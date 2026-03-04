México

Senado conmemora en sesión solemne el Día Internacional de la Mujer y respalda marcha del 8M: “Su indignación es legítima”

Desde la Cámara Alta, legisladoras tomaron la palabra para recordar la importancia de la igualdad sustantiva y subrayaron los avances que realizan en este tema

En sesión solemne este miércoles, el Senado conmemoró el Día Internacional de la Mujer y Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, hizo hincapié en los avances en materia de igualdad sustantiva y respaldó la marcha del próximo domingo 8 de marzo:

“Desde esta Cámara reafirmamos nuestro compromiso de legislar para cerrar las brechas de género, erradicar las violencias y asegurar que ninguna mujer vea limitado su proyecto de vida. A las jóvenes que marchan les decimos, con respeto y convicción, que su indignación es legítima, que su voz es necesaria y que su energía es motor de cambio. A quienes cuestionan las formas, les recordamos que lo verdaderamente inaceptable no es el grito sino la violencia que lo provoca”, declaró.

Castillo también subrayó que cada derecho conquistado ha sudo fruto de organización, de persistencia y de una profunda convicción de justicia. “Nuestras voces rompieron silencios que parecían inquebrantables”, dijo.

Además recordó que esta fecha surgió de la reivindicación de las movilizaciones obreras del finales del siglo XIX cuando mujeres trabajadoras alzaron la voz para exigir jornadas justas, salarios dignos, condiciones laborales humanas y el derecho fundamental de vivir con dignidad:

“En fábricas, calles y huelgas, mujeres organizadas desafiaron las estructuras que las relegaban a la invisibilidad (…) Ha pasado más de un siglo y sin embargo las razones que dieron origen a esta conmemoración persisten. La igualdad sustantiva sigue siendo una tarea pendiente“, advirtió.

Más adelante, se realizó la entrega del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, correspondiente a 2025, a Cecilia López Pérez, por su contribución al empoderamiento de las mujeres y la garantía de los derechos humanos.

Dicho reconocimiento tiene el propósito de premiar a las mujeres que hayan incidido en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género.

Por otro lado, se entregó el Diploma “Tierra de Mujeres” a Kinal Antsetik, A.C., organización civil fundada por mujeres indígenas chiapanecas, y de la cual es integrante la galardonada.

