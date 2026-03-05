Crecen rumores de supuestas citas secretas entre Christian Nodal y Ángela Aguilar previas a la ruptura con Cazzu

En redes sociales reactivaron versiones sobre la cercanía entre los artistas antes de oficializar su relación. Foto: Jesús Avilés

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de la conversación digital tras la aparición de nuevos rumores en redes sociales. En los últimos días, usuarios de TikTok han revivido la polémica respecto a un supuesto contrato de confidencialidad firmado por una joven empleada de un cine en Monterrey, donde presuntamente ambos artistas se habrían reunido en mayo de 2024, periodo en el que el cantante aún mantenía una relación pública con Cazzu.

El origen de estos señalamientos surge en la cuenta de TikTok conocida como “La vecina Jessi”, que publicó un video donde hace preguntas sobre lo que le gustaría preguntarle a la hija de Pepe Aguilar. En la sección de comentarios, una usuaria identificada como Cass afirmó: “Yo trabajé de subgerente en el cine donde rentaron una sala completa. Nodal pidió que los que tomaban la orden no llevaran celular y él estaba con Ángela Aguilar y aún estaba con Cazzu”. Esta declaración coincide con información publicada por diversos medios, que en ese entonces documentaron la presencia de Ángela Aguilar como invitada de Nodal en un concierto en Monterrey el 25 de mayo de 2024.

La polémica surge luego de que varias personas relataran experiencias coincidentes sobre la visita de los músicos a Monterrey y Zacatecas, bajo estrictas normas de privacidad y sin confirmación oficial. (TikTok: @carolinalugo8)

Otra persona intervino para precisar que el encuentro habría ocurrido en un cine ubicado dentro del centro comercial Palacio de Hierro, en el municipio de San Pedro Garza García. Según el comentario, la relación entre ambos artistas aún no era pública y el sonorense seguía vinculado sentimentalmente con la cantante argentina Julieta Cazzuchelli.

El relato sobre medidas de discreción se amplía en otra intervención, donde se menciona que presuntamente los empleados del cine firmaron un contrato de confidencialidad. La usuaria Cass respondió ante las dudas sobre la veracidad de su relato: “Te lo juro, pero nosotros como firmamos un contrato no podíamos decir nada, pero como yo ya no trabajo en ese cine, me vale”, escribió.

Después de 2 años, las especulaciones siguen creciendo sobre los inicios del vínculo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. (IG @reinaveneenosa)

Las versiones sobre protocolos de privacidad no se limitan al cine. Ya que otro usuario relató una experiencia en un restaurante de Zacatecas donde, según su testimonio, Pepe Aguilar habría acompañado a Ángela y Nodal. Relató que el personal del lugar recibió instrucciones estrictas, entre ellas la revisión de pertenencias para evitar el ingreso de dispositivos móviles y la desconexión de cámaras de seguridad durante la visita. “Mi jefe hasta apagó las cámaras y puso a dos compañeros a cuidar la entrada del VIP donde estaban comiendo. No dejaron ingresar a ningún cliente hasta que se fueron y nos regresaron el celular hasta las once de la noche”, comentó la persona.

Los intérpretes de regional mexicano cantaron 'Dime como quieres'.

Hasta el momento, ni Christian Nodal, Ángela Aguilar han emitido declaraciones sobre estos señalamientos. Y pese a la insistencia de la audiencia digital, no existen pruebas concluyentes sobre la existencia de un contrato de confidencialidad o la naturaleza exacta de los encuentros.

Mientras tanto, la conversación continúa creciendo en redes sociales, donde las especulaciones sobre las fechas y condiciones del vínculo entre ambos artistas mantienen la atención del público.