Declaración SAT 2026: ¿cómo saber si tengo saldo a favor con el simulador?

La herramienta permite revisar información precargada sobre ingresos, deducciones, retenciones y otros datos fiscales

El SAT habilita el Simulador
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la habilitación del Simulador para la Declaración Anual 2025 de Personas, una herramienta digital que estará disponible a lo largo de marzo en su sitio web, con el objetivo de facilitar la preparación y presentación de la declaración fiscal correspondiente al ejercicio.

Entre las principales novedades, el simulador permite que los usuarios revisen la precarga de información en rubros como ingresos, devoluciones, deducciones personales y autorizadas, así como retenciones y pagos realizados.

Además, para quienes hayan percibido intereses a través de SOFIPOS, se habilitan campos específicos para detallar montos gravados y exentos. El aplicativo también incorpora funcionalidad para gestionar estímulos fiscales incluidos en el Plan México, dirigidos a los contribuyentes que cuenten con la Constancia de Autorización.

Otra mejora relevante es la visualización y posible reclasificación manual de CFDI no identificados inicialmente como deducciones personales bajo el apartado “Sin clasificación”, siempre que se presente la documentación de respaldo.

El periodo estipulado para que las personas contribuyentes presenten la Declaración Anual 2025 será del 1 al 30 de abril. El envío debe realizarse con e.firma si el saldo a favor alcanza o supera 10 mil 001 pesos. Asimismo, durante marzo, la información precargada podría actualizarse.

SAT ha puesto a disposición el Visor de nómina para trabajadores y empleadores, el Visor de deducciones personales, el Visor de retenciones y un minisitio exclusivo sobre la Declaración Anual 2025 para personas físicas.

¿Cómo saber si vas a recibir saldo a favor en la declaración anual del 2026?

Para comenzar con el simulador, el usuario debe acceder a la página oficial del SAT y dirigirse a la sección “Declaraciones”. Si no aparece de inmediato la opción para la Declaración Anual, se puede ingresar al apartado correspondiente a través del enlace específico proporcionado por el organismo.

Una vez en el simulador, el sistema solicita la clave de registro federal de contribuyentes (RFC), contraseña y la verificación captcha para ingresar, aunque también es posible usar la e.firma.

El contribuyente debe seleccionar los tipos de ingresos que tuvo en el periodo fiscal indicando si incluyó ingresos procedentes del extranjero o relacionados con el ISSIF (Informe de Situación Fiscal). El sistema carga después los datos pre-registrados, que es responsabilidad del usuario verificar, completar o corregir para garantizar su exactitud.

Al avanzar a la pestaña “Determinación”, el contribuyente puede elegir la opción de devolución de impuestos si corresponde y debe ingresar su CLABE interbancaria para posibles transferencias.

En la etapa final, el sistema despliega la pestaña “Pago”, mostrando tres botones azules; al seleccionar “Revisar”, el contribuyente podrá descargar un PDF de prueba con el resumen de sus datos registrados, herramienta clave para comprobar que la información coincida con los comprobantes de retención y deducción de su empleador o de terceros registrados ante el SAT.

Para evitar errores frecuentes, es importante de tener a la mano tanto el RFC como la e.firma antes de iniciar el proceso. Es necesario confirmar y validar que los datos ingresados sean precisos y que los comprobantes de ingresos y retenciones estén debidamente asentados.

Si el patrón realizó correctamente las retenciones y traslados de impuestos, el contribuyente podrá anticipar un saldo a favor o en contra y decidir pasos siguientes antes de la presentación oficial.

