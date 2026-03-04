Cómo preparar naranja hervida con canela para fortalecer el sistema inmunológico

Incorporar este crítrico a la dieta diaria puede favorecer la respuesta inmune y proteger frente a infecciones comunes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La naranja, una de las frutas más populares del mundo, ha sido consumida durante siglos por su sabor y aporte nutricional. Un método tradicional que gana adeptos consiste en hervir la fruta entera de la naranja con canela, una combinación que ofrece beneficios particulares para el sistema inmunológico y la salud general.

Consumir este cítrico permite aprovechar los nutrientes presentes tanto en la pulpa como en la cáscara, algo que no sucede al consumir solo el jugo. La cáscara de la naranja contiene aceites esenciales y flavonoides, compuestos con propiedades antioxidantes. Al hervir la fruta, estos componentes se liberan y se integran en la infusión, potenciando el efecto de la vitamina C y otros fitoquímicos que contribuyen a la defensa del organismo.

Esta preparación tradicional permite aprovechar compuestos presentes en la cáscara y la pulpa, generando beneficios que superan a los del jugo convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nutrientes que refuerzan las defensas del organismo

El sistema inmunológico depende de una variedad de micronutrientes para funcionar de manera óptima. La naranja entera es fuente de vitamina C, fibra, calcio y compuestos fenólicos. Al unirse a la canela, que aporta cinnamaldehído y eugenol, la bebida resultante ofrece una mezcla de antioxidantes y agentes antiinflamatorios. Estudios han señalado que la vitamina C facilita la producción y actividad de leucocitos, células indispensables para la respuesta inmune. La fibra presente en la fruta entera también favorece el equilibrio de la microbiota intestinal, un factor clave para la inmunidad.

El proceso de hervir la naranja entera con canela intensifica la disponibilidad de algunos de estos nutrientes y facilita su absorción. La cocción permite extraer pectinas y flavonoides de la cáscara y la pulpa, elementos que pueden modular la inflamación y contribuir a la reducción del estrés oxidativo. La canela, por su parte, contiene compuestos con actividad antimicrobiana que pueden ayudar a combatir patógenos comunes.

La combinación de vitamina C, flavonoides y los principios activos de la canela ofrece una bebida que ayuda a reforzar las defensas y contribuye a la salud general. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en nutrición han indicado que la combinación de vitamina C, flavonoides y polifenoles tiene efectos positivos en la reducción de los síntomas de resfriados y otras afecciones respiratorias. Además, la ingesta regular de esta preparación puede reforzar la protección frente a infecciones virales y bacterianas. La sinergia entre los compuestos de la naranja y la canela se traduce en una mayor protección para el sistema inmunológico, sin necesidad de recurrir a suplementos artificiales.

El consumo de la fruta hervida también evita los picos de glucosa asociados al jugo, gracias al aporte de fibra dietética. Así, la preparación resulta adecuada para quienes buscan fortalecer sus defensas naturales y mantener hábitos de alimentación saludables.

Receta para preparar la naranja hervida con canela

Lavar bien una naranja entera (preferentemente orgánica).

Colocar la naranja en una olla mediana y cubrir con agua.

Agregar una o dos ramas de canela.

Llevar a ebullición y dejar hervir durante 15 a 20 minutos.

Retirar la naranja, cortarla en rodajas y servir junto con el líquido.

Consumir caliente o templado, solo o endulzado con una cucharadita de miel si se desea.