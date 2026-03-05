Asociación de Hoteles descarta riesgo para la ocupación hotelera en el Mundial de 2026

Se espera que haya habitaciones disponibles para el Mundial. (Google Maps)

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México afirmó este 4 de marzo que el desbloqueo de habitaciones reservadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa menos del 1 % de la ocupación diaria y no constituye un riesgo para la industria hotelera local.

Esta precisión fue presentada durante una rueda de prensa en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, con la presencia de medios.

El organismo subrayó que los cambios realizados recientemente por la FIFA en sus reservas obedecen a ajustes habituales del sector turístico y descartó cualquier vínculo con incidentes violentos registrados en otras regiones del país.

Según explicaron hoteleros capitalinos, la liberación de habitaciones responde a las dinámicas normales de agencias y hoteles, donde los bloqueos se ajustan de acuerdo con la demanda real y expectativa de ventas.

La Ciudad de México contará con 129 mil 432 cuartos disponibles en días de partido. (Google Maps)

Durante el encuentro informativo, se indicó que todas las reservas destinadas a alojar selecciones, prensa internacional y personal FIFA permanecen intactas, situación que también se replica en otras sedes asignadas por el organismo internacional.

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México reafirmó su confianza en que el flujo de visitantes internacionales impulsará la venta total de habitaciones disponibles.

La reciente experiencia con los conciertos masivos de Shakira, que congregaron a cerca de 400 mil personas en la capital mexicana, fue citada para demostrar la capacidad y seguridad de la ciudad en la gestión de eventos de gran escala.

El Gobierno local, según puntualizaron, garantizó estándares elevados de seguridad y organización durante estos eventos.

Como parte de la rueda de prensa, se difundieron proyecciones de arribo de turistas y estimaciones de ocupación y tarifas promedio para el periodo del Mundial, con el objetivo de mostrar escenarios reales y transparentes sobre la capacidad hotelera de la Ciudad de México.

La Ciudad de México se prepara para recibir a millones de visitantes durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, con una expectativa de 5.5 millones de turistas internacionales a lo largo del año y una proyección de 84 mil 700 lugares en el Estadio Azteca, lo que convertirá a la capital mexicana en uno de los epicentros deportivos y turísticos más relevantes del continente.

El desafío logístico y la derrama económica anticipada, comparada por expertos locales del sector hotelero con “cinco fines de semana de Fórmula 1 con Día de Muertos”, supone el mayor reto de hospitalidad e infraestructura que haya enfrentado la ciudad en las últimas décadas.

Durante los partidos de la Copa Mundial de 2026, la Ciudad de México contará con 129 mil 432 cuartos disponibles en días de partido, cifra que incluye hoteles, hostales, departamentos turísticos y otras modalidades de hospedaje.

El día de la inauguración, se requerirán 69 mil 589 cuartos solo para cubrir la demanda inmediata. El documento señala que el porcentaje de ocupación promedio previsto para el segmento de hoteles de calidad será del 85%, con picos que podrían alcanzar el 95%.