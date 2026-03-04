Susana Zabaleta se lanza contra Sergio Mayer por dejar el Congreso para entrar a La Casa de los Famosos

Susana Zabaleta criticó duramente a Sergio Mayer por participar en La Casa de los Famosos en un momento relevante para la agenda legislativa y nacional

Sergio Mayer enfrenta una suspensión de derechos partidistas por parte de Morena tras haber pedido licencia indefinida en la Cámara de Diputados para incorporarse al reality show La Casa de los Famosos de Telemundo, una decisión que ha suscitado críticas tanto dentro como fuera del partido y que el propio Mayer ha calificado después como motivo de arrepentimiento.

Al día siguiente de conocerse que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió temporalmente los derechos partidarios de Sergio Mayer Bretón, el legislador admitió ante sus compañeros de programa sentirse insatisfecho con el rumbo que había tomado su carrera política al priorizar su regreso a la televisión.

La CNHJ, según detalla el expediente CNHJ-CM-068/2026, consideró que la actuación de Mayer generó “confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”. La medida se mantendrá vigente mientras se evalúa el caso, bajo el argumento de que “su licencia generó una imagen negativa para el partido”.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió a Sergio Mayer por reincorporarse a La Casa de los Famosos tras pedir licencia como diputado federal| Jovani Pérez

Durante su estancia en el reality, el propio Mayer verbalizó su malestar: “En lo personal, haber dejado mi trabajo en el Congreso para venir. Yo sabía que este es un concepto maravilloso y la gente no tiene por qué estar tragando basura, porque les estamos dando de tragar basura”.

La Casa de los Famosos ha sido, según Mayer, un espacio de exposición y tensiones, marcado por discusiones con otras celebridades y por una dinámica que él describió como “confusa” para la audiencia.

El regreso de Sergio Mayer al reality show desata una oleada de críticas y fractura al interior de Morena

El 17 de febrero de 2026, Sergio Mayer formalizó su solicitud de licencia indefinida como diputado federal para incorporarse a la nueva temporada del programa de Telemundo, buscando replicar el éxito que tuvo en la edición mexicana como miembro del llamado Team Infierno. Sin embargo, la respuesta del público y de su partido ha sido radicalmente distinta frente a este regreso.

Sergio Mayer admitió públicamente su arrepentimiento y descontento personal por abandonar el Congreso para regresar al reality show de Telemundo (Cuartoscuro)

Entre las voces críticas destaca la de Susana Zabaleta, cantante y actriz, quien cuestionó públicamente la actitud del ex Garibaldi. En declaraciones retomadas por el canal “La Cueva de Patty” en YouTube, Zabaleta se mostró indignada:

“No podemos hacer como si no nos doliera muchísimo que alguien que se contrató de diputado esté en ‘La Casa de los Famosos’, no podemos hacer eso”. La artista vinculó además este descontento al contexto de conmoción nacional generado por los sucesos recientes en Jalisco, tras el operativo en el que murió ‘El Mencho’, para subrayar su desacuerdo con el abandono de las funciones legislativas en un momento que calificó de relevante para el país.

La situación de Mayer ha profundizado las divisiones internas en Morena. Ya desde el inicio de la legislatura, algunos sectores de la base partidaria protestaron por su llegada como diputado plurinominal.

Susana Zabaleta lanza dura crítica contra Sergio Mayer por abandonar el Congreso para irse a la televisión (Cuartoscuro)

Posteriormente, en marzo de 2025, la decisión de Mayer de abstenerse durante la votación sobre el aplazamiento de la reforma contra el nepotismo provocó nuevas fricciones con su bancada. A lo largo de su gestión, la prensa y sus pares le han señalado un desconocimiento técnico sobre las reformas que se debaten y votan en el pleno.