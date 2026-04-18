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Avanza denuncia de Máynez por incendios en Dos Bocas, inicia investigación y piden a PEMEX entregar documentos

En menos de un mes se registraron incidentes en las instalaciones, uno de ellos dejó un saldo de cinco personas fallecidas

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Con esta admisión, se da inicio formal a la investigación administrativa correspondiente sobre cada uno de los eventos señalados.
Con esta admisión, se da inicio formal a la investigación administrativa correspondiente sobre cada uno de los eventos señalados. (Dos Bocas Máynez)

El dirigente de Movimiento Ciudadano y ex candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez presentó una denuncia popular hace unas semanas para investigar los incendios e incidentes registrados en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

A través de sus redes sociales, compartió el avance de esta denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA), la cual admitió la medida para iniciar la investigación del derrame.

La Agencia notificó la admisión de las denuncias presentadas por diversos incidentes ocurridos en la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco. Con esta admisión, se da inicio formal a la investigación administrativa correspondiente sobre cada uno de los eventos señalados.

De acuerdo a la explicación de Jorge Álvarez Máynez, se notificó a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que presente la documentación y pruebas relevantes en un plazo máximo de 15 días hábiles, lo que permitirá sustentar o deslindar responsabilidades en torno a los incidentes.

La autoridad ordenó la realización de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Además, explicó el reconocimiento como coadyuvantes en el proceso, lo que les otorga el derecho de aportar pruebas adicionales para fortalecer la investigación.

Este reconocimiento permite una participación activa en el seguimiento del caso y en la integración del expediente.

El proceso de investigación busca determinar las causas y consecuencias de los incidentes en la Refinería Olmeca, así como establecer si existieron omisiones en la gestión de riesgos, manejo de residuos y cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental y de seguridad industrial.

La Agencia notificó la admisión de las denuncias presentadas por diversos incidentes ocurridos en la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco.
La Agencia notificó la admisión de las denuncias presentadas por diversos incidentes ocurridos en la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco. (X: @AlvarezMaynez)

Incendios e incidentes en Dos Bocas

El mes de marzo estuvo marcado por varios accidentes en uno de los proyectos estrella del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

El más impactante ocurrió el 17 de marzo, cuando se registró una explosión que dejó 5 trabajadores fallecidos.

El incendio fue provocado, de acuerdo a las autoridades, por el desborde de aguas aceitosas provocadas por la lluvia de ese día.

En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que no fue dentro de la refinería, sino más bien afuera, por lo que descartó cualquier problema en su funcionamiento.

No obstante estas declaraciones, en los días siguientes se registraron al menos otros tres incidentes.

Por ejemplo, ese mismo día se registró una fuga de petróleo por tuberías de drenaje, posteriormente la contaminación del Río Seco el 19 de marzo y el incendio en la Planta de Coque el pasado 9 de abril.

Esos son los hechos concretos que la denuncia popular de Jorge Álvarez Máynez contempla y lo que se pedirá a Pemex informar.

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