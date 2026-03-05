Aseguran más de 100 paquetes de presunta cocaína que transportaban oculta en contenedores de cloro en Michoacán

Foto: Defensa

Un hombre que transportaba más de 100 paquetes de presunta cocaína oculta en contenedores de cloro fue detenido cuando se encontraba en el municipio de Ecuandureo, Michoacán.

Su arresto se llevó a cabo por elementos de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con el Ejército Mexicano, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en inmediaciones del municipio.

La presencia de los militares se realizó como parte de la implementación del plan de Operaciones Paricutín, este martes 3 de marzo, en el que realizaron la detención de una persona y el aseguramiento de un tractocamión con un semirremolque que transportaba 117 paquetes con un polvo blanco con características de la cocaína.

Los paquetes con la droga se encontraban ocultos al interior de contenedores de cloro, los cuales fueron inspeccionados por los militares al detectar irregularidades.

Al abrirlos, localizaron los paquetes al interior de los bidones, por lo que procedieron con el arresto del responsable de conducir el tractocamión.

Foto: Defensa

Tanto la persona detenida como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

“De esta manera, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población”, detalló la Defensa en un comunicado.

Detienen a 11 policías de Ecuandureo que servían como halcones del CJNG

(SSP Michoacán)

Once policías de Ecuandureo, Michoacán, entre los que se encuentra el director de Seguridad Pública Municipal, fueron detenidos por autoridades federales y estatales por realizar actividades delictivas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, detalló que los once uniformados fueron detenidos en la región de Zamora a bordo de una unidad oficial, en la que portaban drogas e insignias del CJNG.

La investigación reveló que durante el domingo 22 y lunes 23 de febrero, los detenidos alertaron sobre los operativos para despejar calles bloqueadas con vehículos colocados en las vías tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El fiscal detalló que, durante su arresto, los policías les mostraron sus celulares y pudieron detectar la presencia de grupos de WhatsApp con nombres alusivos al CJNG, herramienta mediante la cual informaban los movimientos de autoridades estatales y federales.

En 17 días, autoridades mexicanas y estadounidenses asestaron cuatro golpes consecutivos al CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

Además, los uniformados amenazaban a los elementos de la Guardia Civil que se encargaban de remover las unidades para permitir el libre tránsito.

“Pertenecen al grupo delincuencial del Cártel de Jalisco, y era a quien les informaban tanto el domingo como el día lunes que se pretendía quitar los vehículos que todavía obstruían las vialidades”, explicó el fiscal.

Torres Piña detalló que ninguno de los arrestados figuraba en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, situación que evidencia que sus actividades quedaban fuera de los mecanismos oficiales de control. Del grupo, diez provenían de Jalisco y uno de Michoacán.