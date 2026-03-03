Robbie Williams anuncia segundo show en el Palacio de los Deportes: fecha y precios para ‘BritPop World Tour’

Robbie Williams anuncia una segunda fecha en Ciudad de México tras agotar boletos para su primer concierto en el Palacio de los Deportes (Difusión)

Robbie Williams ha elegido a la Ciudad de México como la única escala latinoamericana de su gira mundial Britpop World Tour en 2026. El anuncio ha activado la expectativa entre sus seguidores mexicanos, quienes tendrán acceso exclusivo a un espectáculo que promete repasar los grandes éxitos y nuevas composiciones del artista británico, en coincidencia con el reciente estreno de su biografía cinematográfica Better Man.

El itinerario de Williams incluye un repaso en vivo por temas que han marcado su carrera, como Angels, Rock DJ, Feel, Tripping y Millennium.

El regreso de Robbie Williams a la capital mexicana ocurre tras tres años de ausencia, y coincide con una etapa de renovación de su imagen pública gracias a su película biográfica.

La preventa para el nuevo show de Robbie Williams registró alta demanda y los boletos se agotaron en minutos

El cantante británico, quien consolidó su carrera como solista tras su salida de Take That, ostenta una trayectoria avalada por más de 75 millones de discos vendidos y una colección de 18 premios BRIT Awards y 12 Echo Awards, entre otros reconocimientos de alcance internacional.

Nueva fecha para ver a Robbie Williams en CDMX

Robbie Williams ha anunciado una segunda fecha para su gira en Ciudad de México tras agotar las entradas de su primer concierto programado este octubre en el Palacio de los Deportes. La decisión responde a la alta demanda registrada en la preventa, que agotó los boletos en minutos.

El nuevo espectáculo está previsto para el 8 de octubre en el mismo recinto. La venta anticipada, reservada para clientes Banamex, se inició la tarde de este lunes, mientras que la venta general comenzará el miércoles 3 de marzo a las 11:00.

Quienes deseen asistir a alguna de las presentaciones del cantante británico pueden encontrar boletos con precios que van desde los $1.700 hasta los $5.000, según la zona y el tipo de acceso elegido.

El retorno de Robbie Williams al país se produce tras casi tres años, siendo su última actuación en México durante el festival Emblema en 2023.

El segundo concierto de Robbie Williams en la capital mexicana está programado para el 8 de octubre en el Palacio de los Deportes (REUTERS/Isabel Infantes)

Precios oficiales y zonas para ver a Robbie Williams en el Palacio de los Deportes

El concierto ofrece una variedad de precios y zonas, adaptándose a diferentes preferencias y presupuestos. Los boletos incluyen cargos y la ubicación determinará el costo final para cada asistente.

Nivel A (pista de pie): 4 mil 154 pesos

Nivel B: 4 mil 712 pesos

Nivel C: 3 mil 805.50 pesos

Nivel D: 2 mil 232 pesos

Nivel E: mil 736 pesos

Espacios reservados para personas con discapacidad: 3 mil 459.50 pesos

La gira que llegará a la Ciudad de México coincide con el reciente lanzamiento de la biografía cinematográfica del artista, Better Man, lo que ha renovado el interés por su legado y su impacto en la industria musical. De esta manera, se prevé un espectáculo que combine los clásicos de su discografía con posibles nuevas canciones, reforzando la expectativa entre los asistentes.