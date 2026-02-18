México

Embajador de EEUU en México lamenta intoxicación, por fentanilo, de siete niños en Puebla

Los menores presentaron síntomas tras consumir alimentos en un puesto ambulante; la causa aún es investigada por las autoridades

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, condena el envenenamiento de siete menores en Huauchinango, Puebla, por presunto consumo de fentanilo. Crédito: Diego Alva/Infobae México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, condenó el envenenamiento de siete menores en Huauchinango, Puebla, incidente que —a su juicio— refleja la urgencia de desmantelar las redes criminales que trafican con fentanilo y otras drogas sintéticas.

Ronald Johnson publicó un mensaje el 18 de febrero en el que recalcó: “Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo, y expresó su alivio por la recuperación de las y los afectados, así como su respaldo a las familias involucradas.

El diplomático subrayó que ese caso demuestra que “el fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México. Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso”.

Envenenamiento de menores en Puebla por fentanilo

Las autoridades sanitarias y la Fiscalía de Puebla investigan si la intoxicación infantil por tamales y atole responde a negligencia, accidente o acto deliberado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio se produjo el 14 de febrero en la colonia El Potro, donde siete menores Yamilet (dos años), Kenia (cinco), Abigail (seis), Raúl (ocho), Teodoro (nueve), Cristina (10) y Diana (11)— presentaron síntomas como vómito, deshidratación, desorientación y, en un caso, convulsiones.

Los síntomas surgieron después de consumir tamales y atole en un puesto ambulante.

Según Proceso y El Sol de Puebla, la menor Cristina, de 10 años, permanece hospitalizada bajo vigilancia médica tras dar positivo a fentanilo en análisis toxicológicos. El resto de los niños fueron dados de alta el mismo día, aunque se mantienen bajo observación domiciliaria.

Las fuentes coinciden en que hasta ahora no se ha confirmado si los menores pertenecen a una misma familia, o si simplemente coincidieron en el lugar del incidente.

Después de la intoxicación, familiares y vecinos alertaron a las autoridades, quienes actuaron en el sitio y suspendieron la venta de alimentos. Las autoridades sanitarias y de seguridad decomisaron mercancía para su análisis.

El Sol de Puebla señaló que parte de los productos asegurados ya tenían fecha de caducidad vencida. Hasta ahora, las muestras permanecen bajo análisis para identificar la causa de la contaminación

Ronald Johnson celebra el decomiso de más 18 bultos de cocaína

La cooperación binacional entre la Secretaría de Marina mexicana y la Guardia Costera de Estados Unidos permitió una importante incautación de cocaína en altamar. Foto: Marina

Johnson insistió en la relevancia de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para frenar el narcotráfico y la circulación de drogas.

El pasado 12 de febrero, Johnson reconoció que la colaboración entre la Secretaría de Marina mexicana y la Guardia Costera estadounidense permitió una reciente incautación de 188 bultos de presunta cocaína en altamar.

Afirmó que “este tipo de acciones son muestra de resultados concretos contra el narcotráfico y resaltó la solidez de la alianza entre ambos países para combatir las redes delictivas.

Información en desarrollo

