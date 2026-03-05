Cazzu habló sin filtros sobre cómo enfrenta las críticas y la presión mediática

La artista sostiene que su arte no busca la perfección, sino conectar con distintas voces y experiencias, en medio de polémicas y transformaciones personales. (YT: Cazzu Canal Oficial)

La artista argentina Cazzu rompió el silencio tras la polémica por su reciente canción y la exposición mediática de su vida personal. En una entrevista con la periodista Tanya Charry para el programa El Gordo y La Flaca, la cantante abordó el impacto de las críticas, su relación con los fans y su postura frente a los recientes rumores que han rodeado su figura.

Ante la consulta sobre la presión de llenar conciertos, Cazzu expresó: “El no llenar un concierto es más el marketing que tiene para afuera. Yo estoy todavía construyendo mi carrera y la verdad que a mí no me cambia nada”. La artista valoró especialmente la diversidad actual de su público: “Hoy salgo al escenario y es como un crisol de personas y la verdad que me llena de felicidad a mí”.

Respecto al rechazo de algunos sectores y las críticas, la argentina sostuvo: “Soy muy orgullosa del público que no esté de acuerdo conmigo. Yo no quiero que todo el mundo me ame”, y agregó que considera parte de su verdad que existan posturas divergentes. “A veces la gente no está de acuerdo con tu discurso, con tu forma, con tu música, con lo que pensás, con lo que crees, y eso está bien”.

Sobre el proceso creativo y la exigencia en el escenario, la artista admitió: “Hago un trabajo interno muy grande, porque cuando una sale de su zona de confort, siempre tiene un montón de voces. La primera que trato de apagar es la crítica, la del afuera, la del Internet, la del público que no es tu público”. Para la cantante, el arte no se trata de ofrecer perfección, sino de conectar con diferentes audiencias.

En cuanto a los desafíos personales, Cazzu habló sobre el efecto de su relación y posterior ruptura con Christian Nodal. La repercusión de ese vínculo le permitió conectar con nuevos públicos, especialmente mujeres de distintas edades: “Me ha dado esta situación un público de mujeres mucho más grandes que yo, con mucha más experiencia y más vida vivida y con unas historias, y yo cada carta que llega a mis manos yo la leo”.

En una entrevista exclusiva, Cazzu aborda el impacto de la controversia tras su ruptura con Christian Nodal y destaca el valor de conectar con nuevas audiencias desde la autenticidad.(Capturas de pantalla)

Acerca de su papel como figura de referencia, la cantante reflexionó sobre el alcance de sus palabras: “Las cosas que digo no las digo por mí. Las cosas que no digo son las que hago por mí o por mi hija, en realidad. Pero las cosas que digo son las que creo necesarias en los momentos adecuados. Me puedo equivocar, pero lo hago desde un lugar siempre colectivo, nunca personal del todo”.

La entrevista también abordó la controversia surgida tras la publicación de “Rosita” y la reacción de Christian Nodal. Ante la pregunta sobre arrepentimientos, Julieta Cazzuchelli reiteró: “No, no, para nada. No, no. No, yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida. La paz que siento en este momento, como no hay, no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa”. La artista concluyó que su prioridad es mantenerse fiel a sí misma y a su proceso artístico, sin dejarse condicionar por la opinión externa.