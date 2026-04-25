Hijo de regidora de Morena en Hidalgo es exhibido con armas exclusivas del Ejército

Jaime Lara posa con su madre, la regidora Diana Enriqueta Ávila Pérez, en un evento en un restaurante con ambiente elegante. (@JJJMaciasmachica, X)

El hijo de una regidora vinculada a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo quedó en el centro de la polémica tras la difusión de imágenes en las que aparece con armas de uso exclusivo del Ejército.

El caso, documentado por La Jornada Hidalgo desde el 16 de abril, escaló este fin de semana en redes sociales y abrió un debate sobre presunta impunidad y abuso de poder.

Exhiben a hijo de morenista

De acuerdo con testimonios de vecinos de Villa de Tezontepec, el joven identificado como Jaime Lara, hijo de la regidora Diana Enriqueta Ávila Pérez, ha sido captado realizando disparos y exhibiendo armamento en publicaciones de sus propias redes sociales.

Los denunciantes señalaron que estas conductas no son aisladas y que incluso el joven ha difundido material donde manipula armas largas y acciona disparos en entornos festivos. Por ello, exigieron la intervención de autoridades de seguridad y justicia.

“Escándalo en Hidalgo: El hijo de la regidora Diana Enriqueta Ávila Pérez, en Villa de Tezontepec, presume abiertamente en Instagram armas de alto calibre de uso exclusivo de @Defensamx1 y las dispara sin problema en medio de fiestas”, expuso el creador de contenido José Díaz en la red social X, donde el caso alcanzó mayor visibilidad.

El hijo de la regidora Diana Enriqueta Ávila Pérez fue exhibido en redes sociales disparando un arma de alto calibre en Villa de Tezontepec, generando controversia y cuestionamientos sobre la impunidad. (Captura de pantalla: X)

En el mismo mensaje, el usuario cuestionó la actuación de las autoridades: “‘Caiga quien caiga’, repiten desde las alturas… pero al parecer solo cae para los que no tienen mamá en el Cabildo municipal”.

Las denuncias vecinales también apuntan a una presunta cercanía entre el joven y Guillermo Fragoso, identificado como líder del sindicato 25 de marzo y actualmente prófugo de la justicia.

Según los testimonios recabados, Fragoso habría intentado controlar actividades como el comercio ambulante, el transporte público y la operación de tiraderos de desechos en la región mediante prácticas de extorsión.

Ante este escenario, habitantes del municipio solicitaron una investigación formal. Argumentaron que existen elementos suficientes para indagar posibles delitos relacionados con la portación y uso de armas de fuego, así como actos de apología del delito.

“Vecinos exigen investigación contra el hijo de la regidora”, señala el reporte original, que documenta la preocupación por la aparente falta de acción institucional.

Jaime Lara, hijo de una regidora de Hidalgo, aparece en una fotografía portando lo que parece ser un arma de fuego, desatando una fuerte polémica. (José Díaz: X)

Regidora, hermética ante señalamientos

Hasta el momento, no existe un posicionamiento público de Diana Enriqueta Ávila Pérez, así como de autoridades municipales ni estatales sobre el caso. Tampoco se ha informado sobre la apertura de una carpeta de investigación.