Congreso de Jalisco aprueba reforma para impulsar la donación altruista y segura de sangre

Capacitación y bioseguridad, claves en nueva iniciativa sobre la Ley de Salud del Estado

Congreso de Jalisco fortalece marco legal para garantizar abasto de sangre. Foto: (iStock)

Con el objetivo de fortalecer el sistema de salud y garantizar la disponibilidad oportuna de sangre para tratamientos y emergencias médicas, la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso local aprobó un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Jalisco en materia de donación altruista.

La sesión fue presidida por la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, quien encabezó los trabajos en los que se avalaron cambios enfocados en impulsar la donación voluntaria, periódica y segura de sangre en la entidad. La reforma busca consolidar una cultura de donación altruista que permita reducir la dependencia de donaciones por reposición y garantizar el abasto constante en hospitales públicos y privados.

Entre los puntos centrales del dictamen se establece la obligación de fomentar la donación voluntaria mediante campañas permanentes de educación y sensibilización. Estas acciones deberán informar a la población sobre la importancia de donar sangre, así como sobre los procesos de disposición y uso seguro de los componentes sanguíneos.

Comisión avala cambios a la Ley de Salud para fomentar donación voluntaria. Foto: (iStock)

El propósito es asegurar que los pacientes que requieren transfusiones —ya sea por cirugías, accidentes, enfermedades crónicas o tratamientos oncológicos— cuenten con acceso oportuno a este recurso vital.

Además, la reforma contempla la capacitación continua del personal médico, paramédico, técnico y auxiliar en materia de medicina transfusional. Esto incluye formación en extracción, fraccionamiento y conservación de la sangre, así como en protocolos de bioseguridad y manejo adecuado de productos sanguíneos. Con ello se pretende elevar los estándares de calidad y seguridad en todo el proceso, desde la donación hasta la transfusión.

Otro aspecto relevante es el fortalecimiento de los derechos de las personas donadoras. El dictamen establece que deberán ser tratadas con respeto, privacidad y confidencialidad durante todas las etapas del procedimiento. Asimismo, tendrán derecho a recibir atención médica adecuada, los resultados de sus análisis de laboratorio por escrito y orientación clara por parte de personal autorizado sobre dichos resultados.

¿Qué se necesita para donar sangre?

Luz verde a reforma que promueve donación altruista y permanente. Foto: (iStock)

De manera general, las personas interesadas deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y gozar de buen estado de salud. Es indispensable presentar una identificación oficial, acudir con un ayuno mínimo de cuatro horas (sin consumir alimentos grasos) y no haber ingerido alcohol en las 48 horas previas.

Tampoco se debe estar cursando infecciones, haber tenido cirugías recientes o estar bajo ciertos tratamientos médicos. Antes de la extracción, se realiza una entrevista médica y estudios básicos para garantizar la seguridad tanto del donador como del receptor.

Especialistas recuerdan que donar sangre es un procedimiento seguro que no debilita el organismo, ya que el cuerpo repone el volumen sanguíneo en pocos días. Una sola donación puede beneficiar hasta a tres personas, debido a que la sangre se separa en distintos componentes como glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

Durante la misma sesión legislativa se informó del turno de 11 iniciativas adicionales en materia de salud y se dio cuenta del primer informe anual sobre el estado que guarda la administración pública estatal. También se revisaron propuestas relacionadas con movilidad, regulación del consumo de bebidas alcohólicas, salud mental y adicciones, inclusión de personas con discapacidad y derechos de niñas, niños y adolescentes.

