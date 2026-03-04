México

Secretaría de Turismo de CDMX desmiente cancelaciones masivas de reservas hoteleras de la FIFA

La noticia a escasos días de que dé inicio el evento deportivo más popular del planeta generó desconcierto entre las autoridades de la capital mexicana

la institución aclaró qué es lo que sucedió con las más recientes noticias. (X/ @MexicoCity26)

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México rechazó de manera enfática los rumores sobre “cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras” por parte de la FIFA de cara al Mundial 2026 y calificó de infundadas las versiones difundidas en algunos medios.

Autoridades locales y representantes del sector hotelero destacaron que existe una coordinación permanente para asegurar la atención de visitantes nacionales e internacionales.

¿Qué dijo la institución?

A través de sus redes sociales, la titular de la Secretaría de Turismo, Alejandra Frausto, lanzó un comunicado en donde destaca que no existen cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras.

Por el contrario, la demanda turística internacional muestra una tendencia al alza y el sector hotelero, en conjunto con las autoridades, reporta una sólida planificación y capacidad para recibir a los asistentes al evento.

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México señaló en un comunicado difundido el martes que las declaraciones sobre cancelaciones no corresponden al entorno real del turismo internacional rumbo al torneo de la FIFA. La dependencia afirmó que la planeación sigue conforme a lo establecido y que las expectativas del mercado son positivas.

Turismo afirma que, contrario a las versiones en medios, las búsquedas de intención en redes sociales asociadas a la CDMX han incrementado. (Secretaría de Turismo)

Coordinación entre autoridades y sector hotelero rumbo al Mundial 2026

Este martes 4 de marzo se celebró una reunión clave en el Hotel Catedral del Centro Histórico. Participaron la secretaria de Turismo, los presidentes y representantes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México, así como autoridades del gobierno local y directivos de grupos hoteleros.

Durante la mesa de trabajo dirigida por Frausto Guerrero, se abordaron mejoras en infraestructura turística, estrategias de seguridad, regulación de precios, mecanismos de difusión internacional y hospitalidad para turistas. La experiencia del visitante fue uno de los temas prioritarios para la temporada mundialista.

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México puntualizó que el mercado de hospedaje es sólido y evoluciona de acuerdo con la dinámica típica de grandes eventos internacionales. Se aclaró que las reservas hoteleras se ajustan conforme se confirman calendarios, partidos y avanzan las ventas de boletos.

El trabajo conjunto entre autoridades y empresarios está encaminado a fortalecer la oferta turística y garantizar estándares de calidad y hospitalidad para todos los visitantes y residentes.

Turismo afirma que, contrario a las versiones en medios, las búsquedas de intención en redes sociales asociadas a la CDMX han incrementado. (Secretaría de Turismo)

Crecimiento de la demanda turística internacional

Las tendencias internacionales subrayan la robustez de la demanda turística. Según el estudio “Travel Insights: Football’s biggest event in 2026” de Amadeus, las búsquedas de vuelos a las ciudades sede aumentaron notablemente en las semanas previas al inicio del torneo.

El análisis indica que las búsquedas de viajes para el periodo anterior al Mundial se incrementaron en más de 35%. Además, el interés de turistas internacionales sigue creciendo. La Ciudad de México y otras sedes detectan incrementos constantes en la intención de viaje y en las reservas aéreas.

Estos datos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, reflejan el entusiasmo global por el evento y la dinámica positiva de la demanda vinculada al torneo.

La Ciudad de México se encuentra haciendo todos los preparativos para poder albergar la inauguración del Mundial. (Foto: Especial)

Oferta hotelera y preparativos de la Ciudad de México para el Mundial 2026

Según la dependencia, la capital está preparada para recibir a millones de visitantes durante el Mundial. Ciudad de México dispone de más de 63.000 habitaciones distribuidas en cerca de 800 hoteles, además de miles de alternativas en la zona metropolitana.

La magnitud del evento se refleja en la infraestructura, que fue diseñada para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes. Las autoridades insisten en que la oferta es suficiente no solo para los poseedores de boletos, sino para quienes deseen vivir el ambiente mundialista en plazas, museos, restaurantes y sitios icónicos de la ciudad.

El gobierno local trabaja para mejorar espacios públicos, implementar planes de seguridad y movilidad, y mantener la cooperación con FIFA México y entidades federales. El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026.

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México reiteró la importancia de la colaboración permanente con el sector hotelero, subrayando el objetivo de posicionar a la capital como referente del turismo internacional durante el Mundial.

