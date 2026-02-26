Declaración anual SAT 2026: quiénes están obligados a presentarla en marzo y cuánto es la multa por no hacerlo

Durante marzo de 2026, las personas morales deberán presentarla ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

La Declaración Anual SAT 2026 es una de las obligaciones fiscales más relevantes para empresas y organizaciones en México. Cada año, el trámite permite reportar ingresos, deducciones autorizadas y el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, en este caso 2025.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante todo el mes de marzo de 2026 deberán cumplir con esta obligación las personas morales inscritas en distintos regímenes fiscales.

¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Anual en marzo 2026?

El SAT establece que deben presentar su declaración anual en marzo las personas morales registradas en los siguientes regímenes:

Régimen General

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Régimen de los Coordinados

Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

En términos fiscales, una persona moral es una entidad constituida legalmente por una o varias personas físicas para realizar actividades económicas o sociales lícitas. Puede tratarse de sociedades mercantiles, asociaciones civiles, cooperativas u otras figuras jurídicas que cuentan con personalidad propia para adquirir derechos y contraer obligaciones.

La Declaración Anual 2026 ante el SAT deberá presentarse en marzo por las personas morales; el incumplimiento puede derivar en multas de hasta 44 mil 790 pesos, además de recargos y actualizaciones

La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 31 de marzo de 2026. La declaración se presenta en línea a través del portal oficial del SAT utilizando el RFC y la contraseña o la e.firma vigente.

Cabe señalar que las personas físicas deberán realizar su declaración anual en abril.

¿Qué gastos pueden deducir las personas morales?

Las personas morales pueden aplicar deducciones autorizadas siempre que los gastos sean estrictamente indispensables para la actividad económica y estén respaldados con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Entre las principales deducciones se encuentran:

Sueldos y salarios

Arrendamientos

Compra de mercancías o insumos

Inversiones y depreciación de activos

Intereses

Cuotas patronales

La correcta aplicación de deducciones influye directamente en la determinación del ISR anual.

¿Cuánto es la multa por no presentar la Declaración Anual SAT 2026?

No cumplir con la declaración anual puede derivar en sanciones económicas relevantes. Las multas vigentes contemplan:

No presentar la declaración: de mil 810 a 22 mil 400 pesos por obligación omitida.

Presentarla fuera de plazo o no atender requerimientos del SAT: de mil 810 a 44 mil 790 pesos.

No presentarla por medios electrónicos cuando es obligatorio: de 18 mil 360 a 36 mil 740 pesos.

Además de la multa, el contribuyente deberá pagar el impuesto determinado por la autoridad fiscal, la actualización por inflación y los recargos correspondientes.

Desde una perspectiva fiscal, el incumplimiento no solo representa un impacto económico inmediato, sino también un riesgo de auditorías y revisiones posteriores.

Recomendaciones para evitar sanciones

Especialistas fiscales recomiendan a las empresas:

Verificar que la contabilidad esté actualizada.

Revisar la información precargada en el sistema del SAT.

Confirmar la vigencia de la e.firma.

No esperar al último día para enviar la declaración.

La Declaración Anual SAT 2026 es un trámite obligatorio que puede realizarse completamente en línea. Cumplir en tiempo y forma permite evitar multas elevadas y mantener en orden la situación fiscal de la empresa.