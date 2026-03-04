Cámara de Diputados aprueba leyes de desconexión digital en el trabajo

La reforma a la Ley Federal del Trabajo obliga al pago de horas extra por tareas realizadas fuera del horario convenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Diputados de México aprobó este 3 de marzo por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que reconoce el derecho a la desconexión digital para las personas trabajadoras y establece nuevas obligaciones para los empleadores, como el pago correspondiente de horas extra por labores fuera del horario convenido.

Esta decisión sobre la desconexión laboral redefine la gestión laboral al otorgar mayor protección al bienestar y los horarios personales en la era digital.

La reforma garantiza que las personas trabajadoras podrán abstenerse de atender asuntos laborales fuera de su horario, durante vacaciones o licencias, sin riesgo de sanciones. El tiempo extra laborado deberá ser remunerado como horas extra.

Fundamentos y argumentos de la reforma

La iniciativa mexicana se alinea con países como Francia, España, Portugal y Chile, donde la desconexión digital ya está protegida por ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló que la más reciente reforma en teletrabajo resultó insuficiente para proteger la calidad de vida y la salud mental de millones de empleados. Destacó que la ausencia de un reconocimiento expreso del derecho a la desconexión digital perpetúa esquemas laborales rígidos, que afectan especialmente a mujeres, personas cuidadoras y quienes tienen responsabilidades familiares.

Gaona subrayó la necesidad de adaptar el marco normativo a nuevas realidades laborales, enfatizando la conciliación entre vida laboral y familiar, la protección de la salud mental y la modernización administrativa.

El legislador mencionó como ejemplo las acciones implementadas en Nuevo León, donde se han promovido políticas públicas orientadas al equilibrio entre productividad y calidad de vida laboral, así como programas de profesionalización y ambientes laborales flexibles.

La exposición de motivos indica que países como Francia, España, Portugal y Chile han reconocido el derecho a la desconexión digital en sus leyes, integrándolo como una garantía relevante de la protección laboral contemporánea. Destaca también que la Unión Europea ha impulsado este derecho como fundamental.

En ese sentido, la reforma mexicana busca armonizar el marco legal local con estos estándares internacionales, subsanando omisiones previas y eliminando disparidades entre empleados públicos y privados.

La iniciativa cita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha establecido que los derechos laborales forman parte del bloque constitucional de derechos humanos y deben interpretarse bajo el principio de progresividad. El derecho al trabajo digno, según la SCJN, no solo implica estabilidad y remuneración, sino también condiciones que permitan el desarrollo integral y la protección de la salud.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma sobre desconexión digital?

La Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad la reforma laboral que reconoce el derecho a la desconexión digital para trabajadores. (Facebook Cámara de Diputados)

La reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, conforme marcan los artículos transitorios. Las nuevas disposiciones deberán aplicarse bajo los principios constitucionales de progresividad, igualdad, no discriminación y trabajo digno, además de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

Analiza Cámara de Diputados escribir el nombre de Claudia Sheinbaum en letras de oro

El Partido Verde propone inscribir en letras de oro el nombre de Claudia Sheinbaum en el Muro de Honor del Congreso. Crédito: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó el 3 de marzo una propuesta para inscribir en letras de oro el nombre de Claudia Sheinbaum en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro. La iniciativa, impulsada por la diputada Cindy Winkler Trujillo, busca rendir homenaje a la presidenta mediante el reconocimiento en la Cámara de Diputados, según la Gaceta Legislativa.

Entre los argumentos presentados destaca su aportación en justicia social, el impulso a la protección ambiental, la promoción de la movilidad sustentable y el fortalecimiento de los programas sociales. El documento enfatiza también la elección de Sheinbaum como primera mujer presidenta y presidenta número 66 de México.