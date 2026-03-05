Arcángel en el Palacio de los Deportes: preventa, venta y precios de boletos

Arcángel llega a CDMX con su nueva gira internacional (YouTube)

Arcángel anunció la realización de su concierto titulado La 8va Maravilla World Tour en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El evento está programado para el jueves 13 de agosto de 2026. La venta de boletos se llevará a cabo a través de Ticketmaster y se han establecido distintas etapas para la adquisición de entradas.

La preventa Banamex dio inicio el 4 de marzo a las 11:00 horas, exclusivamente para tarjetas de débito y crédito de Banamex, con un límite máximo de compra de seis boletos por persona. La venta general es el 5 de marzo a las 11:00 de la mañana.

Precios de los boletos para Arcángel

El cantante estadounidense Arcángel durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez)

Los precios de los boletos, ya con cargos incluidos, varían según la zona del recinto:

Nivel A en $1,971.50

Nivel B en $2,827.75

Nivel C en $1,810.50

Nivel D en $1,227.50

Nivel E en $1,016.75

Se aclaró que estos precios no contemplan posibles variaciones para las primeras filas ni para asientos ubicados en las orillas o esquinas.

Se indicó la posibilidad de adquirir los boletos a tres meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de $3,000 pesos mexicanos.

Ventajas y desventajas de cada zona del Palacio de los Deportes: para que sepas dónde comprar

(Foto AP/Félix Márquez)

Estas son las ventajas y desventajas de cada sección del Palacio de los Deportes para el concierto de Arcángel, considerando los precios y la experiencia general en conciertos recientes:

Nivel A ($1,971.50)

Ventajas:

Cercanía al escenario, mejor visibilidad y experiencia más inmersiva.

Mayor calidad de sonido, iluminación y ambiente.

Acceso rápido a servicios y vendedores dentro de la zona.

Desventajas:

Precio elevado en comparación con otras secciones.

Mayor densidad de público, lo que puede limitar la comodidad.

Nivel B ($2,827.75)

Ventajas:

Ubicación elevada, con buena panorámica del escenario y el recinto.

Sonido equilibrado.

Menor aglomeración que en el Nivel A.

Desventajas:

Precio más alto de todo el recinto.

Puede haber mayor distancia lateral respecto al escenario.

Nivel C ($1,810.50)

Ventajas:

Relación costo-beneficio adecuada.

Buena visibilidad, aunque ligeramente más alejada que los niveles A y B.

Acceso aceptable a baños y vendedores.

Desventajas:

Puede haber obstáculos visuales parciales según la disposición del escenario.

Menor experiencia inmersiva.

Nivel D ($1,227.50)

Ventajas:

Precio accesible.

Vista general del concierto y ambiente.

Menos saturación de público.

Desventajas:

Lejanía del escenario, detalles visuales y sonoros menos precisos.

Menor interacción con el espectáculo.

Nivel E ($1,016.75)

Ventajas:

Precio más bajo.

Ideal para quienes buscan solo vivir el ambiente sin prioridad por la visualización.

Buena opción para grupos grandes o presupuesto limitado.

Desventajas:

Lejanía máxima respecto al escenario.

Detalles del show y calidad de audio pueden reducirse.

Menor conexión visual y sonora con el artista.