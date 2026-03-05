México

Arcángel en el Palacio de los Deportes: preventa, venta y precios de boletos

El cantante prepara show para la Ciudad de México

Guardar
Arcángel llega a CDMX con
Arcángel llega a CDMX con su nueva gira internacional (YouTube)

Arcángel anunció la realización de su concierto titulado La 8va Maravilla World Tour en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El evento está programado para el jueves 13 de agosto de 2026. La venta de boletos se llevará a cabo a través de Ticketmaster y se han establecido distintas etapas para la adquisición de entradas.

La preventa Banamex dio inicio el 4 de marzo a las 11:00 horas, exclusivamente para tarjetas de débito y crédito de Banamex, con un límite máximo de compra de seis boletos por persona. La venta general es el 5 de marzo a las 11:00 de la mañana.

Precios de los boletos para Arcángel

El cantante estadounidense Arcángel durante
El cantante estadounidense Arcángel durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez)

Los precios de los boletos, ya con cargos incluidos, varían según la zona del recinto:

Nivel A en $1,971.50

Nivel B en $2,827.75

Nivel C en $1,810.50

Nivel D en $1,227.50

Nivel E en $1,016.75

Se aclaró que estos precios no contemplan posibles variaciones para las primeras filas ni para asientos ubicados en las orillas o esquinas.

Se indicó la posibilidad de adquirir los boletos a tres meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de $3,000 pesos mexicanos.

Ventajas y desventajas de cada zona del Palacio de los Deportes: para que sepas dónde comprar

(Foto AP/Félix Márquez)
(Foto AP/Félix Márquez)

Estas son las ventajas y desventajas de cada sección del Palacio de los Deportes para el concierto de Arcángel, considerando los precios y la experiencia general en conciertos recientes:

Nivel A ($1,971.50)

Ventajas:

  • Cercanía al escenario, mejor visibilidad y experiencia más inmersiva.
  • Mayor calidad de sonido, iluminación y ambiente.
  • Acceso rápido a servicios y vendedores dentro de la zona.

Desventajas:

  • Precio elevado en comparación con otras secciones.
  • Mayor densidad de público, lo que puede limitar la comodidad.

Nivel B ($2,827.75)

Ventajas:

  • Ubicación elevada, con buena panorámica del escenario y el recinto.
  • Sonido equilibrado.
  • Menor aglomeración que en el Nivel A.

Desventajas:

  • Precio más alto de todo el recinto.
  • Puede haber mayor distancia lateral respecto al escenario.

Nivel C ($1,810.50)

Ventajas:

  • Relación costo-beneficio adecuada.
  • Buena visibilidad, aunque ligeramente más alejada que los niveles A y B.
  • Acceso aceptable a baños y vendedores.

Desventajas:

  • Puede haber obstáculos visuales parciales según la disposición del escenario.
  • Menor experiencia inmersiva.

Nivel D ($1,227.50)

Ventajas:

  • Precio accesible.
  • Vista general del concierto y ambiente.
  • Menos saturación de público.

Desventajas:

  • Lejanía del escenario, detalles visuales y sonoros menos precisos.
  • Menor interacción con el espectáculo.

Nivel E ($1,016.75)

Ventajas:

  • Precio más bajo.
  • Ideal para quienes buscan solo vivir el ambiente sin prioridad por la visualización.
  • Buena opción para grupos grandes o presupuesto limitado.

Desventajas:

  • Lejanía máxima respecto al escenario.
  • Detalles del show y calidad de audio pueden reducirse.
  • Menor conexión visual y sonora con el artista.

Temas Relacionados

ArcángelPalacio de los DeportesCDMXTicketmastermexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Estos son los argumentos de Claudia Sheinbaum para lanzar su proyecto de reforma electoral

La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca transformar las instituciones democráticas y establece un nuevo esquema de representación con mayor participación social

Estos son los argumentos de

Estos es lo que propone Sheinbaum con su reforma electoral

Algunos legisladores del PT y PVEM han mostrado de manera abierta su postura en contra de la propuesta presidencial

Estos es lo que propone

Cazzu niega estar arrepentida de lo que escribió sobre la canción “Rosita” y desató polémica con Christian Nodal

Asegurando estar tranquila, la intérprete de “Nada” resaltó que sus comentarios no buscan el escándalo, solo reflejan sus convicciones

Cazzu niega estar arrepentida de

Google Cloud descubre que más de la mitad de las instituciones financieras mexicanas no puede abrir cuentas digitalmente

La ausencia de asistentes virtuales y las frecuentes fallas técnicas merman la confianza en los servicios en línea

Google Cloud descubre que más

Detienen a dos mujeres y un hombre peruanos tras robo en la CDMX: eran buscados por asaltar a una canadiense

Investigaciones señalan que las dos mujeres y el hombre habrían participado en un asalto previo, ocurrido el pasado 25 de febrero en la Roma Sur

Detienen a dos mujeres y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden audiencia de “El Congo”,

Suspenden audiencia de “El Congo”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo, por malestar cardíaco

Detienen al “Yiyo”, objetivo prioritario en Oaxaca ligado a Los Rusos

Embajador de EEUU destacó operativo donde se aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo en Sinaloa

Varios ceros y difícil de calcular: esta es la millonaria fortuna de El Mencho, difunto líder del CJNG abatido por el gobierno de Sheinbaum

Operativo contra “La Barredora” deja más de 30 vehículos asegurados y dos mujeres detenidas en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

Cazzu niega estar arrepentida de

Cazzu niega estar arrepentida de lo que escribió sobre la canción “Rosita” y desató polémica con Christian Nodal

BTS en México: cuánto tiempo podrían durar sus conciertos en el Estadio GNP

‘Una noche en Manchester’: dónde y a qué hora ver en México el concierto en vivo de Harry Styles

De los alpes franceses a Nayarit, los románticos viajes de Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailléres

José Manuel Figueroa emprendió nuevas acciones legales contra Imelda Tuñón en CDMX

DEPORTES

Peligra asistencia de Irak al

Peligra asistencia de Irak al repechaje mundialista en Monterrey por conflicto en Medio Oriente

Liga MX: horarios y transmisiones de la jornada 9 que se disputará entre semana

Quién narrará la Fórmula 1 en México: esto se sabe

Golazo del panameño Murillo impulsa la goleada del Besiktas y reafirma el liderato en la Copa de Turquía

Esta es la estrategia de seguridad y turismo en la CDMX rumbo al Mundial 2026 en todas las alcaldías