Fans de Shakira reaccionan en redes sociales contra Shakibecca tras confusión en el Zócalo

La aparición de la imitadora Shakibecca en el Zócalo provoca confusión entre los asistentes al concierto de Shakira. (Foto AP/Eduardo Verdugo) (Foto: redes de Shakibecca)

El reciente concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México reunió a más de 400,000 personas, según datos oficiales del gobierno capitalino. La magnitud del evento lo convirtió en un espectáculo histórico, superando récords de audiencia previos y consolidando la conexión de la artista con su público mexicano.

Durante la jornada, Shakira ofreció un show memorable que formó parte de su gira internacional, la cual incluyó presentaciones en el estadio GNP, todas con boletos agotados, sumando un total de 13 conciertos exitosos. Este contexto generó gran expectativa y atención mediática.

Sin embargo, la atención no se centró únicamente en la cantante, sino también en la imitadora conocida como Shakibecca, quien apareció caracterizada antes y después del evento causando confusión entre los asistentes.

Confusión en el Zócalo por la imitadora

Seguidores de Shakira cuestionan la actitud de la imitadora, señalando la diferencia entre homenaje y apropiación excesiva del personaje. (Miriam Estrella/ Infobae)

Varios videos comenzaron a circular mostrando a Shakibecca en la plancha del Zócalo, incluso asomándose desde un balcón, lo que provocó que algunas personas creyeran que era la propia Shakira. Su presencia fue breve, pero acompañada por un pequeño grupo de escoltas, lo que aumentó aún más la confusión entre el público presente.

Al finalizar el concierto, Shakibecca saludó a los asistentes que aún se encontraban en la zona, repitiendo la dinámica que la hizo parecer la cantante real por algunos segundos. A pesar de la breve aparición, los clips se difundieron rápidamente en redes sociales.

La situación generó un debate inmediato entre los internautas, quienes comentaron sobre la interpretación de la imitadora y la percepción que causó su actitud fuera de un escenario formal.

Reacciones de los seguidores de Shakira

Videos virales muestran a Shakibecca saludando desde un balcón y entre escoltas, lo que llevó a muchos a pensar que era la verdadera Shakira. - (X/Shakibecca)

Los fanáticos de Shakira expresaron su descontento en redes sociales, cuestionando la conducta de Shakibecca y su manera de caracterizarse como la estrella colombiana. Entre los comentarios más destacados se encuentran:

“Esa loca tiene que parar, creo que ella ya se cree realmente Shakira.”

“Ella cruzó ese límite de saber qué es una simple imitadora a creerse Shakira, que miedo esa tipa!!”

“Ya la consumió el personaje”

“Y porque la llevan así??? Que privilegios tiene??? Aparte que dicen que estuvo desde un balcón saludando. Nada que ver con @shakira”

Otros usuarios señalaron que imitar a un artista es diferente a asumir el personaje de manera constante, especialmente fuera de un show profesional.

Impacto y polémica en redes sociales

El caso de Shakibecca pone en evidencia cómo la popularidad de Shakira amplifica polémicas y controversias en plataformas digitales. - crédito @shakibecca/Instagram

El caso de Shakibecca demuestra cómo una aparición fuera de contexto puede generar controversia inmediata en plataformas digitales. La combinación de la popularidad de Shakira y la masiva asistencia al concierto amplificó la visibilidad de la imitadora.

Aunque algunos reconocen su talento para el performance, la mayoría de los comentarios reflejan incomodidad y cuestionamiento sobre los límites entre imitación y apropiación del personaje real.

La polémica continúa vigente en redes, donde los seguidores de Shakira mantienen un monitoreo activo de la imitadora y debaten sobre el respeto a la figura artística original.