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas: “la fiscalía especializada desplegó acciones de gabinete y campo, con el apoyo de autoridades municipales de Mazatepec, corporaciones estatales y dependencias federales, para establecer su paradero”, destacaron las autoridades

(Facebook/Fiscalía Morelos)
(Facebook/Fiscalía Morelos)

El caso de Kimberly

Mientras que en otro comunicado, compartido la mañana del 4 de marzo, lamentaron el feminicidio de Kimberly, exigieron justicia y aseguraron que la institución está de luto.

Detallaron que el cuerpo de la mujer de 18 años no fue hallado al interior de las instalaciones de la Universidad. Además aseguraron que han fortalecido las medidas al interior de las instalaciones tales como:

  • Ampliación del personal de vigilancia
  • Capacitación con perspectiva de género
  • Mejora del alumbrado
  • Instalación de botones de alerta
  • Reforzamiento de protocolos de actuación
La joven se encontraba desaparecida
La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 20 de febrero. Crédito: FGE Morelos

Agregaron que mantiene coordinación con las autoridades de nivel estatal y municipal además de “acciones concretas” con el objetivo de reforzar la vigilancia en los alrededores del campus.

Si bien la confirmación de las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de Kimberly fue realizada el 3 de febrero, desde un día antes reportes periodísticos ya señalaba que se trataba de la mujer de 18 años, pues la propia Fiscalía de Morelos anunció el hallazgo de un cuerpo durante las labores de búsqueda por Kimberly.

