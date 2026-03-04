México

Cámara de Diputados aprueba leyes de desconexión digital en el trabajo

La nueva normativa otorga a empleados la posibilidad de separarse de obligaciones laborales fuera de horario y establece compensaciones por trabajo extra

Guardar
La reforma a la Ley
La reforma a la Ley Federal del Trabajo obliga al pago de horas extra por tareas realizadas fuera del horario convenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Diputados de México aprobó este 3 de marzo por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que reconoce el derecho a la desconexión digital para las personas trabajadoras y establece nuevas obligaciones para los empleadores, como el pago correspondiente de horas extra por labores fuera del horario convenido.

Esta decisión sobre la desconexión laboral redefine la gestión laboral al otorgar mayor protección al bienestar y los horarios personales en la era digital.

La reforma garantiza que las personas trabajadoras podrán abstenerse de atender asuntos laborales fuera de su horario, durante vacaciones o licencias, sin riesgo de sanciones. El tiempo extra laborado deberá ser remunerado como horas extra.

Fundamentos y argumentos de la reforma

La iniciativa mexicana se alinea
La iniciativa mexicana se alinea con países como Francia, España, Portugal y Chile, donde la desconexión digital ya está protegida por ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló que la más reciente reforma en teletrabajo resultó insuficiente para proteger la calidad de vida y la salud mental de millones de empleados. Destacó que la ausencia de un reconocimiento expreso del derecho a la desconexión digital perpetúa esquemas laborales rígidos, que afectan especialmente a mujeres, personas cuidadoras y quienes tienen responsabilidades familiares.

Gaona subrayó la necesidad de adaptar el marco normativo a nuevas realidades laborales, enfatizando la conciliación entre vida laboral y familiar, la protección de la salud mental y la modernización administrativa.

El legislador mencionó como ejemplo las acciones implementadas en Nuevo León, donde se han promovido políticas públicas orientadas al equilibrio entre productividad y calidad de vida laboral, así como programas de profesionalización y ambientes laborales flexibles.

La exposición de motivos indica que países como Francia, España, Portugal y Chile han reconocido el derecho a la desconexión digital en sus leyes, integrándolo como una garantía relevante de la protección laboral contemporánea. Destaca también que la Unión Europea ha impulsado este derecho como fundamental.

En ese sentido, la reforma mexicana busca armonizar el marco legal local con estos estándares internacionales, subsanando omisiones previas y eliminando disparidades entre empleados públicos y privados.

La iniciativa cita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha establecido que los derechos laborales forman parte del bloque constitucional de derechos humanos y deben interpretarse bajo el principio de progresividad. El derecho al trabajo digno, según la SCJN, no solo implica estabilidad y remuneración, sino también condiciones que permitan el desarrollo integral y la protección de la salud.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma sobre desconexión digital?

La Cámara de Diputados de
La Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad la reforma laboral que reconoce el derecho a la desconexión digital para trabajadores. (Facebook Cámara de Diputados)

La reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, conforme marcan los artículos transitorios. Las nuevas disposiciones deberán aplicarse bajo los principios constitucionales de progresividad, igualdad, no discriminación y trabajo digno, además de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

Analiza Cámara de Diputados escribir el nombre de Claudia Sheinbaum en letras de oro

El Partido Verde propone inscribir
El Partido Verde propone inscribir en letras de oro el nombre de Claudia Sheinbaum en el Muro de Honor del Congreso. Crédito: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó el 3 de marzo una propuesta para inscribir en letras de oro el nombre de Claudia Sheinbaum en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro. La iniciativa, impulsada por la diputada Cindy Winkler Trujillo, busca rendir homenaje a la presidenta mediante el reconocimiento en la Cámara de Diputados, según la Gaceta Legislativa.

Entre los argumentos presentados destaca su aportación en justicia social, el impulso a la protección ambiental, la promoción de la movilidad sustentable y el fortalecimiento de los programas sociales. El documento enfatiza también la elección de Sheinbaum como primera mujer presidenta y presidenta número 66 de México.

Temas Relacionados

Cámara De DiputadosLFTTrabajadoresDesconexión DigitalPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Freddy Ortega, de Los Mascabrothers, insinúa que Eugenio Derbez le robó la idea de La Familia P. Luche

El comediante sorprendió al sugerir que varios elementos visuales y cómicos en otro proyecto se vieron antes en un programa de Los Mascabrothers, reabriendo la conversación sobre inspiración y créditos en la televisión

Freddy Ortega, de Los Mascabrothers,

Fiscalía de Morelos identifica cuerpo de Kimberly Ramos: estudiantes de la UAEM exigen destitución de la rectora

Hasta el momento hay un detenido por el caso, quien enfrenta proceso penal mientras continúan las investigaciones

Fiscalía de Morelos identifica cuerpo

Por qué la detención de “El Congo” revelaría una lucha al interior del CJNG en Michoacán

La detención del operador del CJNG también marcaría un avance en las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo

Por qué la detención de

Tras dos cateos en bares resguardaron a 29 víctimas de trata de personas y prostitución en Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado señaló que en los trabajos también se logró el rescate de un adolescente

Tras dos cateos en bares

Sigue la disputa por la reforma electoral: Reginaldo Sandoval se burla de Arturo Zaldívar y asegura que “no tiene calidad moral”

El diputado del PT aseguró que su bancada sigue sin fijar una postura definitiva sobre la iniciativa que impulsa la presidenta de México

Sigue la disputa por la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué la detención de

Por qué la detención de “El Congo” revelaría una lucha al interior del CJNG en Michoacán

Tras dos cateos en bares resguardaron a 29 víctimas de trata de personas y prostitución en Quintana Roo

Operativo Enjambre en Morelos: capturan a 3 funcionarios por extorsión y a “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

Aseguran en Culiacán más de 100 mil pastillas de fentanilo abandonadas en una motocicleta

Capturan en Colima a “El Tijuas”, presunto integrante del CJNG implicado en un multihomicidio

ENTRETENIMIENTO

Freddy Ortega, de Los Mascabrothers,

Freddy Ortega, de Los Mascabrothers, insinúa que Eugenio Derbez le robó la idea de La Familia P. Luche

Ferka asegura estar decepcionada de Jorge Losa tras sus declaraciones con Apio Quijano

Yuri revela que no fue amiga de Carmen Salinas, pero la defiende de rumores sobre rituales esotéricos

Laura Flores explica qué es la blefaroplastia, cirugía de párpados a la que me sometió

Adal Ramones lamenta fractura con ex compañeros de Otro Rollo y asegura fue el único que no cobró por Enrollados

DEPORTES

El mensaje que Paco Chacón

El mensaje que Paco Chacón dedicó a César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente

México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Así fue la visita de leyendas del Barcelona al entrenamiento de las Chivas

Alberto Del Río “El Patrón” presenta LM52, su nueva empresa de lucha libre mexicana

Adiós al Estadio Azteca, a 100 días del Mundial 2026 adopta oficialmente el nombre de Estadio Banorte